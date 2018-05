Eurozapping : les secrets du journal d'Anne Frank, nationalisation au Royaume-Uni

La Grande-Bretagne renationalise les chemins de fer. Pas assez rentables, les trains Londres-Edimbourg sur la côte est du Royaume-Uni. La compagnie privée a perdu plus de 200 millions d'euros après trois ans d'exploitation. L'État reprend le contrôle et l'opposition travailliste s'émeut. La ligne, pourtant très fréquentée, a déjà été renationalisée deux fois en dix ans.

Les Belges dans la rue

La réforme des retraites ne passe pas en Belgique. Au moins 55 000 manifestants ont défilé mercredi 16 mai à Bruxelles contre la retraite à 67 ans et un système à points qui ne garantit plus le montant des pensions. Salariés du public et du privé fustigent la réforme du Premier ministre conservateur. Syndicats et opposition fourbissent leurs armes pour les élections de 2019.

Nouvelles révélations sur le journal d'Anne Frank. Du papier kraft recouvrait deux pages du livre intime contenant des blagues salaces et des réflexions sur l'éducation sexuelle que l'adolescente a voulu cacher. La technologie a eu raison de ces secrets qui permettent de découvrir une nouvelle facette de la jeune fille victime de la Shoah à 15 ans.

