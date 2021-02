"Werewolf", "Little Nightmares II", "Bowser's Fury"... On joue à quoi en février ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux à découvrir. En février, on voyage dans une maison hantée, dans des univers manga et dans les pas du puissant Bowser, l'ennemi juré de Mario plus énervé que jamais. À vos manettes !

Alors que le Covid n'en finit plus de perturber notre quotidien, le jeu vidéo reste un bon moyen de s'évader mentalement en cette période de restrictions. Et ce mois de février offre des titres avec de vastes mondes à explorer sur PC et consoles, ainsi que quelques beaux reboots qui nous rappellent le monde d'avant. Comme une bouffée d'évasion et de réconfort en cette période où les loisirs, les amis, la nature, nous manquent. Que ce soit avec les jardins hantés de Little Nightmares II, le retour du vintage chevalier Arthur de Ghosts'n Goblins ou la vaste carte à explorer dans la peau d'un loup dans Werewolf, ces jeux seront autant d'occasions de découvrir de nouveaux horizons tout en replongeant dans nos souvenirs d'enfance. Appréciable en cet hiver dodo-boulot-dodo.

En vidéo, notre sélection des jeux vidéo de février :





"Werewolf : The Apocalypse", dans la peau du loup

La Terre est dévastée par une multinationale qui détruit la nature au profit d'une entité mystérieuse qui encourage à la destruction du monde. Le sauveur de la planète est Cahal, un humain qui peut se transformer en loup, voire en garou s'il est très en colère. Grâce aux trois modes différents - humain, loup et garou -, le gameur peut accomplir des missions variées qui peuvent exiger de la discrétion, de l'exploration, de l'interaction avec des humains ou une bataille en bonne et due forme. Ce jeu développé par Cyanide Studio et édité par BigBen Interactive est particulièrement attendu pour son gameplay et son univers particulièrement sombre.

Disponible le 4 février sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.

"Re:Zero - The Prophecy of the Throne", enfin en France

"Re:Zero" : c'est une abréviation qui peut se traduire en français par "revivre dans un autre monde à partir de zéro". Cette série de films d'animation qui existe au Japon depuis 2012 raconte les aventures d'un lycéen japonais qui est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication et retourne à ce jour étrange dès qu'il est tué par des personnages qui évoluent dans cet univers d'heroic fantasy. Succès au Japon et adaptée en manga, cette série animée n'avait jamais été importée en France. C'est chose faite avec le jeu vidéo Re:Zero - The Prophecy of the Throne.

Disponible le 5 février 2021 sur PC, Nintendo Switch et PS4.

"Little Nightmares II", entre horreur et poésie

Après la réussite du premier opus, le jeu développé par Tarsier Studios et édité par les Japonais de Bandai Namco revient pour un second épisode et les promesses sont nombreuses. Les graphismes de Little Nightmares II sont sublimes et cette création réalise le tour de force d'allier poésie et horreur. "Little Nightmares II est un jeu d’aventure à suspense qui vous place dans la peau de Mono, un jeune garçon prisonnier d’un monde déformé par les transmissions inquiétantes émises par une tour lointaine", narre Bandai Namco dans sa présentation. Guidé par Six, la fille au ciré jaune, Mono traverse des lieux familiers comme un grenier, un jardin abandonné... qui deviennent à l'échelle de ces enfants des donjons remplis de monstres. La bande-son ajoute encore à l'ambiance surnaturelle du jeu.

Disponible le 11 février 2021 sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4 et "plus tard dans l'année" sur PS5 et Xbox Series.

"Super Mario 3D World + Bowser's Fury" : un big boss plus énervé que jamais

Chez Nintendo, on sait comment rentabiliser au maximum un jeu. L'opus Super Mario World 3D était une exclusivité de la console Wii U, qui n'avait pas du tout eu le même succès que la Switch. Dans les bureaux de Kyoto, les têtes pensantes ont donc eu la bonne idée d'adapter sur la nouvelle console de salon du fabricant japonais cette aventure du légendaire plombier. L'atout de Super Mario World 3D ? La quête au royaume des Libellas est jouable avec jusqu'à trois amis grâce au multijoueur local et surtout pour la première fois via le jeu en ligne, comme le précise Nintendo.

Mais la grosse nouveauté de cette (re)sortie, c'est le nouveau mode de jeu Bowser’s Fury. Dans un environnement 3D ouvert, vous faites équipe avec Bowser Junior pour mettre fin aux ravages de papa Bowser qui prend une forme démoniaque à la Godzilla et devient totalement incontrôlable. Heureusement, Mario connaîtra également un impressionnant "power up" avec une transformation qui n'est pas sans rappeler celle de Super Sonic ou bien de Son Goku en Super Saiyan dans le manga Dragon Ball. Une belle évolution qui illustre l'envie de Nintendo de faire évoluer ses personnages. Les épisodes de Mario se suivent mais ne se ressemblent pas.

Disponible dès le 12 février sur Nintendo Switch.





"Fallen Legion Revenants" : un petit air de Tekken

L'humanité est réfugiée dans un château flottant au-dessus de la surface terrestre. Il règne sur la planète une mortelle épidémie de peste qui a chassé les hommes et transformé les animaux en créatures monstrueuses. L'intrigue de Fallen Legion : Revenants, développé par le studio Yummy Yummy Tummy connu pour les opus précédents de cette série, se noue autour de Lucien, un homme politique qui découvre dans un ancien livre un moyen de donner la vie à des soldats automates. Accompagné de Rowena, une revenante, il voudra aussi chasser du trône un tyran qui gouverne d'une main de fer le royaume suspendu des hommes. La lutte à mener est donc autant à l'extérieur, qu'à l'intérieur du château volant. Le gameplay et les scènes de combat rappellent le célèbre jeu Tekken.

Disponible le 19 février sur Nintendo Switch et PS4.

"Persona 5 Scramble, The Phantom Striker": une suite bien accueillie

C'est l'autre sortie manga de ce mois de février. Ce spin-off de la saga Persona, développé par Omega Force s'inscrit dans la suite logique des opus précédents de cette série action-RPG. On y retrouve Joker et sa bande qui vont à nouveau en découdre dans le Métavers. Le Métavers ? Si vous êtes perdu à l'évocation de ce concept, un petit rappel s'impose. L'univers de Persona 5 alterne entre deux mondes : le monde réel et le Métavers. Ce dernier est un univers parallèle où la véritable nature de la psychologie d'une personne s'incarne et les désirs profonds se matérialisent sous la forme de trésors.

Disponible le 23 février sur PS4, PS5, Nintendo et PC.

"Ghosts'n Goblins Resurrection" : de retour d'outre-tombe

Le fameux jeu de plates-formes, qui met en scène la quête du chevalier Arthur qui cherche à sauver la princesse du roi démon, avait disparu des radars ces dernières années. Il s'agit pourtant d'une série, née en 1985, qui s'est vendue à plus de 4,4 millions d'unités. Cette franchise de l'éditeur Capcom est réputée pour son haut niveau de difficulté. De nombreux joueurs se sont cassé les dents sur les monstres et les pièges qui hantent le monde de Ghosts'n Goblins. Dans Resurrection, le nouvel opus, les développeurs du jeu offrent une version classique autour d'une aventure du chevalier Arthur, mais joliment relookée grâce à la puissance de la Switch.

Disponible le 25 février 2021 sur Nintendo Switch.