"Xenoblade Chronicles 3", "F1 22", "TMNT Shredder’s Revenge" : on joue à quoi cet été ?

Cet été, les producteurs de jeux vidéo ne partent pas en vacances et nous offrent quelques belles sorties comme Stray, le jeu d'aventure félin d'un petit studio montpelliérain qui pourrait être une des pépites "indé" de l'année. Les grosses écuries sont également de sortie avec F1 22. On n'oublie pas non plus les Tortues Ninja qui ont fait une apparition surprise mi-juin, ni bien sûr l'ouverture de l'université déjantée de Two Point Campus. Enfin vous pourrez groover sur les rythmes endiablés de Figment 2, ou vous perdre dans le monde onirique de Xenoblade Chronicles 3. À vos manettes !

"Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder’s Revenge" : baston à l'ancienne

Vous l’avez peut-être raté mais les Tortues Ninja ont fait un retour fracassant en ce début d’été. Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge “est une lettre d’amour aux anciens (jeux vidéo) Beat Them up des Tortues.” selon Eric Lafontaine le directeur marketing du studio québécois Tribute Games. Réalisé en Pixel Art, le titre mélange nostalgie et modernité, en hommage aux jeux des années 80-90 qui en étaient alors à la “presque 3D”. Les décors fourmillent de références aux Tortues Ninja et feront le bonheur des fans de Michelangelo et de ses amis masqués. Pas de grosse difficulté attendue en termes de gameplay, l’objectif est clairement de s’amuser en enchaînant des combos faciles. Même si le titre s’inspire beaucoup de son ancêtre de 1991 Teenage Mutant Hero Turtles : Turtles in Time, les nostalgiques comme les nouveaux venus devraient trouver leur compte dans ce déchaînement de violence rigolo et déjanté.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge / Tribute Games / Sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC depuis le 16 juin.

"F1 22" : ouverture des stands

F1 22, le jeu de simulation de course de Formule 1 de Codemasters est passé dans l’écurie d’Electronic Arts et compte bien élargir son champ de joueurs potentiels. Grisé par le succès de la série Pilotes de leur destin sur Netflix qui scénarise les saisons de courses en les rendant plus attirantes auprès des jeunes, F1 22 se prépare à accueillir des rookies pas vraiment habitués des paddocks. La nouvelle version qui reprend bien évidemment tous les circuits et pilotes officiels de la saison en cours prévoit des niveaux de difficulté adaptés aux petits nouveaux comme aux vétérans de la licence.

Pour ce qui est des nouveautés, EA souhaite mettre l’accent sur le multijoueur avec plus de personnalisation et cherche à améliorer encore l’immersion avec une intelligence artificielle repensée et des cinématiques revues. A priori le niveau des écuries ne sera pas indexé sur la réalité afin d’offrir des championnats plus ouverts, Mercedes, Ferrari et Red Bull ne devraient donc pas truster tous les podiums. Enfin si vous jouez sur PC, l’immersion à l’intérieur du cockpit pourra être encore plus grande car vous aurez la possibilité de piloter votre bolide avec un casque de réalité virtuelle.

F1 22 / EA Sports / Sur PS5, PS4, Xbox One et Series et PC depuis le 1er juillet.

"Xenoblade Chronicles 3" : poésie guerrière

Un vent de magie pourrait souffler sur la Switch cet été avec la sortie de Xenoblade Chronicles 3. Ce jeu de rôle japonais qui a déjà enchanté bon nombre de joueurs revient avec un ambitieux monde ouvert dont les premières images laissent présager un univers aussi gigantesque que poétique. L’histoire se déroule à une époque postérieure aux épisodes précédents et nous entraîne à Aionos monde dans lequel deux nations ennemies se livrent une guerre sans merci. Keves a fait de la technologie son fer de lance et dispose d’unités de combat mécanisées pilotées manuellement. Le peuple d’Agnus quant à lui à tout misé sur la magie et utilise des petites armes mobiles et autonomes alimentées par l’Ether. Six soldats issus de ces deux nations en guerre vont devoir apprendre à s’entendre pour découvrir la vérité qui se cache derrière ce conflit.

Comme d’habitude dans la série, le récit s’annonce plein de surprises et de rebondissements. Le jeu fait la part belle aux combats dans lesquels il faudra tirer parti des capacités de chaque membre du groupe pour espérer triompher. Le studio Monolith Soft ajoute que certains duos de personnages pourront fusionner lors des affrontements afin de se transformer en un gigantesque Ouroboros ayant ses propres techniques de combat. Sans doute la clé de la victoire contre certains boss.

Xenoblade Chronicles 3 / Monolith Soft / Sur Switch le 29 juillet.

"Stray" : une vie de chat

Les premières images de Stray parues en 2020 ont enflammé la toile et de nombreux joueurs ont manifesté leur impatience, curieux de pouvoir incarner ce jeune chat perdu dans les méandres d’une ville futuriste peuplée de robots humanoïdes. Car c’est bien un félin que vous dirigez dans la création du petit studio montpelliérain Blue Twelve. Sauts agiles, coups de pattes ou ronronnement, vous disposez d’un arsenal peu classique pour un jeu vidéo et il va falloir faire preuve d’astuce pour permettre à votre chat de gouttière de retrouver le chemin de sa maison. L’environnement à l'ambiance cyberpunk est d’autant plus inquiétant qu’aucun être vivant ne semble habiter cet endroit, seuls des robots aux comportements humains viennent interagir avec vous, certains amicaux, d’autres plus agressifs. Mais rassurez-vous, un drone vient rapidement en aide à notre héros griffu et lui permet de développer ses capacités. A pratiquer entre deux siestes bien entendu, car un chat reste un chat.

Stray / BlueTwelve Studio / Sur PS5, PS4 et PC le 19 juillet.

"Two Point Campus" : anormale sup

Après le succès de Two Point Hospital qui proposait de gérer un établissement de soins dont les patients avaient des pathologies assez surprenantes, le studio britannique Two Point s’attaque aux études supérieures. Les fans de jeux de gestion se sont sans doute déjà préinscrits dans cette université qui risque de donner un sacré coup de jeune à l’enseignement secondaire. Dans Two Point Campus vous devez tout construire, des salles de cours aux lieux de vie en passant par l’environnement extérieur. L’ergonomie des outils de création a été repensée pour donner plus de liberté aux architectes en herbe. Le recrutement des professeurs est également de votre ressort et le programme risque d’être chargé avec des matières innovantes comme la chevalerie ou la gastronomie géante.

Plus que dans Hospital, Campus met l’accent sur l’aspect social et demande aux joueurs de prendre soin des étudiants qui auront sans cesse de nouveaux désirs à assouvir afin de pouvoir exprimer tout leur potentiel. Two Point Campus, qui a déjà été reporté, devrait normalement ouvrir ses portes le 16 août.

Two Point Campus / Sega / Sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC le 16 août.

"Figment 2 - Creed Valley" : esprit rock

Figment 2 - Creed Valley est un jeu d’aventure à énigme qui brille par la qualité de ses décors et de son environnement musical. On retrouve Dusty, déjà présent dans le premier épisode qui doit de nouveau combattre les cauchemars envahissant l’esprit humain. Le studio danois Bedtime Digital Games a ressorti ses guitares et ses pinceaux et nous offre un trailer en forme de vidéoclip plutôt alléchant.

Figment 2 : Creed Valley / Bedtime Digital Games / Sur Switch et PC le 19 août.

"Soul Hackers 2" : la salsa des démons

Dans ce jeu de rôle japonais vous incarnez les agents d’une intelligence artificielle particulièrement bien informée qui a entrevu la fin du monde et compte bien s’y opposer. Une ambiance cyberpunk où vous aurez la possibilité d’invoquer des démons pour affronter vos adversaires dans des combats au tour par tour. Plusieurs humains ont développé ces capacités et peuvent accéder à une sorte de dimension parallèle où les démons sont légion. Ils ont forgé des clans secrets dont certains opèrent en toute illégalité. Cet épisode est la suite directe du premier Soul Hackers et le cinquième de la série des Devil Summoner.

Soul Hackers 2 / Sega / Sur PS5, PS4, Xbox One et Series et PC le 26 août.