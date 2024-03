“Stellar Blade”, “Top Spin 2K25”, “Sand Land”, “Tales of Kenzera : ZAU”, on joue à quoi en avril ?

En avril on ne perd pas le fil des sorties de jeux vidéo. “Tales of Kenzera : ZAU” nous emmène en Afrique et “Stellar Blade” dans l’espace. “Top Spin 2K25” offre enfin un nouveau jeu aux amateurs de tennis et “Sand Land” adapte l'ultime création d’Akira Toriyama.

Ce mois-ci vous pourrez découvrir les contes bantous de Tales of kenzera , monter au filet sur le dernier Top Spin ou sabrer vos ennemis dans la dernière exclu PS5 : Stellar Blade . Sand Land , l'adaptation en jeu vidéo du dernier manga dessiné par le créateur de Dragon Ball vous ouvrira les portes de son désert. Les amateurs du soleil levant seront bien gâtés avec Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes et SaGa Emerald Beyond , deux jeux de rôles tactiques dans la plus pure tradition japonaise, sans oublier Europa qui rend hommage à l’univers des studios Ghibli. A vos manettes !

“Freedom Planet 2” : la plateforme supersonique

Retour au premier plan pour ce jeu de plateforme indépendant. Déjà sorti sur PC il y a un peu plus d’un an, Freedom Planet 2 débarque sur les consoles et cible tout particulièrement les amoureux des jeux Sega . Le premier épisode avait beaucoup été comparé à Sonic et même si on sent que les développeurs ont cherché à s’en démarquer un peu plus, vitesse et déplacements font encore beaucoup penser à la petite boule bleue.

Quatre personnages sont jouables, chacun avec sa spécialité : vitesse, exploration, combat ou pouvoir, vous aurez le choix du style pour arpenter les nombreux niveaux du jeu.

“Freedom Planet 2” / Focus Entertainment / Sortie le 4 avril sur PS5 et PS4, Xbox Series, Switch et déjà sur PC depuis le 13 septembre 2022

“Europa” : le monde de Ghibli

Pourquoi ne pas aller arpenter le monde rêvé d’Europa , l’un des satellites de Jupiter aux panoramas beaucoup plus verdoyant que ce que l’on aurait pu imaginer. Vous incarnez Zee, un androïde qui recherche le dernier être humain encore vivant. Helder Pinto, un ancien de chez Blizzard, est à la manette de cette fresque colorée qui ressemble à un hommage au travail des studios japonais Ghibli.

Entre exploration verticale et contemplation, le titre est un appel au voyage. Les possesseurs de PC pourront faire leur valise dès le 16 avril, quant aux autres, une sortie sur console est prévue mais on ne sait pas encore quand ni sur quelles plateformes.

“Europa” / Helder Pinto / Sortie le 16 avril sur PC

“Tales of Kenzera : ZAU” : Metroid bantou

Ce n’est pas tous les jours qu’on croise un jeu vidéo d’action qui traite du deuil et de l’amour dans un univers aussi dépaysant. Zau est un jeune shaman qui vient de perdre son père et qui est prêt à tout pour le ramener dans le monde des vivants. L’histoire, très personnelle, est l'œuvre d'Abubakar Salim, un acteur anglais dont la figure paternelle aujourd’hui disparue a inspiré cette épopée.

Tales of Kenzera : ZAU vous entraine à la découverte de la mythologie bantoue. Esprits et monstres sont très présent dans cette culture africaine qui réunit, entre autres, les peuples Swahilis et Zoulous. C’est dans de magnifiques décors de savane et d’ocres falaises que notre bondissant héros va devoir virevolter et combattre pour accomplir sa quête.

Le jeu est un metroidvania en 2,5D avec des plateformes et des combats. Vous pourrez choisir entre deux masques pour vous aider à affronter vos adversaires : celui de la lune est plutôt défensif alors que celui du soleil vous permettra de déchainer toutes vos passions les plus agressives.

“Tales of Kenzera : ZAU” / Surgent Studios / Sortie le 23 avril sur PS5, Xbox Series, Switch et PC

“Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes” : dans les traces de Suikoden

Il n’aura pas pu voir sortir son dernier jeu : Yoshitaka Murayama, le créateur de la série Suikoden est décédé en février dernier. Il avait lancé en 2020 une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter qui a levé plus de 4 millions de dollars pour financer son nouveau jeu.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes n’est pas la suite de Suikoden mais s’en inspire fortement : un jeu de rôle en tour par tour dans la plus pure tradition japonaise et dont l’originalité principale est de proposer pas moins de cent héros pour composer son groupe d’aventuriers. Mais vous ne pourrez en sélectionner que six au maximum pour parcourir le monde d’Allraan à la recherche d’un artefact unique doté d’une puissance phénoménale.

“Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes” / Rabbit & Bear Studios / Sortie le 23 avril sur PS5 et PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

“Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants” : quand l’arcade dépasse les bornes

Les Tortues Ninja ont la cote en ce moment et les éditeurs surfent sur l’engouement pour ces verts pratiquants des arts martiaux. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël sont tous présents, ils sortent leurs gros bras et viennent défier les gangs de New York dans Wrath of the Mutants .

Le jeu est un remake de celui sorti en 2017 qui n’avait pourtant pas laissé un souvenir impérissable. Les acharnés qui l’ont terminé une centaine de fois auront tout de même droit à quelques surprises : trois niveaux et six boss supplémentaires sont annoncés.

“Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade : Wrath of the Mutants” / Raw Thrills / Sortie le 23 avril sur PS5 et PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

“SaGa Emerald Beyond” : le jeu de rôle à la carte

La saga continue pour la série de jeu de rôle tactique de Square Enix. SaGa Emerald Beyond vous propose de poursuivre l’aventure avec la même recette qui plait tant à ses fans : des personnages très différents venus de mondes éclectiques qui cherchent à accomplir une quête personnelle. Les développeurs promettent aux joueurs une aventure unique à chaque partie même en recommençant le jeu avec le même héros. Le système de combat reste au tour par tour mais devrait s’enrichir de quelques nouveautés.

“SaGa Emerald Beyond” / Square Enix / Sortie le 25 avril sur PS5 et PS4, Switch, PC, iOS et Android

“Stellar Blade” : miss univers

Inspirés par les mangas des années 80 comme Gunnm ou par des films de science-fiction comme Blade Runner , les coréens du studio SHIFT UP vous invitent à découvrir l’univers tranchant de Stellar Blade . La terre est devenue le terrain de chasse de terrifiantes créatures et les derniers membres de l’humanité ont trouvé refuge sur une station spatiale. Le jeu d’action met en scène Eve, une délicieuse héroïne aux formes généreuses curieusement adepte des tenues moulantes, aux prises avec un bestiaire de monstres plutôt varié.

Les premières images du studio indépendant ont rapidement tapé dans l’œil de Sony qui l’a pris sous son aile et accompagné pour sa communication notamment. Avec ses décors fantasmagoriques et sa bretteuse particulièrement sexy, l’exclusivité Playstation fais partie des jeux les plus attendus de ce début d’année. Mise en ligne accidentellement puis retirée, une démo est désormais disponible depuis le 20 mars.

“Stellar Blade” / SHIFT UP Corporation / Sortie le 26 avril sur PS5

“Sand Land” : grain de folie

Le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, décédé le 1er mars dernier, est à l’origine du manga Sand Land dont il dessina seul les personnages et les décors. Son adaptation en jeu vidéo sort à la fin du mois et affole déjà les fans du célèbre mangaka. Dans Sand Land , le monde est un désert où la pénurie d’eau est extrême. Les humains comme les démons peinent à subsister dans cet âpre univers. Vous incarnez Beelzébub, un prince démon accompagné d’une éclectique troupe de héros, parti en quête de la source légendaire qui pourrait ramener un peu de verdure dans ce monde de sable. Motos, robots et tanks n’attendent que vos compétences mécaniques pour prendre vie et vous permettre de dépasser tous les obstacles qui ne manqueront pas de se mettre sur votre chemin.

Entre gestion de ville, jeu de rôle, pouvoirs démoniaques et course de véhicules dans une ambiance Mad Max , Sand Land pourrait attirer nombre de joueurs déjà hypnotisés par le grain de folie légendaire d’Akira Toriyama. Si vous hésitez encore sachez qu’une démo est d'ores et déjà disponible.

“Sand Land” / Bandai Namco / Sortie le 26 avril sur PS5 et PS4, Xbox Series et PC

“Top Spin 2K25” : l’as des aces

Cela faisait un bail que les amateurs de raquette n’avaient pas eu de nouveauté à se mettre sous la manette, depuis 2011 exactement lorsque le précédent Top Spin avait mis tout le monde d’accord. Depuis, rien d’exceptionnel n’est venu enflammer les cours de tennis virtuels et les joueurs sont montés au filet dès qu’ils ont appris la sortie de Top Spin 2K25 .

Les désormais légendaires Federer et Agassi vont pouvoir côtoyer les nouveaux Alcaraz et Coco Gauff, le tout dans les enceintes mythiques de Roland Garros ou de Wimbledon. Il va falloir faire preuve de doigté et posséder un sens du timing parfait pour espérer envoyer des aces ou claquer des coups droits dévastateurs. Sept niveaux de difficulté devraient être disponibles le jour de la sortie, de quoi remettre la main progressivement sur le manche de la raquette. Un mode carrière vous permet de créer votre propre joueur et, pourquoi pas, faire de nouveau gagner un français dans un tournoi du Grand Chelem.

“Top Spin 2K25” / 2KSports / Sortie le 26 avril sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et PC

Et aussi :

“Solo Levelling : Arise” / Focus Entertainment / Sortie le 5 avril sur PS5 et PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

“Megaton Musashi Wired” / Level-5 / Sortie le 25 avril sur PS5 et PS4, Switch et PC

“Another Crab’s Treasure” / Aggro Crab Games / Sortie le 25 avril sur PS5, Xbox One et Series, Switch et PC

“Manor Lords” / Hodded / Sortie le 26 avril sur PC

“Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!” / Sega / Sortie le 26 avril sur Switch