"Femmes d'aventures" : les témoignages forts et touchants de sept femmes à la vie trépidante

Une vie d'aventures, au sens noble du terme, c'est ce qu'ont choisie Aurore Asso, Daphné Buiron, Katell Faria, Mélusine Mallender, Catherine Maunoury, Justine Piquemal Muzik et Priscilla Telmon. Ces femmes engagées et éprises de liberté signent cet ouvrage dans lequel elles se racontent avec humilité et passion.

Elles sont respectivement apnéiste, glaciologue, aviatrice, engagée auprès des combattantes kurdes ou dans une organisation humanitaire, toutes à l'écoute du monde. Réunies pour la première fois dans le livre Femmes d'aventures, sept femmes y racontent leur parcours et la genèse d'une vie extraordinaire.

Entre récit d'une expérience marquante et réflexions sur le choix d'une existence empruntant délibérément des chemins de traverse, Aurore Asso, Daphné Buiron, Katell Faria, Mélusine Mallender, Catherine Maunoury, Justine Piquemal Muzik et Priscilla Telmon emmènent le lecteur dans des univers où le confort est souvent absent, les difficultés récurrentes, mais l'envie de découvertes toujours palpitante et les rencontres inoubliables.

Katelle Faria, Aurore Asso, Catherine Maunoury, Cécile Boyer-Runge (DG des éditions Points), Patrice Franceschi, Justine Piquemal Muzik, Priscilla Telmon, Mélusine Mallender, Daphné Buiron (©Aurore Asso)

S'il est un terme galvaudé aujourd'hui, c'est bien celui de l'aventure, agrémenté à toutes les sauces, dans les publicités de voyagistes ou dans certains jeux télévisés. "La véritable aventure implique des notions de responsabilité, d'engagement, de durée, de risque, précise Patrice Franceschi. Le directeur de la collection Points-Aventure, éditeur du livre, n'a pas choisi au hasard ces sept femmes qui "offrent un panorama à peu près complet de ce que l'aventure peut proposer aujourd'hui". Sans oublier la dimension littéraire de leurs récits, "principe même de la collection" qui publie aussi des écrivains notoires et fêtera son 10e anniversaire en mai prochain. Deux d'entre elles ont accepté de se livrer un peu plus à nous.

Longtemps j'avais confié les rênes de mon destin à d'autres mains que les miennes. Katell Faria

On ne peut être que bouleversé par le témoignage de Katell Faria, engagée auprès des bataillons Yapajas dans le Kurdistan syrien, en lutte contre Daech et contre l'armée turque qui les considère comme des terroristes. Ces femmes aux longues tresses noires prêtes à sacrifier leur vie pour la liberté ont un temps fait les couvertures des journaux occidentaux. Un conflit en chassant un autre dans le flot d'information quotidien et dans les priorités géopolitiques, elles ont disparu du devant de la scène. Et pourtant, leur combat est loin d'être achevé. Dans Femmes d'aventures, Katell raconte leur quotidien fait de rires et de drames, de courage physique et intellectuel, d'engagement inébranlable, d'atrocités et de morts. Une cause devenue sienne qui l'a "complètement emportée" en donnant un sens à sa vie.

Un coup de taser

Élève studieuse au lycée, diplômée en commerce et communication, embauchée dans des entreprises aux valeurs morales pourtant éloignées des siennes, Katell avait enfoui les rêves d'une vie littéraire et aventureuse dont la petite fille romanesque qu'elle était se nourrissait.

Réserviste dans l'armée de terre, elle effectue sa première mission Sentinelle à Paris en 2015, juste après les attentats du Bataclan, et prend conscience de la menace du terrorisme islamiste. Elle découvre au même moment le combat des Kurdes de Syrie à la lecture du livre Mourir pour Kobané de Patrice Franceschi. Une lecture décisive pour la jeune femme en uniforme qui s'identifie un peu aux combattantes qu'elle se promet de rencontrer un jour. Jusqu'au "coup de taser" qui la réveille de sa "léthargie morale" en mars 2018, après la bataille d'Afrin contre l'armée turque.

Katell et ses compagnes kurdes de Syrie (©Katell Faria)

"Ce que je raconte dans le livre, c'est tout ce cheminement intellectuel qui m'a conduit à rejoindre ces femmes. C'est un processus long et parfois douloureux mais un jour, je me suis retrouvée à la croisée des chemins et je me suis dit qu'il fallait quitter l'autoroute et mener ma vraie vie, qui ne serait sans doute pas toujours facile mais plus exaltante et plus en phase avec moi-même, plus utile."

Depuis 2018, Katell a effectué plusieurs séjours au sein de bataillons féminins. Elle repart en septembre avec le souhait d'écrire un livre entier consacré à ses camarades dont beaucoup sont tombées au combat. "J'ai choisi une voie d'incertitude. Je n'idéalise pas la vie d'aventure, je ne la vends pas comme un rêve permanent parce qu'il y a des contraintes mais je les ai choisies et je sais ce que j'y gagne en échange, c'est-à-dire d'être une femme accomplie."

Explorer la vie et ses mystères

Les contraintes de l'aventure, scientifique cette fois, Daphné Buiron les rencontre également même si sa vie n'en dépend pas. Glaciologue de formation, la jeune femme de 38 ans, tout juste de retour du pôle Nord, a succombé à l'attrait des régions polaires qu'elle arpente depuis des années. D'abord dans sa spécialité, aujourd'hui en tant que guide sur des bateaux de croisière avec un goût prononcé pour la médiation scientifique qu'elle aimerait développer. Elle écrit également pour la presse des articles sur ses sujets de prédilections. Scientifique dans l'âme mais sans poste, elle a "retrouvé l'estime de [sa] situation sans étiquette" en prenant conscience que "le métier de chercheur n'est en réalité pas un métier, il est un état d'être."

Rythme de vie ballotté entre deux embarquements sans véritable chez soi, incompatibilité avec la construction d'une vie à terre, tiraillement entre éthique et droit des hommes à découvrir le monde, difficultés financières... Daphné n'élude aucune des problématiques liées à son activité. "C'est un des sens de la vie de voir notre monde et d'en tirer des choses. C'est un choix avec ces côtés positifs et négatifs", relativise-t-elle. C'est le prix de la liberté".



Glaciologue de formation, Daphné Buiron, tout juste de retour du pôle Nord, a succombé à l'attrait des régions polaires qu'elle arpente depuis des années. (DR)

Mais ce qui caractérise avant tout l'aventure dit-elle, "c'est d'avoir en permanence l'envie d'explorer la vie et ses mystères". Enfant, elle voulait "connaître le nom des arbres, pourquoi ils changeaient de couleur, les oiseaux qui les habitaient..." Elle qui se rêvait astronaute se heurte à la réalité des études et des capacités physiques quand surgit une nouvelle étoile qui allait l'emporter : l'Antarctique. Pour Femmes d'aventures, Daphné revient sur ce parcours pas tout à fait classique qui l'a menée 13 mois en Terre Adélie ou sur la calotte glaciaire du Groenland.

Dans la lignée des grandes aventurières

Cette sensibilité, cet engagement, cette passion qui pousse à aller vers les autres, se dépasser, c'est ce qui ressort des témoignages forts et touchants des cinq autres femmes qui signent également l'ouvrage.

On lira leurs témoignages pour ce qu'ils sont : une volonté constante de faire de son existence ce qu'on en a décidé un jour - et rien de moins. Patrice Franceschi

Justine Piquemal Muzik, juriste dans l'ONG Solidarités International et mère de quatre enfants, trouve sa motivation dans "l'impossible". Entre Soudan du Sud et Afghanistan, elle se demande toujours "comment faire mieux pour aider plus loin" dans des zones souvent explosives. Priscilla Telmon, que l'on avait déjà suivie à cheval avec Sylvain Tesson dans La chevauchée des steppes, nous emmène au Pérou, en pleine forêt amazonienne. "Portée par le feu de consacrer [sa] vie à mieux comprendre ce monde, l'éprouver, l'expérimenter et de transmettre [ses] recherches", elle nous présente sa "mère spirituelle", une chamane qui l'initie au monde des esprits et des remèdes ancestraux.

De son côté, la championne d'apnée Aurore Asso découvre la beauté des eaux glacées du Groenland et veut transmettre son histoire pour mieux la préserver. Sa force de caractère et les encouragements de ses amis sur place l'aident à passer outre la souffrance due au froid, à la peur. Ses plongées n'ont pas seulement vocation à devenir des records, elles servent aussi à raconter l'histoire des lieux, la beauté de l'environnement.

Ce livre à lui seul est une aventure dont nous n’imaginions pas la profondeur. Une alchimie positive s’est créée naturellement, chacune tellement épatée par ce que font les autres ! Catherine Maunoury

Catherine Maunoury, la doyenne de ce livre, deux fois championne du monde de voltige interroge le sens de sa carrière et revient sur des anecdotes, parfois cocasses, qui ont marqué sa vie de pilote, elle qui a su, dès 8 ans, qu'elle volerait de ses propres ailes. Enfin, Mélusine Mallender, réalisatrice et déjà auteure du livre Les chemins de la liberté, sillonne le globe à moto et questionne le sens du mot ''Liberté'' dans des endroits où des peuples en sont privés, comme au Myanmar.



"Que ces portraits de femmes inspirantes nous guident sur le chemin de la liberté, de l'égalité et de la fraternité ou sororité" écrit en préface la navigatrice Isabelle Autissier. Peut-être susciteront-ils chez certains l'envie de donner un autre sens à sa vie. Comme le souligne Daphné Buiron, "il n'y a pas de hiérarchie d'intérêt dans les quêtes humaines, seule importe l'aptitude à se faire confiance".

Femmes d'aventures (Editions Points-Aventure), préface d'Isabelle Autissier - Paru en juin 2022 - 12,50€

A découvrir également :

Les aventurières du ciel de Katell Faria (éditions Points)

L'Astrolabe : le passeur de l'Antarctique de Daphné Buiron et Stéphane Dugast (Editions EPA)