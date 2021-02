À Ferney-Voltaire, une famille lègue à la commune 30 livres de Voltaire imprimés avant sa mort

À Ferney-Voltaire, dans l'Ain, à quelques kilomètres de la frontière avec la Suisse, la présence du philosophe des Lumières est partout. Il a vécu presque vingt ans dans la ville et lui donna son nom. Une statue à son effigie occupe la place centrale du bourg avec cette inscription : "Bienfaiteur de Ferney".

Près de deux siècles et demi plus tard, une nouvelle trace de ce passé vient de refaire surface. Une vieille famille de Ferney a fait don de 30 ouvrages de Voltaire vieux de 253 ans. Ils ont été imprimés dix ans avant la mort de l'écrivain, en 1778.

"Garantir la pérennité de ces ouvrages"

Pour Mathilde Tellier, directrice de la médiathèque de la ville, c'est un don inestimable. "Recevoir des éditions de cette rareté, c'est une chance assez unique. On est contents, on est assez émus de les accueillir", confie-t-elle.

Le maire de la ville, Daniel Raphoz, y voit une occasion de nouer un nouveau lien entre le grand public et le philosophe contemporain de Louis XIV et Louis XV. "Ce sont des choses qui sont très rares. Trente volumes contemporains de Voltaire, en bon état, une édition de luxe... On doit protéger, assurer, garantir la pérennité de ces ouvrages, les conserver. Mais ils doivent être aussi disponibles. C'est là tout le travail qui va se faire avec nos équipes", détaille l'élu.

Les visites guidées autour de la vie de Voltaire dans les rues de Ferney vont, en tout cas, s'enrichir d'un nouveau détour. Corinne Millier, guide professionnelle, connaît tout du passé des lieux. "Voltaire est considéré ici comme le bienfaiteur du village. C'est lui qui a tout amélioré, tout développé. Il a fait venir énormément de monde. Le village s'est agrandi et développé grâce à lui", raconte t-elle. Elle pourra maintenant conter un peu plus l'histoire des oeuvres de Voltaire grâce aux ouvrages légués à la ville.