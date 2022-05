"Sniper Elite 5", "Evil Dead The Game", "Vampire : The Masquerade" : on joue à quoi en mai ?

Manu Font

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. En mai, les fans de jeux de guerre découvriront la suite de la saga "Sniper Elite" avec son cinquième opus. Les adeptes de films d'horreur vont aussi se régaler avec l'arrivée de "Evil Dead : The Game".

Au rayon jeux vidéo, ce mois de mai marque l'arrivée de quelques nouveautés qui se sont fait attendre. À commencer par Sniper Elite 5, qui pourrait combler les fans de tirs longue distance et d'infiltration. Cinq ans après le quatrième opus, ce jeu de tir tente de raviver le coeur des gamers avec une formule plus classique. On signe aussi le retour en jeu de la saga cinématographique : Evil Dead : The Game, un jeu d'action en 3D porté sur la coopération et le multijoueur. Véritable cadeau pour les cinéphiles, l'oeuvre marquera aussi l'arrivée de Bruce Campbell en personne, acteur principal des trois films Evil Dead, prêtant sa voix à son personnage. Tour d'horizon des nouveautés du mois.

"Wildcat Gun Machine", une bête de guerre

Daedalic Entertainment a décidé de fêter son 15e anniversaire de façon explosive avec la sortie de Wildcat Gun machine. Un jeu de tir en vue isométrique sur vitaminé qui mêle décors de science-fiction, gentils chatons et monstres d’inspiration "Lovecraftienne".

Le studio allemand promet un défi relevé aux accros de donjons labyrinthiques qui aiment faire le ménage en défouraillant à tout va. Vous aurez à disposition un arsenal plutôt complet avec 40 types d’armes ainsi que des améliorations indispensables pour devenir une vraie bête de guerre. Attention, les hordes d’ennemis n’arrivent pas de façon aléatoire et il faudra faire preuve d’un minimum de stratégie pour éviter les embuscades mortelles.

Wildcat Gun Machine / éditeur : Chunkybox Games Daedalic Entertainment / disponible sur PS4 – Xbox One – Switch et PC à partir du 4 mai

"Sniper Elite 5", la chasse aux nazis

La France est en ligne de mire dans le 5e opus de la simulation de tir Sniper Elite. Infiltré derrière les lignes en 1944, il va falloir faire preuve d’audace et de discrétion pour déjouer les plans des nazis et changer le cours de la guerre. Vous incarnez Karl Fairburne, un soldat américain chargé d’affaiblir les défenses du mur de l’atlantique et qui découvre, grâce à la résistance, un projet secret des allemands pour empêcher le débarquement : l’opération Kraken.

La série du studio Rebellion est en progression constante depuis des années et si on est encore loin des standards techniques d’un AAA dont les budgets sont largement supérieurs, le titre n’a plus à rougir et est désormais très attendu par les amateurs de tirs longue distance et d’infiltration. Les fameuses “Kill-cams” qui proposent un ralenti de la traversée de la balle dans le corps de vos adversaires sont toujours présentes et vous permettront de réviser vos cours d’anatomie appliqué. Enfin sachez que la campagne solo est entièrement jouable à deux en coopération en ligne et qu’un mode multijoueur sera bien entendu proposé dès la sortie.

Sniper Elite 5 / éditeur : Rebellion / disponible sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et PC à partir du 26 mai.

"Evil Dead : The Game" : le bain de sang

Evil Dead, la célèbre saga horrifique de Sam Raimi initiée en 1981 a marqué les esprits par son humour noir et les hectolitres d’hémoglobine qu’elle a déversé sur les malheureux personnages de ses films. Evil Dead : The Game vous propose de prendre leur place et d’affronter des entités démoniaques bien décidées à vous noyer dans votre propre sang. Tronçonneuse, haches, armes improvisées, vous aurez de quoi vous défendre contre ces hordes qui peuvent surgir de partout et à tout moment. L’action se déroule au milieu de forêts lugubres et de décors glaçants dans une ambiance très années 80, vous pourrez d’ailleurs incarner Bruce Campbell, l’acteur culte de la série de films.

Le jeu est clairement orienté multijoueur, en coop ou en versus et promet de franches parties de rigolade entre sursauts de frayeur et éliminations improbables. Attention, les esprits démoniaques peuvent prendre possession de votre avatar et se mettre à taper sur vos co-équipiers ce qui pourraient les rendre légèrement moins coopératifs. Ceci dit, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose puisqu’il sera apparemment possible de jouer un personnage diabolique aux pouvoirs alléchants pour celui qui l’incarne mais moins pour ceux qui l’entourent. Le titre semble bourré de surprises, bonnes ou mauvaises et devrait susciter la curiosité malsaine de tous ceux qui aiment jouer à se faire peur.

Evil Dead : The Game / éditeur : Boss Team Games et Saber Interactive / disponible sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC à partir du 13 mai

"Vampire : The Masquerade - Swansong" : bois sans soif

Affûtez vos canines ! Dans Vampire : The Mascarade vous allez incarner un buveur de sang aux pouvoirs mystiques. Tiré du jeu de rôle papier éponyme, le titre du studio bordelais Big Bad Wolf vous plonge dans les méandres d’un Boston sombre et mystérieux où la communauté secrète des vampires est sur le point d’être découverte et potentiellement anéantie. Vous allez devoir enquêter pour découvrir ce qui se trame et tenter de sauver les apparences de la Mascarade : la loi vampirique qui dissimule l’existence des créatures de la nuit aux humains.

Le jeu de rôle se veut très proche de la version papier qui est devenue une référence dans le petit monde des rôlistes. Axé sur la narration et les choix, le titre reste linéaire mais offre de nombreuses possibilités de fins distinctes. Les trois vampires que vous jouez alternativement ont des fiches de personnages très différentes et donc des pouvoirs variés mais ils sont tous soumis à la même soif de sang. Cette soif viscérale et la gestion que vous en avez sont des composantes essentielles du jeu et influent grandement sur l’histoire et le déroulement des évènements. Se nourrir en suçant le sang des humains à un coût mais permet de disposer de pouvoirs extrêmement puissants qui seront indispensables à la résolution des enquêtes, à vous de voir jusqu’où vous êtes prêts à aller pour sauver votre communauté.

Vampire : The Masquerade - Swansong / éditeur : Big Bad Wolf Bigben / disponible sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC à partir du 19 mai

"Souldiers" : la 2D a la cote

Après l’indéniable succès du dernier Metroid, les jeux en 2D ont repris des couleurs et n’ont plus peur de se montrer. Souldiers déploie ses plateformes dans un univers médiéval fantastique en pixel art et se permet de proposer un monde ouvert apparemment gigantesque. Guerrier, mage ou archer, le choix de personnage est assez court mais les différences de gameplay sont drastiques et incitent à tout essayer pour découvrir les facettes du jeu.

Combats intenses et énigmes se succèdent dans ce titre qui fait la part belle à l’exploration. Passages cachés ou uniquement accessibles grâce à des talents obtenus en cours de jeu, il faut fouiller chaque recoin et savoir revenir en arrière pour espérer trouver des récompenses légendaires. Attention, 2D ne rime pas avec facilité. Les embûches sont nombreuses, souvent létales et font de Souldiers, à l’arrivée, un jeu plutôt exigeant qui pourrait être une des belles surprises de ce printemps.

Souldiers / éditeur : Retro Forge / disponible sur Switch et PC à partir du 19 mai

"Dolmen" : peur sur la mine

Dolmen est un nouveau venu dans la longue liste des “Souls like” c’est-à-dire des jeux qui, s’inspirant de la série des Souls, vous obligent à bien maîtriser votre personnage en vous calant notamment sur les attaques des ennemis et en réalisant des parades et des contres dévastateurs. Dans cet univers de science-fiction, vous débarquez sur une planète minière en proie au chaos le plus total. Les fouisseurs ont visiblement creusé trop profond et réveillé des entités peu enclines à la discussion.

Il va donc falloir faire un brin de ménage et enquêter sur les origines du mal. Malgré une direction artistique assez pauvre, le titre a tout de même quelques atouts comme un système de Craft assez évolué, des énergies à utiliser à bon escient et un bestiaire varié. Les apprentis nettoyeurs devront compter une quinzaine d’heures pour arriver au bout du tunnel.

Dolmen / éditeur : Massive Work Studio / disponible sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series et PC à partir du 20 mai

"MX vs ATV Legends" : place aux motards

Après un épisode All Out peu convaincant, la simulation de véhicules tout terrain MX vs ATV remet les gaz avec Legends. Le moteur a été changé et le studio THQ Nordic promet un tout nouveau mode carrière qui ferait la part belle à la customisation et lui permettrait de retrouver les podiums dans le cœur des motards.

Pour l’instant, on sait surtout qu’on pourra faire des tours de pistes en Supercross, en Motocross et en Trial et qu’il y aura un mode multijoueur à 16 participants. Les premières images dévoilées sont plutôt agréables et laissent penser que l’on pourra faire également de belles balades en bord de mer.

MX vs ATV Legends / éditeur : Rainbow Studios THQ Nordic / disponible sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series et PC à partir du 24 mai

"Pac-Man Museum +" : de l'arcade en pac

Pac-Man Museum + est une version améliorée de la compilation déjà sortie en 2014 qui regroupe quatorze jeux de la célèbre boule affamée. En plus de jouer à Pac-Man, Bandai Namco vous propose de devenir gérant de votre propre salle d’arcade en laissant parler votre créativité la plus débridée pour décorer de façon unique ce lieu si emblématique des fans de la licence.

Si vous ne savez par lequel commencer, voici les titres originaux que vous pourrez retrouver dans la compilation : Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac-Man Arrangement Arcade version, Pac-Man Arrangement CS version, Pac-Man Championship Edition, Pac Motos, Pac'N Roll Remix, Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 256.

Pac-Man Museum + / éditeur : Bandai Namco / disponible surPS4 – One – Switch et PC à partir du 27 mai