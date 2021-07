"Samurai Warriors 5", "The Legend of Zelda : Skyward Sword", "F1 2021" : on joue à quoi cet été ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour cet été, l'univers manga est mis à l'honneur avec "No More Heroes", "Samurai Warriors 5" et "Cris Tales", alors que "The Ascent" et "Foreclosed" vous transporteront dans une ambiance cyberpunk. Il y aura aussi de quoi déraper sur les pistes de Formule 1 avec "F1 2021".

L’été vidéoludique s’annonce particulièrement riche en œuvres graphiques avec No More Heroes, Samurai Warriors et Cris Tales qui nous emportent dans leur univers manga mais aussi Kena : Bridge of Spirits, dont la douceur du trait ne pourrait être qu’apparente. The Ascent et Foreclosed partagent une ambiance cyberpunk, même si le deuxième est surtout inspiré par la bande dessinée. Les fans de la saga Zelda pourront patienter jusqu'à la sortie de Breath of the Wild 2 avec la version remasterisée de Skyward Sword, sur Switch. Et pour finir, l'incontournable F1 2021 est enfin sur la grille de départ. Alors, à vos manettes !

"Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin" : d e la chasse à l’élevage

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est la suite d’un jeu sorti sur 3DS en 2016. Vous y incarnez un Rider, un personnage capable de liens sympathiques avec des monstres. Malheureusement, celui qu’on vous a confié s’avère un poil trop destructeur et vous vous retrouvez pourchassé par votre propre clan. Dans cet opus, vous aurez la possibilité d’élever vos propres monstres grâce aux œufs que vous pouvez ramasser dans les nids des créatures que vous avez combattues. Un rite de transmission permet même de combiner des gènes rares pour créer des monstres uniques. Le studio Marvelous a conservé son système de combat au tour par tour avec trois types d’attaques : force, technique et vitesse. Mais il a adopté plusieurs nouveautés : visée, double attaque ou partenaires de combat viendront agrémenter vos choix tactiques. Capcom annonce également une connectivité avec son grand frère, Monster Hunter Rise.

"Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin", développé par Capcom. Sortie le 9 juillet 2021 sur Switch et PC.

"F1 2021" : le jeu officiel d'une saison palpitante

Il est très attendu chaque année par les fans de Formule 1 : F1 2021, le jeu officiel du championnat du monde 2021, est enfin là. En plein coeur d'une saison passionnante, qui voit la domination du septuple champion du monde remise en question par son principal concurrent Max Verstappen, la sortie du jeu tombe à point nommé. Le soft comporte une histoire inédite, "Point de rupture", deux nouveaux modes de jeu dont un mode Carrière jouable à 2 joueurs, ainsi que d'autres ajouts mineurs. Les circuits, voitures et pilotes sont mis à jour comme chaque année et il est possible d'affronter d'autres joueurs dans des courses en ligne classées. Un incontournable dans cette période de regain d'intérêt pour ce sport auto, rendu plus accessible par son adaptation en série par Netflix.

"F1 2021", développé par Codemasters. Sortie le 16 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Series et PC.

"The L egend of Z elda : S kyward S word" : en attendant "Breath of the Wild 2"

Après les 35 ans de Mario fin 2020, place aux 35 ans de Zelda. Pas d'annonce tonitruante pour cet anniversaire, Nintendo a une nouvelle fois joué la facilité en proposant un portage de Skyward Sword, un jeu sorti en 2011, en fin de vie de la Wii. Sur la timeline, cette aventure s'inscrit aux origines de la saga Zelda, dans un monde aérien où l'on se déplace à dos de célestriers. L'une des originalités du jeu, remasterisé en HD, consistait à pouvoir manier son épée en imitant les mouvements avec la manette (la Wiimote puis désormais le Joy-Con). Cette fonction qui n'a pas été appréciée par tous les joueurs est toujours présente sur Switch, mais il est également possible de simplifier les commandes pour jouer de manière plus classique. Cette "ressortie" est une bonne façon de découvrir une quête à côté de laquelle vous auriez pu passer, mais elle permettra surtout de patienter jusqu'à la sortie du très attendu Breath of the Wild 2, dont de nouvelles images ont été dévoilées à l'E3 en juin et qui est attendu pour 2022.

"The Legend of Zelda : Skyward Sword", développé par Nintendo. Sortie le 16 juillet sur Switch.

"Cris Tales" : prenez le temps

Avec ses graphismes dessinés à la main et son univers manga, Cris Tales attire les regards. Mais l’originalité de ce JRPG réside surtout dans son gameplay qui offre la possibilité d’influer sur des temporalités différentes. Passé, présent et avenir du lieu visité sont visibles sur un même écran et le joueur a la capacité de les modifier. Attention, influer sur le passé peut permettre de se sortir présentement d’un mauvais pas mais a des répercussions immédiates sur l’avenir. Cette maîtrise du temps est également essentielle dans les combats qui se déroulent au tour par tour et nécessitent de bien connaître ses ennemis et leurs points faibles. Comme d’habitude dans ce genre de jeu il faut encore sauver le monde mais l’histoire pousse à faire des choix politiques qui ont un impact immédiat sur le développement des royaumes de Crystallis et donc sur le bien-être de ses citoyens. De quoi faire réfléchir avant de prendre la moindre décision.

"Cris Tales", développé par Dreams Uncorporated et SYCK. Sortie le 20 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC.

"Samurai Warriors 5" : il était une fois au Japon

Sous des dehors de "hack’n'slash" brutal, Samurai Warriors 5 cache une approche culturelle inattendue. L’histoire se déroule au Japon pendant la période Sengoku. Une époque marquée par des turbulences sociales, des intrigues politiques et des conflits militaires quasi permanents. Le jeu fait s'affronter des figures connues et s’inspire graphiquement des peintures traditionnelles à l’encre japonaises. Koei Tecmo cherche à renouveler la série en reprenant l’histoire à ses débuts mais en insistant sur les nouveautés graphiques et le choix des personnages principaux. Quant aux combats, les habitués du genre ne devraient pas être déçus. Il faudra toujours anéantir des hordes d’ennemis grâce à des aptitudes surpuissantes puis provoquer en duel le chef de l’armée adverse avant qu’il ne se fasse "seppuku".

"Samurai Warriors 5", développé par Koei Tecmo Holdings et Omega Force. Sortie le 27 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC.

"The Ascent" : l'ascension d es cyberpunks

Voilà une exclusivité Xbox qui pourrait bien faire parler d’elle. The Ascent est un jeu de tir en vue du dessus qui nous plonge dans un univers cyberpunk très détaillé. Outre une ambiance réussie, le petit studio suédois Neon Giant propose également quelques nouveautés de gameplay comme la possibilité de se baisser ou de tirer par-dessus un obstacle et promet un titre assez ardu où il ne faudra pas chercher à foncer dans le tas sous peine d’élimination précoce. Le shooter est jouable en solo mais sera sans doute beaucoup plus fun avec des amis. Jusqu’à quatre personnes pourront s’infiltrer en même temps dans le cluster 13 où débute l’aventure.

"The Ascent", développé par Neon Giant. Sortie le 29 juillet sur Xbox One et Series et PC.

"Horror Tales : The Wine" : un survival-horror

C'est le premier épisode de la série des Horror Tales se déroulant sur une île méditerranéenne fictionnelle ravagée par une pandémie. Explorez une ville abandonnée et tentez d'y trouver une bouteille de vin qui permettra de soigner vos proches. Mais vous n'êtes pas seul : votre Nemesis vous observe...

"Horror Tales : The Wine", développé par Carlos Coronado. Sortie le 30 juillet sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC.

"In Sound Mind" : pour vous faire peur

Si vous avez survécu au dernier Resident Evil et que vous en voulez encore, vous pourrez tenter de vous frotter à In Sound Mind. Ce jeu horrifique à la première personne reprend quelques-uns de ses codes et saura vous faire sursauter. Même si la production n’est pas celle de Capcom, les développeurs du studio We Create Stuff nous promettent des puzzles, de l’infiltration et de l’exploration, le tout, dans une ambiance évidemment anxiogène. Si vous hésitez à vous faire peur, sachez qu’une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam.

"In Sound Mind", développé par We Create Stuff. Sortie le 3 août sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

"Foreclosed" : une quête pour son identité

Foreclosed est un TPS dans un univers cyberpunk et dans des décors style comics. On incarne Evan Kapnos, qui a tout perdu après que l'Etat ait mis son identité aux enchères pour des entreprises. Le héros va devoir se battre pour récupérer ses souvenirs et les secrets du monde qui l'entoure.

"Foreclosed", développé par Antab Studio. Sortie le 12 août sur PS4, PS5, Xbox One et Series, Switch et PC.

"Kena : Bridge of Spirits" : un petit air de Pixar

Au milieu d’un déferlement de mangas et de cyberpunk, Kena : Bridge of Spirits fait office d’exception dans les sorties vidéoludiques. Ce jeu d’aventure onirique au design de dessin animé américain nous plonge dans un univers verdoyant peuplé d’esprits plus ou moins amicaux. Kena est une jeune guide des esprits à la recherche d’un temple perdu. Elle est accompagnée dans sa quête par un chapelet de Rots (préférez la prononciation anglaise), des petits esprits à fourrure qui maintiennent l’équilibre de la nature en décomposant des éléments morts. L’environnement graphique évoque un jeu d’une grande douceur mais les studios Ember Lab nous promettent beaucoup d’action et un univers pas si rose. Si vous souhaitez découvrir de quoi ils sont capables, vous pouvez aller voir ce court métrage d’animation dont ils sont les auteurs.

"Kena : Bridge of Spirits", développé par Ember Lab. Sortie le 24 août sur PS4, PS5 et PC.

"No More Heroes III" : une exclu Switch déjantée

La série No More Heroes est une sorte d’ovni vidéoludique tant par son aspect graphique old school que par son côté déjanté et inventif. Travis Touchdown, son personnage principal, est un anti-héros cinglé à moitié psychopathe et mû par des impulsions assez primaires. Adepte des virées sanglantes, il va devoir, dans cet épisode 3, affronter une invasion d’aliens et user de ses talents de diplomate dans un conflit galactique. Si vous êtes tentés par la découverte du personnage iconique de cette exclusivité Switch, le studio Grasshopper Manufacture vient de sortir les deux premiers épisodes sur PC via Steam.

"No More Heroes III", développé par Grasshopper Manufacture Inc. Sortie le 27 août sur Switch.