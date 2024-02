"Suicide Squad: Kill the Justice League", "Skull and Bones", "Mario Vs. Donkey Kong" : on joue à quoi en février ?

Février est extrêmement combatif cette année avec Mario qui revient défier Donkey Kong, la Suicide Squad qui s’en prend à la Justice League, les pirates de "Skull and Bones" qui n’attendent que de lever l’ancre pour s’étriper et "Final Fantasy VII Rebirth" dans lequel vous pourrez tester les compétences martiales de Séphiroth.

Beaucoup de sorties de jeux vidéo sont attendues en février, de quoi faire tourner les nouvelles consoles reçues à Noël et occuper les vacances d’hiver qui approchent à grand pas. Super-héros de la Suicide Squad, corsaires de Skull and Bones, combattants de Final Fantasy et incontournables Mario et Donkey Kong, vous aurez le choix des protagonistes et des univers. Le jeu de rôle japonais est également à l’honneur avec Granblue Fantasy Relink et Jujutsu Kaisen Cursed Clash. A vos manettes !

"Granblue Fantasy Relink" : du mobile à la console

Voici un nouveau venu qui cherche à briller dans la nébuleuse des jeux de rôle japonais. Grandblue Fantasy Relink est principalement connu au pays du soleil levant pour ses versions mobiles qui ont fait un énorme carton là-bas. Après de longues années de développement, la licence s’attaque au marché des consoles et propose un jeu de rôle orienté action en monde semi-ouvert.

Un mode histoire complet, des quêtes à foison et du multijoueur, vous pouvez d'ores et déjà découvrir ce nouveau titre grâce à sa démo disponible sur le Playstation Store.

"Granblue Fantasy Relink" / Platinum Games / Sortie le 1er février sur PS5, PS4 et PC

"Suicide Squad: Kill the Justice League" : bon ou mauvais ?

Quoi de mieux pour démarrer l’année que d’incarner une bande de repris de justice confrontés à de vrais superhéros. C’est ce que cherchent à vendre les Anglais de Rocksteady Studios, habitués des Comics et auteurs de la saga Batman. Si l’idée en fait déjà saliver quelques-uns, les premières impressions données par ceux qui ont pu mettre la main sur le jeu ne semblent pas à la hauteur des attentes. Mélange de shooter et de RPG coopératif, le jeu prend une orientation "jeu service". Comprenez : une fois que vous aurez fini l’histoire le studio alimentera régulièrement le jeu avec du contenu et de nouveaux personnages jouables. L’idée étant de fidéliser les joueurs sur le long terme et leur faire acheter des cosmétiques pour frimer devant leurs copains.

Si les cinématiques ont l’air plutôt réussies avec des personnages à l’humour grinçant, le gameplay n’a pas l’air révolutionnaire. Chaque "Bad Hero" a deux pouvoirs spécifiques mais peut développer des capacités et profiter de tout un tas d’équipements qui l’orienteront vers un jeu plus corps à corps ou axé sur les grenades par exemple. Au départ vous avez le choix entre quatre personnages de la Suicide Squad (Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark) pour affronter les super-héros de la Justice League (Superman, Batman, The Flash et Green Lantern), ces derniers étant mentalement contrôlés par un alien.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" / Rocksteady Studios / Sortie le 2 février sur PS5, Xbox One et PC

"Persona 3: Reload" : du tartare à la cantine

Persona 5 vient de dépasser les 10 millions de titres vendus (toutes versions confondues) et s’impose petit à petit comme une licence majeure du jeu de rôle japonais. Persona 3: Reload qui reprend les personnages et l’histoire du jeu éponyme de 2007 est donc très attendu par une communauté de fans grandissante.

Pour les néophytes, le titre vous fait incarner un lycéen qui doit partager son temps entre les cours, les copains et une heure fatidique après minuit lors de laquelle apparaît un mystérieux château appelé le Tartare. C’est lors de l’exploration quotidienne de ce donjon que vous aurez l’occasion de retrouver et de vous faire aider par certains personnages rencontrés pendant la journée. C’est là aussi que se déroulent les combats au tour par tour dans lesquels vous devez affaiblir votre adversaire en utilisant sa faiblesse élémentaire avant de l’achever dans un final tonitruant.

"Persona 3: Reload" / Sega / Sortie le 2 février sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

"Jujutsu Kaisen Cursed Clash" : le nouveau manga star

Jujutsu Kaisen est le nouveau phénomène manga au Japon avec des ventes qui ont même dépassé celles de One Piece l’an dernier. Pour sa première adaptation en jeu vidéo, Bandai Namco propose du combat en solo ou a deux contre deux. Vous pourrez incarner des Exorcistes ou des Fléaux et aurez à votre disposition des sorts en tout genre pour balayer vos adversaires. Plus vous faites durer le combat et plus votre puissance augmente, de quoi prendre le temps de savourer sa victoire ou de se morfondre dans la défaite.

"Jujutsu Kaisen Cursed Clash" / Bandai Namco / Sortie le 2 février sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

"Foamstars" : soirée mousse dans le PS Plus

Si on pouvait se tirer dessus au pistolet à peinture sur la Switch avec Splatoon, on va pouvoir faire de même avec de la mousse sur Playstation. C’est le concept un peu piqué à Nintendo que propose Square Enix. Foamstars est un jeu de tir pour s’amuser entre copains à quatre contre quatre où l’on s’envoie des tombereaux de mousse sur la face. En plus d'être colorées, ces mousses créent du volume et influent sur les déplacements dans l’arène. Le jeu est "offert" ce mois-ci à tous les possesseurs de Playstation 4 ou 5 qui payent l’abonnement Playstation Plus.

"Foamstars" / Square Enix / Sortie le 6 février sur PS4 et PS5

"Banishers: Ghosts of New Eden" : maux d’esprits

Don’t Nod est un studio français co-fondé par un certain Alain Damasio. Avec un tel écrivain dans son organigramme, il n’est pas étonnant de le voir se tourner vers des réalisations plutôt narratives. Dans Banishers: Ghosts of New Eden, vous incarnez un couple de chasseurs de fantômes dont la femme est devenue elle-même un esprit. Vous allez devoir arpenter les terres hantées d’Amérique du Nord pour espérer la libérer de sa funeste condition.

Pas de révolution à attendre du côté de ce jeu d’aventure narratif qui emprunte bon nombre de ses codes à des classiques du genre mais une direction artistique vraiment plaisante et une histoire palpitante dans un univers ésotérique qui donne envie de s’y plonger à corps perdu.

"Banishers: Ghosts of New Eden" / Don’t Nod / Sortie le 13 février sur PS5, Xbox Series et PC

"Tomb Raider I-III Remastered" : éternelle Lara Croft

Lara Croft est entrée depuis longtemps dans le panthéon vidéoludique. Égérie des geeks des années 1990, elle réveille la fibre nostalgique de bon nombre de joueurs. Même si le studio américain Aspyr annonce vouloir attirer de nouveaux adeptes, c’est clairement les anciens accros de Tomb Raider qui sont ciblés par ce portage.

Vous pourrez redécouvrir les trois premiers épisodes "dans leur jus" puisque les développeurs annoncent avoir conservé le code source et le moteur. Les graphismes ont bien entendu été retravaillés mais pas au point de ressembler aux derniers jeux de la licence et les joueurs pourront switcher à loisir entre graphismes d‘époque et version plus moderne. De la même façon les puristes pourront retrouver les "vraies" commandes qu’ils utilisaient sur Playstation, Sega Saturn ou PC. Mais là aussi le studio laisse le choix aux joueurs qui pourront également utiliser les commandes plus modernes des derniers jeux Lara Croft.

"Tomb Raider I-III Remastered" / Aspyr / Sortie le 14 février sur PS5, PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

"Skull and Bones" : hissez haut !

Hissez haut ! Voici enfin venir au bout de la lunette les pirates d’Ubisoft. Après avoir essuyé plusieurs grains et quelques reports, le jeu devrait accoster le 16 février prochain. Nombreux sont les moussaillons impatients qui n’attendent qu’une chose : pouvoir monter à bord. Au départ simple naufragé cabotant avec une barcasse de bric et de broc au milieu de l’océan Indien, il va falloir vous mettre au service des pires forbans de la région pour accomplir des missions et amasser suffisamment de butin afin de vous payer un navire digne de ce nom. Car si vous incarnez un frère de la côte dans Skull and Bones, le personnage principal est sans conteste le bateau qui vous porte sur les mers. Vous allez donc pouvoir customiser votre nef à loisir, aussi bien en termes d’armement que d’un point de vue esthétique afin d’en faire la nouvelle terreur des mers.

Vous l’aurez compris, l’essentiel de l'action se déroule sur les eaux et ceux qui ont joué à Assassin’s Creed Black Flag ne devraient pas être trop dépaysés tant les mécaniques de batailles navales semblent similaires. Pour ce qui est du contenu, on sait peu de choses aujourd’hui si ce n’est l'orientation multijoueur et "jeu service" avec des événements réguliers à venir dans l’année.

"Skull and Bones" / Ubisoft / Sortie le 16 février sur PS5, PS4, Xbox One et Series et PC

"Mario Vs. Donkey Kong" : ça sent bon sous les échelles

Vingt ans après sa sortie sur Game Boy Advance, Mario Vs. Donkey Kong débarque sur la Switch. Le jeu de 2024 reprend le principe de l’original, c’est-à-dire un savant mélange de plateforme et d’énigmes. Il va donc falloir faire travailler un peu ses méninges pour passer les niveaux et récupérer tous les jouets volés par le méchant singe. À chaque fois, il faut trouver et atteindre une clé qui permet d’ouvrir un coffre dans lequel se trouve un mini Mario. Si vous vous sentez seul, vous pourrez demander à un copain de venir vous aider à résoudre les énigmes et passer les niveaux. Mais attention : seuls deux joueurs peuvent parcourir en même temps la même plateforme.

"Mario Vs. Donkey Kong" / Nintendo / Sortie le 16 février sur Switch

"Final Fantasy VII Rebirth" : Séphiroth à la manette

Il est parfois difficile de s’y retrouver dans la galaxie des Final Fantasy. Après la sortie de l’épisode 16 au mois de juin dernier voici venir la suite du remake de l’épisode 7 sorti en 2020 et s’inspirant du premier FF VII de 1997. Vous suivez ? Square Enix a décidé de revenir sur son jeu culte pour en faire une relecture en trois parties. Final Fantasy VII Rebirth reprend donc l’histoire là où Remake (2020) l’avait laissée, au moment où l’équipe du héros Cloud quitte Midgar pour découvrir le monde extérieur.

En plus de rallonger l’histoire originale, le titre apporte son lot de nouveautés et notamment la possibilité de prendre le contrôle de Séphiroth, un des "méchants" les plus emblématiques de la série. Question gameplay, Square Enix nous promet des combats toujours plus virevoltants avec des interactions particulièrement travaillées entre les héros. Ces derniers peuvent désormais se synchroniser pour déclencher des frappes dévastatrices ou des pouvoirs spéciaux.

"Final Fantasy VII Rebirth" / Square Enix / Sortie le 29 février sur PS5

Et aussi :

"Pacific Drive" / Kepler Interactive / Sortie le 22 février sur PS5 et PC

"Open Roads" / Annapurna Interactive / Sortie le 22 février sur PS5, PS4, Xbox One et Series et PC

"Brothers: A Tale of Two Sons Remake" / Bandai Namco / Sortie le 28 février sur PS5, Xbox Series et PC