Les Tortues Ninja bientôt de retour sur consoles dans "une suite spirituelle des jeux vidéo des années 80-90"

Neuf ans après le dernier jeu de la licence, les Tortues Ninja reviennent en force avec Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. Prévu pour le courant de 2022, ce titre du studio indépendant Tribute Games propose de redécouvrir l'univers des chevaliers d'écaille dans un univers tout en pixels. Hommage aux jeux des années 80-90, ce nouveau beat them all en 2D - jeu de combat à progression - a de quoi faire frémir les souvenirs de plusieurs aficionados des bornes d'arcade.

Connu pour son dessin animé culte de l'année 1987, la franchise a connu sa première adaptation gaming seulement deux années après avec Teenage Mutant Hero Turtles sur Nintendo (NES). Aujourd'hui, la franchise ne cumule pas moins de seize jeux officiels à son actif, la majorité étant des jeux développés pour les salles d'arcade. Franceinfo a interviewé Eric Lafontaine, directeur marketing de chez Tribute Games, qui nous parle du lien intrinsèque entre la licence des Tortues Ninja et le jeu vidéo rétro.

Franceinfo Culture : D'où est venue l'idée de faire ce jeu vidéo ?

Eric Lafontaine : Cela a toujours été un rêve pour l’équipe de Tribute Games de produire un beat them up des Tortues Ninja. Nous avons tous grandi avec la série animée des années 80 et les jeux vidéo qui furent déclinés à la fin des années 80 et au début des années 90. Ceux-ci ont grandement marqué notre imaginaire de futurs “game designers”. Toutefois, l’idée n’était pas de simplement créer un jeu du passé mais bien de faire un hommage aux Tortues. Ce qui était à la fois une expérience baignant le joueur dans la nostalgie tout en offrant une séance de jeu moderne.

Quelles références vidéoludiques retrouve-t-on dans le jeu ?

Une multitude de références parsème le jeu. Les références claires aux jeux vidéo comme The Arcade Game et Turtle in Time peuvent être aperçues. Mais également de nombreuses références directes aux dessins animés et même à la série de figurines et de jouets de notre enfance. Dans le script, comme dans les petits détails des arrières-plans - les fans des Tortues auront beaucoup à découvrir.

Ce jeu vidéo Tortues Ninja est-il destiné aux fans de la franchise ?

Le jeu est fait par des grands amateurs des Tortues, toutefois il n'est pas conçu exclusivement pour les fans. L’humour, les superbes animations plairont à toutes personnes amateurs de jolis dessins et de moments cocasses. De plus, les “gamers” novices comme les plus habiles trouveront leur compte avec plusieurs modes de jeux et de difficulté. Vous pouvez simplement appuyer au hasard sur les boutons et vous pourrez créer des moments magiques de baston avec vos amis : comme vous pouvez planifier d’avance vos coups pour mettre K.O. le Clan Foot !

Est-ce qu’on pourrait dire que sans la réputation des anciens jeux Tortues Ninja, le jeu n’existerait pas ?

Exact. Le jeu est une lettre d’amour aux anciens beat em up des tortues. Sans ces anciens jeux, Shredder’s Revenge n’existerait pas tel qu’il est aujourd’hui. L’amour que les fans portent à ces anciens jeux est pourquoi nous avons développé ce titre.

Teenage Mutant Hero Turtles, l'un des premiers jeux de la licence Tortues Ninja sorti sur NES en 1987. (NINTENDO)

Les Tortues Ninja ont un lien très particulier avec le jeu vidéo, en dehors du dessin animé. Comment peut-on l'expliquer ?

Les jeux vidéo des Tortues ont résonné très fortement dans notre imaginaire car nous pouvions enfin les incarner. Quand nous étions enfants, c'était un moment incroyable pour nous lorsque nous avons joué à la toute première borne d’arcade des Tortues assez vite après le dessin-animé. C’était comme jouer à un épisode de la série ! Cette projection dans leur univers est un souvenir que plusieurs gens partagent.

Est-ce qu'un moteur graphique en 3D aurait été pertinent pour un nouveau jeu Tortues Ninja ? Pourquoi cette volonté de graphisme "rétro" ?

Tribute Games est reconnu pour un pixel art de grande qualité. Notre mission d’entreprise est de développer des jeux d’aspects rétro avec une touche de modernité. Alors, il était certain que notre approche pour ce jeu allait comporter un pixel art de haut niveau !

Shredder's Revenge est un jeu de combat à défilement latéral avec un style artistique pixelisé, rappelant les jeux vidéo d'arcade. (TRIBUTE GAMES)

Peut-on parler de suite des jeux vidéo d’arcade des années 80-90 ?

Certainement. Shredder’s Revenge est une suite spirituelle aux jeux vidéo d’arcade de notre enfance. Toutefois, nous avons placé énormément d’efforts pour en faire une expérience moderne pour que les jeunes et moins jeunes d’aujourd’hui puissent apprécier. Il ne s’agit pas d’une expérience archaïque : le jeu est facile d’approche pour tous et s'adapte aux capacités du joueur. De plus, le jeu offre une panoplie de mouvements, d’animations, d’attaques et de challenges que les anciens jeux ne pouvaient offrir avec la technologie d’avant. Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge est un parfait mélange de nostalgie et de modernité.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge - Développé par Tribute Games - Disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC d'ici la fin de l'année 2022