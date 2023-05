Dans le Limousin, l'art de la reliure en pleine expansion pour remettre à la page des livres exceptionnels

La Reliure du Limousin basée à Malemort en Corrèze se porte bien. Spécialisée depuis 1950 dans la restauration de documents anciens, elle est aujourd'hui leader sur le marché et forme de nouveaux experts.

Depuis 1950, l'atelier de la Reliure du Limousin, situé à Malemort en Corrèze, met en œuvre un savoir-faire unique en France qui le place sur la première marche de la restauration de documents anciens.

Sauvegarder le patrimoine écrit

Dans l'atelier de la Reliure du Limousin l'ambiance est quasi religieuse. Installés à leur table, une soixantaine de restaurateurs manipulent avec minutie les documents sur lesquels ils travaillent. Entre leurs mains, parchemins et registres retrouvent une nouvelle jeunesse, loin des technologies du numérique. "La conservation du support papier est fondamentale parce qu’on sait pas ce qu’il adviendra du support numérique dans 20 ou 30 ans. Il y a des informations qu’on obtient sur le support physique qu’on n’a pas sur l’image numérique. Je pense que le geste et le savoir-faire de nos restaurateurs est aussi un patrimoine intangible", assure Théophile de Bonnaventure, le directeur de la Reliure du Limousin.

95 départements font confiance à l'expertise de la Reliure du Limousin. Parmi ses plus gros clients, les archives départementales. Entre les murs de la réserve, treize kilomètres de papier, mais pas toujours en bon état. "Notre but c’est pas d’entasser des documents pour le plaisir de les conserver pour l’éternité, notre but c’est de les donner à disposition de nos lecteurs et s’ils sont trop abîmés où s’ils partent en miettes on serait entièrement coincés", explique Justine Berlière, la directrice des Archives Départementales de Corrèze.

Former aux métiers de la reliure

Depuis 70 ans, la Reliure du Limousin a vu évoluer les techniques de restauration tout en conservant le patrimoine artisanal et les gestes, transmis au fil des générations. Mais à l’heure du tout numérique et des départs à la retraite, les nouvelles recrues se font rares. Alors pour préserver le savoir-faire, l’entreprise vient de créer son propre centre de formation. Sa mission : former les apprentis à tous les métiers de la reliure et la restauration de documents anciens.

Parmi les dix élèves en cours cette année, Dominique. À 27 ans, cet étudiant a deux motivations : travailler de ses mains, et préserver le patrimoine. "C'est grisant forcément, quand on tombe sur un document précieux. Et puis quand on est en train de le nettoyer, on se rend compte de voir quelques noms qu’on reconnaît peut-être, un style d’écriture ou des dates. On a l'impression d’avoir quelque chose d’important dans les mains, un petit bout d’histoire qu’on va réparer", confie-t-il.

Aujourd’hui la relève semble assurée, avec déjà 150 candidatures pour la rentrée prochaine. Un nouveau chapitre pour l’art de la restauration.