Journée internationale du baiser : à chacun sa manière de faire

Le 6 juillet a lieu la journée internationale du baiser. La bise, le smack ou le bisou sont des indémodables.

Il peut être timide, tendre, romantique ou carrément interminable. Le baiser est sans doute ce que l'on a inventé de mieux pour remplacer des mots qui nous manquent. Forcément, on se souvient des premiers baisers. "[Mon premier baiser], c'était en boîte de nuit en 1986, certainement lors d'un slow, quand ça existait encore", rembobine un homme, rencontré par France Télévisions, samedi 6 juillet. Pour de nombreuses personnes, le baiser est très important, car il est avant tout synonyme d'attirance et de tendresse.

La bise fait son grand retour

Autre bienfait du baiser, il permet de faire travailler jusqu'à 30 muscles de la bouche, et dope l'hormone du plaisir. La bise fait, quant à elle, son retour après des années tristes du Covid-19. "Les habitudes sont revenues et désormais, je fais toujours la bise", assure une passante. Le record du plus long baiser date de 2013, et avait duré 58 heures.