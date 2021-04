Livres : la collection "Monsieur Madame" fête ses 50 ans

Les histoires de Monsieur et Madame, ces personnages aux traits reconnaissables avec un caractère différent chacun, fêtent leurs 50 ans. À l’origine de ce succès planétaire, un créateur britannique, Roger Hargreaves, qui a simplement répondu à une question de son fils.

Madame Boulot, ou Monsieur Farfelu : ces personnages ont une forme immédiatement reconnaissable. Ils font partie de la famille des Monsieur Madame, tous définis par un trait de caractère. Les enfants adorent ces histoires drôles depuis 50 ans. Monsieur Chatouille a été le premier exemplaire publié en 1971. Il est désormais exposé dans un musée en Angleterre. Son créateur britannique, Roger Hargreaves, a été inspiré par son fils Adam, qui lui a posé une question alors qu’il était enfant. “Je lui ai demandé à quoi ressemblait une chatouille, et mon père a réussi à me répondre avec un dessin de Monsieur Chatouille, et c’est là qu’il a réalisé qu’il pouvait transformer n’importe quelle émotion humaine en un personnage”, se souvient Adam Hargreaves.

Des livres traduits en 17 langues

Le fils a pris la suite du père à son décès, et le succès a perduré : un livre de cette collection serait vendu toutes les 12 secondes en France. Les Monsieur Madame ont été publiés dans 17 langues, aux quatre coins du globe. Les personnages ont même pris vie dans des dessins animés, et ont été déclinés en de nombreux produits dérivés. Un succès d'édition atteint grâce à une simple réponse à une question d'enfant.