Des acteurs du "Seigneur des anneaux" appellent aux dons pour racheter la maison de J.R.R. Tolkien

Le magicien Gandalf (Ian McKellen), Bilbo le Hobbit (Martin Freeman) ou encore Gimli le Nain (John Rhys-Davies) appellent aux dons. Les acteurs qui ont interprété les héros de J.R.R.Tolkien à l’écran soutiennent une campagne de financement participatif. Elle vise à racheter la maison de l'écrivain, où sont nés ses plus célèbres personnages. L'objectif sera ensuite de rénover la demeure et de la transformer en "centre littéraire" dédié à l'auteur.

Située au 20 Northmoor Road, à Oxford où Tolkien a enseigné l’anglais à l’université, la bâtisse mise en vente a accueilli l’écrivain et sa famille de 1930 à 1947. C’est dans cette maison que sont nées ses deux œuvres les plus connues : Le Hobbit et les deux premiers tomes du Seigneur des anneaux (La communauté de l’anneau et Les deux tours).

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw — Ian McKellen (@IanMcKellen) December 2, 2020

Les membres du Project Northmoor, du nom de la rue où est située la maison, souhaitent collecter au moins 4 millions de livres pour racheter la demeure. Avec 500 000 livres supplémentaires, ils pourront la rénover et à 4,7 millions de livres, ils pourront "construire une maison de hobbit dans le jardin".

"C'est une course contre la montre"

"Notre but est de faire de la maison de Tolkien, non pas un musée ennuyeux, mais une maison accueillante source de créativité, qui inspirera de nouvelles générations d'écrivains, d'artistes et de cinéastes. La maison aura également une présence en ligne afin d'en faire profiter ceux qui ne peuvent pas se rendre à Oxford", argumentent les membres du Projet Northmoor sur leur site. "Mais c'est une course contre la montre pour nous de l'acheter avant que quelqu'un d'autre ne le fasse !", prévient le collectif qui s'est surnommé "The fellowship of funders" ("La communauté des donateurs", clin d'oeil à La communauté de l'anneau).

"La communauté mondiale de fans de Tolkien est énorme, mais il n’y a pas de centre pour Tolkien dans le monde. Il y en a pour Jane Austen, Charles Dickens et Thomas Hardy et Tolkien est sans doute aussi important qu’eux", justifie l’écrivaine britannique Julia Golding, à l'origine du projet, au New York Times.

Milestone Update: Our adventure is well underway at $250,000! We made a little stop at The Prancing Pony in Bree and now we’re well on our way to Weathertop. #ProjectNorthmoor #Tolkien #LOTR #SaveTolkiensHouse pic.twitter.com/2MQsNLg0Pt — ProjectNorthmoor (@ProjNorthmoor) December 4, 2020

Le projet a bénéficié du soutien de nombreux artistes : les acteurs Ian McKellen, Martin Freeman, John Rhys-Davies qui ont interprétés les personnages du Seigneur des anneaux et du Hobbit à l’écran, respectivement le magicien Gandalf, Bilbo le Hobbit et Gimli le Nain. La chanteuse Annie Lennox (elle interprète le générique du troisième volet du Seigneur des anneaux au cinéma, Le Retour du roi) et le comédien Derek Jacobi comptent aussi parmi les soutiens du Projet Northmoor.

"Nous ne pouvons accomplir ce projet sans le soutien de la communauté internationale des fans de Tolkien", avance Ian McKellen dans une vidéo. 250 000 livres ont déjà été récoltées en trois jours comme l'a annoncé le collectif sur Twitter. Mais pour "La communauté des donateurs", le voyage est encore long, comme il l'a été pour le jeune Frodon.