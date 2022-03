À Saint-Etienne, une jeune illustratrice s'apprête à vivre son premier festival Curieux voyageurs avec son carnet de voyage sur le Japon

Depuis 42 ans, le festival Curieux voyageurs de Saint-Étienne (Loire) embarque les curieux dans une multitude d'aventures. Cette année encore il convie les amateurs de films de voyage du 25 au 27 mars 2022.

À travers des projections de documentaires, des expositions photos, des récits d'expéditions ou des carnets de voyage, le festival fait la part belle à tous ceux qui souhaitent partager leurs expériences inspirantes. C'est le cas de Maëlle Bompas, une jeune illustratrice stéphanoise, qui expose les croquis de son premier carnet de voyage. Sur ma planète Japon est à découvrir au Musée de Civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert jusqu'au 30 avril 2022.

Destination : Japon

C'est en 2018 que Maëlle Bompas attrape le virus. À trente ans, le jeune illustratrice s'envole au Japon avec l'objectif de réaliser un carnet de voyage. Le tout en dessins et en anecdotes. Elle traverse le pays et croque son quotidien et ses aventures : parfois des mauvaises surprises, souvent de belles rencontres.

La carnettiste raconte la vie et la culture nippones de façon poétique, décalée et drôle, à travers des bandes dessinées et des paysages réalisés à l’aquarelle. Elle narre les péripéties d'une voyageuse française à la découverte de l'Empire du soleil levant. "L'important pour moi là-bas, c'était de pouvoir vivre des expériences rigolotes, d'avoir de la matière à raconter et à transmettre aux gens", explique-t-elle.

Une BD et une exposition

De retour du Japon, Maëlle Bompas rassemble tous ses dessins et ses souvenirs et après un an de travail, naît Sur ma Planète Japon. Sa BD est publiée aux éditions Hikari en 2021. Ce choix du carnet de voyage, Maëlle l'a mûri depuis longtemps grâce notamment aux ateliers du festival Curieux voyageurs. C'est donc logiquement qu'elle expose aujourd'hui ses planches dans le cadre de la 42e édition. Elle dédicacera son carnet le 10 avril 2022 de 14h à 18h au musée des Civilisations.

Maëlle a bien l'intention de prolonger les aventures de son crayon. Elle prévoit de s'envoler prochainement pour le Brésil. Un périple qu'elle nous fera partager à travers ses dessins et un nouveau carnet de voyage.

Une vingtaine de films sont à découvrir au festival "Curieux voyageurs", les 25, 26 et 27 mars 2022 à Saint-Étienne.