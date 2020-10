"Les Métamorphoses" d’Ovide sublimées par la peinture baroque dans un ouvrage festif

Digest des trois volumes de l'intégrale des Métamorphoses d’Ovide édités aux Editions Diane de Seilliers, l'ouvrage Les plus belles Histoires illustrées par la peinture baroque, du même éditeur, offre une consultation plus pratique, tout en en gardant l’exigence. Des mythes cosmogoniques à Lycaon, en passant par Narcisse, Icare, Orphée et Eurydice, une mythologie foisonnante rencontre Tiepolo, Caravage, Poussin, Rubens…

Passions humaines

Jouets des dieux et de leurs passions, les hommes sont soumis à maintes métamorphoses dont Ovide s’est fait l’écho dans des contes métaphoriques qui résonnent toujours dans la culture contemporaine ou la psychanalyse. Les beaux-arts s’en sont emparés de tous temps bien avant elles. Le choix de les illustrer par des maîtres de la peinture du Grand Siècle recoupe leur puissance et leur beauté, à une époque où l'Antique était remis au goût du jour. Ovide traduit les passions humaines, les peintres baroques en ont déduit une esthétique nouvelle.

La spirale, figure centrale de l’art baroque, est elle-même symbole de transformation, d’évolution, et de métamorphose. Ovide et les baroques ne pouvaient que se rencontrer. Texte et peinture se répondent, dialoguent, et transmutent les mythes dans les métaphores d'Ovide et leurs transpositions plastiques.

Antonio Balestra, La Richesse de la terre, Palazzo Mercantile, Bolzano. (© Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano Vietata la riproduizione.)

Modernité

Sous sa forme classique et ésotérique, la poésie d’Ovide reste toujours subversive en parlant du mystère de la création, de désir, de frustration, de sexualité, comme déterminants de la condition humaine. La peinture baroque n'était pas moins "dérangeante" dans ses représentations charnelles, ses corps tordus, dénudés dans des poses suggestives. Les puritains d’aujourd’hui, de toute nature, pourraient crier à la pornographie ! Comme quoi, la modernité d’Ovide et des baroques demeure.