Après le confinement, le succès du livre audio se confirme en France : "Ça me permet d'être libre et de faire autre chose en même temps"

Avez-vous déjà écouté un livre ? La question aurait pu paraître étonnante il y a encore quelques années. Pourtant, les livres audio connaissent un succès grandissant depuis le premier confinement en 2020. Si certains pensaient alors que cet engouement serait passager, il se confirme au fil des mois. Sur l'année 2021, on dénombre 800 000 nouveaux "audio-lecteurs", soit 9,9 millions d'audio-lecteurs en France, selon le baromètre sur les usages des livres numériques et audio.

>> Spotify investit dans le livre audio en rachetant la plateforme spécialisée Findaway

Les maisons d'éditions rivalisent d'idées sonores pour décliner leurs livres en version audio, avec, par exemple, des lectures par l'écrivain lui-même, ou même des films à écouter. "J'ai commencé à en écouter tous les jours en allant promener mon chien, trente minutes le matin, trente minutes le soir, explique Marie, trente ans et audio-lectrice depuis un mois. Cela me permet d'être libre, de faire autre chose et de lire en même temps. Cela me crée aussi un défi pour terminer un livre le plus vite possible."

39 ans, l'âge moyen de l'audio-lecteur en France

À l'inverse, Sylve, lui, ne veut absolument pas faire autre chose en même temps. Ce Parisien écoute des livres, avec son épouse, depuis le confinement. "Ça nous remplace une série Netflix. Avec une lumière tamisée, quand on écoute, je rentre vraiment plus dans l'histoire", assure-t-il.

Sylve a 39 ans, c'est-à-dire l'âge moyen des audio-lecteurs en France. Ils sont ainsi plus jeunes que les clients habituels des librairies, mais aussi moins sceptiques, selon Valérie Lévy-Soussan, PDG d'Audiolib et présidente de la commission livre-audio au Syndicat national de l'édition.

"Les jeunes lecteurs n'ont pas du tout cette espèce de barrière mentale qui tend à dire que le livre audio est destiné à ceux qui ne peuvent pas lire." Valérie Lévy-Soussan, PDG d'Audiolib à franceinfo

"Franchement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, estime-t-elle. Les jeunes qui sont autour de moi ont toujours un casque sur les oreilles. Il y a cette habitude du podcast et donc toutes ces pratiques d'écoute sont de toute manière en train de se développer."

La demande grimpe, et toute une filière émerge. Ainsi, la Médiathèque des 2 Univers va lancer une école de comédiens de l'audio, à la rentrée, à Toulon. "Cette école nous est indispensable car il va falloir produire énormément de livres audio, explique Dominique Jongbloed, qui préside cette fondation. Si nous n'avons pas de comédiens, nous ne pourrons pas tenir l'appel du marché." Cet écrivain-entrepreneur en est en tout cas persuadé : le livre audio dépassera bientôt les ventes papiers.