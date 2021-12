L'album 2021 : 13-Novembre, Thomas Pesquet, naufrage meurtrier... Les images qui ont marqué la France

2021 a d'abord été l'année du ciel, de ses étoiles et de ses galaxies. Thomas Pesquet a été l'un des visiteurs de l'espace durant six mois. L'astronaute français a passé la moitié de l'année en orbite, très loin des tumultes de la course à la vaccination, débutée en mars 2021. La France compte aujourd'hui 52 millions de personnes vaccinées.



Migrants naufragés dans la Manche et procès du 13-Novembre

L'année a également été marquée par neuf mois de procès pour les attentats du 13-Novembre. Avec ses 130 décès, ses 1 800 parties civiles, ses 20 accusés et ses 330 avocats, l'attentat aura eu la plus grande audience criminelle organisée en France. L'autre chiffre glaçant, c'est 27, le nombre de personnes migrantes décédées dans la Manche en essayant de rejoindre la Grande-Bretagne. Parmi ces personnes figurent une mère et ses trois enfants - deux adolescents et une enfant, qui avaient immortalisé un moment ensemble, quelques jours avant leur noyade.