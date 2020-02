L'inventeur de la figurine Lego est mort à l'âge de 78 ans

Jens Nygaard Knudsen a travaillé chez Lego de 1968 à 2000 et a dessiné dans les années 1970 le fameux petit bonhomme aux bras et jambes mobiles.

Il aura (indirectement) animé les journées de nombreux enfants. Le danois Jens Nygaard Knudsen, inventeur de la fameuse figurine Lego, est mort mercredi à l'âge de 78 ans, a indiqué samedi 22 février l'un de ses anciens collègues. "Il avait une imagination fantastique, il avait tellement d'idées", a confié Niels Milan Pedersen.

Rest in peace, Jens Knudsen. (1942-2020)



Thank you for inventing the LEGO figure. pic.twitter.com/Y9PaxslVnC — Doctor Gamma (@Doctor_Gamma) February 22, 2020

Jens Nygaard Knudsen a travaillé chez Lego de 1968 à 2000 et a dessiné dans les années 1970 le fameux petit bonhomme aux bras et jambes mobiles, qui a été lancé en 1978. La marque a décidé de mettre sur son visage une expression neutre, sans mention de sexe ou de race, afin de laisser libre cours à l'imagination des enfants. "Il a créé cette figurine pour mettre de la vie dans les maisons" et les structures fabriquées en briques Lego, a témoigné sa veuve, Marianne Nygaard Knudsen, à la chaîne de télé TV2.