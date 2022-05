Le retour fracassant des pionnier du post-rock, Mogwai

Le groupe écossais de post-rock Mogwai est de retour avec une tournée en France pour leur album "As The Love Continues". Le premier concert s'est déroulé Salle Pleyel, samedi 7 mai.

La fosse de la salle Pleyel est noire de monde ce samedi 7 mai. Le public de Mogwai se rue pour avoir les meilleures places : "On est pas loin de l’expérience spirituelle !" souligne Bruno, 48 ans, fan depuis près de vingt ans.

L'album affiché en fond de scène en guise de décor, les artistes arrivent sur les planches de Pleyel avec modestie. Le calme avant la tempête... Le public, impatient après le report de l’évènement, est fin prêt pour vivre ce qu'un fan résume comme "une expérience immersive puissante et contrastée offrant des moments d’explosion sonore supersonique".

Début de tournée française à la Salle Pleyel

Le concert parisien ouvre le bal d’une mini-tournée française du groupe écossais. Un retour dans l'Hexagone qui ravi Mogwai, notamment son guitariste et leader, Stuart Braithwaite : "Ma sœur a vécu en France, j'y ai passé pas mal de temps. Les gens sont toujours très chaleureux envers notre musique ici."

Le groupe a choisi cinq titres de leur nouvel opus, dont Ritchie Sacramento, seul morceau avec des paroles. "C’est la seule composition de l’album où des paroles fonctionnaient parfaitement bien", précise le groupe. Un titre mis en valeur par l’acoustique claire et détaillée de la Salle Pleyel.

Un nouvel album singulier

Avec As The Love Continues, le groupe signe un album qui se veut plus apaisé. "Il se veut optimiste, probablement pour sortir de cette période stressante pendant laquelle il a été produit", nous confie le leader du groupe. Des sonorités certes un peu plus douces et mélodiques, mais tout est relatif ! Mogwai en met toujours plein les oreilles, explosant les normes autorisées.

Les confinements à répétition ont fortement compliqué la naissance et l'enregistrement de ce nouvel opus. "À l’origine, on devait l'enregistrer en Amérique, mais personne ne pouvait voyager pendant la pandémie. Alors on a dû changer nos plans... " regrette Stuart Braithwaite.

Cela n'a pas empêché les post-rockeurs d'offrir un nouveau voyage psychédélique : "Avec Mogwai, ce qui est sûr, c'est que la qualité est toujours au rendez-vous" se réjouit Kévin, 36 ans, vingt concerts à son actif.

Mogwai. En tournée, le 14 mai à Bordeaux, le 15 à Lyon, le 24 à Lille et le 13 juin à Toulouse.