VIDEO. "Ring Fit Adventure" : le nouveau jeu vidéo de Nintendo permet-il vraiment de faire du sport avec sa Switch ?

Etre le meilleur, c'est du sport. Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch, dernière console du constructeur japonais, est déjà un immense succès. Alors que ses ventes (couplées à celles de sa petite sœur, la Switch Lite, disponible depuis quelques semaines) viennent de dépasser les dix millions d'unités en Europe, Ring Fit Adventure, le nouveau jeu lancé le 18 octobre, pourrait bien convertir les derniers sceptiques à cette console aussi à l'aise dans un salon qu'en version nomade.

Mixant le jeu d'aventure type RPG (jeu de rôle) avec le jeu de sport (type Wii Fit), Ring Fit Adventure se joue au moyen de deux accessoires – un genre d'anneau de Pilates, baptisé Ring-Con, et une sangle de jambe – dans lesquels vous glissez chaque manette. L'objectif est ultrasimple : vous incarnez un personnage se déplaçant à travers des mondes infestés de monstres afin de défier Drago, un dragon bodybuildé et menaçant.

Du cardio, du renforcement musculaire… et du jeu

Mais dans Ring Fit Adventure, pas question de rester vautré dans son canapé. Pour avancer, il faut courir sur place, et pour "looter" (récolter de l'argent ou de l'expérience), il faut presser ou tirer le Ring-Con. Et quand il s'agit de combattre les ennemis, il faut utiliser des "techniques de fitness" divisées en quatre catégories (rouge pour faire travailler les bras, jaune pour le tronc, bleu pour les jambes et vert pour les postures de yoga). Plus vous gagnerez de combats, plus vous emmagasinerez de l'expérience qui vous permettra de débloquer de nouvelles techniques de sport. Il y en a plus de quarante, de quoi faire travailler avec précision de nombreux muscles.

Mais Ring Fit Adventure peut-il pour autant se substituer à une séance de fitness ? Pour le savoir, franceinfo a proposé à Nadia Quemener de tester le jeu. Pour cette kinésithérapeute du sport, le nouveau jeu de Nintendo "aborde pas mal d'aspects d'une séance de sport, que ce soit le cardio ou le renforcement musculaire".

Mais attention toutefois à ne pas trop en faire, pris par le jeu qui nous pousse à gagner toujours plus d'expérience. Le mieux, selon elle, est de ne pas dépasser "20 à 25 minutes par jour, deux à trois fois par semaine". D'autant qu'en plus du mode aventure, Nintendo, fidèle à son positionnement familial, a aussi prévu plein de petits défis sportifs et ludiques pour pouvoir se mesurer à ses amis. Parfait pour garder à l'esprit que Ring Fit Adventure est avant tout un jeu.