Lady Gaga, Mark Hamill, Stephen King : les stars réagissent à la victoire de Joe Biden à l'élection américaine

La pop star Lady Gaga, l'acteur de Star Wars Mark Hamill ou encore Sharon Stone… de nombreux artistes américains ont réagi à la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Le résultat a été annoncé le 7 novembre après quatre jours de dépouillement des votes et de suspense.

Mark Hamill, alias Luke Skywalker : "The return of the Jedi"

L'acteur Mark Hamill, célèbre pour son interprétation du Jedi Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a comparé dans un tweet les quatre derniers mandats présidentiels américains à trois épisodes de Star Wars : A New Hope pour les deux mandats de Barack Obama, The Empire Strikes Back pour l'ère Donald Trump et The Return of the Jedi pour l'élection de Joe Biden. L'acteur, qui n'a jamais caché son aversion pour Donald Trump, place ainsi les deux présidents démocrates du côté lumineux de la Force.

La chanteuse Lady Gaga fait danser Lisa Simpson

La pop star Lady Gaga, qui a assisté à des meetings de Joe Biden, a tweeté un GIF montrant un personnage du dessin animé Les Simpson (Lisa) en train de danser de joie avec la légende : "Me during #BidenHarris2020 speeches" ("Moi devant les discours de Joe Biden et Kamala Harris"). La star a également retweeté le discours de la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, la qualifiant de "queen" ("reine").

Selena Gomez "inspirée" par Kamala Harris

"Il était grand temps de voir Kamala Harris entrer dans l'histoire, mais quel beau moment", a déclaré l'actrice et chanteuse Selena Gomez, qui rend hommage à la première femme vice-présidente des Etats-Unis. "Je lui suis très reconnaissante, ainsi qu'à Stacey Abrams et Michelle Obama. Elles m'inspirent par leur persévérance, leur altruisme et leur grâce."

Seeing @kamalaharris make history was long overdue but what a beautiful moment. So grateful for her and for @staceyabrams and @michelleobama. They inspire me with their perseverance, selflessness & grace. — Selena Gomez (@selenagomez) November 8, 2020

Kim Kardashian tweete des coeurs pour Joe Biden… malgré la défaite de son mari Kanye West

La star de téléréalité et femme d'affaires Kim Kardashian a affiché sa joie devant la victoire de Joe Biden en retweetant des photos du nouveau duo présidentiel, Biden-Harris, accompagnés de cœurs bleus (la couleur des démocrates) ou rouge-blanc- bleu, les couleurs du drapeau américain.

Son mari, Kanye West, était lui-même candidat à l'élection présidentielle. Un temps grand supporter de Donald Trump, il avait décidé de se présenter comme candidat indépendant, mais n'a récolté que 60 000 voix. Il a annoncé se représenter en 2024.

Stephen King : "Parfois... le gentil gagne"

L'écrivain américain, maître de l'horreur et du fantastique, a qualifié la victoire de Joe Biden comme "l'un des plus beaux jours de [sa] vie". "Parfois... le gentil gagne" a-t-il déclaré, détournant dans un autre tweet une célèbre réplique de Donald Trump : "America to Trump : YOU’RE FIRED" ("L'Amérique à Trump : tu es viré").

Sometimes...the good guys win. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

Sharon Stone : "Welcome back to the United States"

L'actrice Sharon Stone (Total Recall, Basic Instinct) a partagé un montage de Joe Biden et de personnalités (dont Barack Obama et Kamala Harris) dansant, sous fond de musique rap. L'artiste a déclaré : "SUPERB! This is what happy centered people look like folks. WELCOME BACK TO THE UNITED STATES" ("SUPERBE ! Voici à quoi ressemblent les gens heureux. BON RETOUR AUX ÉTATS-UNIS")

SUPERB! This is what happy centered people look like folks

WELCOME BACK TO THE UNITED STATES pic.twitter.com/N9LNtYvk1n — Sharon Stone (@sharonstone) November 7, 2020

Jessica Alba le poing levé pour Joe Biden

L'actrice et mannequin Jessica Alba a sobrement partagé le clip de campagne de Joe Biden accompagné de plusieurs poings levés de différentes couleurs de peaux, symbole du mouvement Black Lives Matter.

Eva Longoria partage la liesse new-yorkaise

L'actrice Eva Longoria (Desperate Housewives) a partagé une vidéo du paysage new-yorkais où l'on entend hourras et klaxons après l'annonce de la victoire de Joe Biden. L'Etat de New York a voté en majorité pour le parti démocrate.