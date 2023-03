La célèbre Citroën Trèfle de Cabu s'installe définitivement à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne

La voiture de Cabu, une Citroën Trèfle, vient compléter les collections de la Duduchothèque, un espace dédié à l'œuvre du dessinateur, dans sa ville natale de Châlons-en-Champagne. C'est la famille de l'artiste, assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, qui a fait ce don.

Ce n'est pas sans émotion que Michel Cabut, le frère de Cabu, accompagne la Citroën Trèfle vers son nouvel écrin. "Cette voiture représente Cabu avec son caractère, elle est humoristique ! C'était lui, il n'a eu qu'une seule voiture dans sa vie, celle-ci." La voilà qui trône désormais dans la cour de la Duduchothèque, le seul espace muséal dédié à l'œuvre du caricaturiste. Ouvert en 2018 dans sa ville natale, le lieu retrace sa carrière et vient de s'enrichir d'une pièce unique.

France 3 Champagne-Ardenne M. Lescanne / O. Perroux / E. Mansuy

Un modèle de 1923

À côtés des dessins, de différents objets et du bureau du dessinateur, la Citroën Trèfle trouve facilement sa place. Ce modèle de 1923 a été acheté en 1959 par Cabu et son ami Georges Schmitt, pour la somme de 200 francs. Les deux comparses ont sillonné Châlons-en-Champagne et ses environs à bord de cette voiture. La famille a décidé fin 2022 d'en faire don à la Duduchothèque, qui accueille depuis son ouverture en 2018 environ 10 000 visiteurs par an. "On ne veut pas quelque chose de figé dans ce lieu, on veut un établissement vivant avec des rencontres, des conférences et des ateliers de dessins", explique la responsable des lieux Pascaline Wattier.

Faire découvrir l'œuvre de Cabu

Le don de cette voiture est un pas de plus dans la collaboration entre la famille de Cabu et la ville de Châlons-en-Champagne pour faire connaitre au grand public l'œuvre du dessinateur. "On veut que l'Histoire retienne son œuvre et pas la façon dont il est mort", explique le maire de la ville Benoît Apparu. "Ce travail avec les jeunes générations est essentiel pour faire connaitre Cabu non pas à travers les attentats mais à travers son œuvre." Une œuvre et une carrière à redécouvrir dans la Marne.

La Duduchothèque, 68 rue Léon Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne - ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h - entrée libre