Lido : Accor confirme la suppression de 157 postes sur 182 dans le cabaret parisien

Le groupe Accor, propriétaire de la salle de spectacles, explique jeudi dans un communiqué que le cabaret n'est plus rentable et connaît une baisse de fréquentation depuis 10 ans.

Le groupe Accor, qui a racheté le Lido de Paris à Sodexo en décembre 2021, confirme par communiqué jeudi 12 mai, la suppression de 157 postes sur les 182 que compte le cabaret. Des licenciements qui concernent principalement "les services en salle et artistiques".

Selon Accor, la salle de spectacles n'est plus rentable et "connaît depuis 10 ans une détérioration de son attractivité et une baisse continue de sa fréquentation". Une situation qui met "en péril sa pérennité", aggravée ces dernières années par les grèves et la crise sanitaire. "Sur la dernière décennie, les pertes cumulées s'élèvent à 80 millions d'euros", précise le groupe.

Transformation en salle de concert

La direction d'Accor a présenté aux représentants du personnel "un projet de réorganisation dont l'objectif est de redonner à cette salle parisienne sa pleine place dans le concert des scènes créatives françaises, nationales et internationales". Un projet qui nécessite des investissements "importants de rénovation des installations, la création d'une programmation de théâtre musical renouvelée, ainsi qu'une refonte du modèle de dîner-spectacle et revue". Le coût de ce chantier n'a pas été divulgué.

Accor assure la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, impliquant "plusieurs mesures financières et d'accompagnement des collaborateurs dont des mesures de reclassement et de reconversion". Les consultations avec les délégués syndicaux et le CSE ont débuté.

Le Lido de Paris a été créé en 1946 par Joseph et Louis Clerico.