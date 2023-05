Les Champs-Elysées seront transformés en salle de classe pour une dictée géante début juin

Une reconstitution d'une salle de classe, avec pupitres, estrade et tableau noir (qui sera en réalité un écran géant), sera installée entre la station de métro George V et la place de l'Etoile.

Un cadre inhabituel (et de renommée mondiale). L'avenue des Champs-Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris, va être transformée en salle de classe pour une dictée géante. L'événement aura lieu le dimanche 4 juin dans l'après-midi, ont annoncé les organisateurs mercredi 10 mai. "A l'initiative du Comité Champs-Elysées, l'avenue va être le théâtre d'un moment unique dans son histoire : organiser la plus grande dictée au monde", a affirmé l'association qui promeut et anime la célèbre artère de la capitale. Les équipes du Guinness seront conviées pour enregistrer cet éventuel record, selon 20 Minutes.

Ces derniers peuvent s'inscrire sur le site internet de la mairie de Paris. L'événement est gratuit et ouvert à toute personne de plus de 10 ans (les mineurs devront être accompagnés d'un adulte). Dans le détail, il y aura "trois dictées thématiques rassemblant chacune 1 700 participants", précise le formulaire d'inscription. Trois tirages au sort auront lieu les 18, 25 et 31 mai, pour désigner les chanceux qui pourront tester leurs compétences en grammaire et en orthographe sur la prestigieuse avenue parisienne.