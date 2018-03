Arras : les enfants se mobilisent pour sauver une librairie

À cinq ans, Siméo est chez lui dans cette librairie. Il vient tous les jours pour apprendre à lire. Pourtant, cette librairie, la seule de la ville consacrée aux enfants, risque de fermer ses portes. Des ventes qui s'effritent, un monde du livre en crise : aujourd'hui, Marie-Hélène, la gérante, demande de l'aide. Elle a besoin de 30 000 euros pour sauver son magasin.

Un mois pour sauver la librairie

Avec sa fille, la gérante a lancé une campagne de financement participatif sur internet. "On a 6 270 euros, on est à 20%", constate Marie Hélène. "C'est émouvant parce qu'on voit les enfants venir avec l'argent de leur tirelire pour mettre dans une petite cagnotte". Il reste un mois à la libraire pour sauver son magasin. Un défi et un objectif pour que le voyage de ces jeunes lecteurs continue à travers les livres.

