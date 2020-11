"Art Rock de 1983 à nos jours" : un livre passe en revue les 37 éditions de ce festival éclectique

C'est un rendez-vous incontournable de la vie culturelle de Saint-Brieuc qui mêle musique, danse et théâtre, sur scène et dans la rue. Chaque année depuis trente sept ans, le festival Art Rock propose à la Pentecôte, trois jours et trois nuits d'effervescence artistique. Voilà quatre ans qu'un livre était en projet pour raconter en texte et en images les grandes heures de ce rendez-vous né en 1983 sous l'impulsion de Marie Lostys et Jean-Michel Boine. Art Rock de 1983 à nos jours vient d'être publié aux Editions de Juillet. Photos et témoignages d'artistes à l'appui, on y passe en revue trente-sept années de festivités.

C'est un peu comme un album de famille en fait, quand on s’y replonge on est bien dedans. Yves Bigot responsable des Editions Juillet

L'ouvrage collectif a été rédigé par Mari Courtas. Elle y raconte entre autres les liens particuliers que le festival a su tissé avec des compagnies emblématiques comme les Royal de Luxe ou La Fura dels Baus.

"C'est chargé en émotion, témoigne-t-elle, car les deux compagnies ont fait leurs débuts à Art Rock. Le festival a cru en eux dès le départ, des fois sans voir le spectacle, juste sur une idée. Ca créé un lien formidable"

Retrouver l'énergie et l'émulation

Tiré à 1300 exemplaires, ce puissant témoignage arrive à point nommé pour nous faire oublier une année blanche voir noir sur le plan culturel. La directrice du festival Art Rock, Carole Meyer, communique volontiers son enthousiasme. "On ouvre ce livre, on voit des spectacles, on voit des spectateurs, on voit de l’énergie, on voit de l’art, dit-elle. Ca fait du bien de retrouver cette émulation et de se dire qu'il y aura une suite et qu'on finira par retrouver ça un jour."

Gageons que ce soit pour 2021. Le festival a déjà retenu les dates de sa 38e édition, du 21 au 23 mai prochain.

"Art Rock de 1983 à nos jours", les Éditions de Juillet. Ouvrage collectif, rédaction : Mari Courtas.