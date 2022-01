"Rainbow Six Extraction", "Pokemon Legends Arceus","Expeditions : Rome"... On joue à quoi en janvier ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour cette nouvelle année, il y aura de quoi se faire de belles frayeurs avec "MADiSON" ou "Rainbow Six : Extraction". Et pour ceux qui cherchent un brin d’aventure, ils pourront partir à la chasse grâce à "Pokemon Legends Arceus".

En ce début d'année, les possesseurs de consoles nouvelles générations auront peu de nouveautés à se mettre sous la manette. En revanche, les joueurs PC seront comblés tout comme les utilisateurs de PlayStation 4 et Xbox One. Au programme de ce mois de janvier, de la peur et des frissons avec "MADiSON", mais aussi de l'aventure avec "Weird West" et "Pokemon Legends : Arceus". Enfin, les fins stratèges défendront leurs châteaux dans "Diplomacy is not an option" ou vengeront leur père grâce à "Expeditions : Rome".

"MADiSON", le cauchemar du nouvel an

Initialement prévu sur PC uniquement, le studio argentin Nosebleed Games a finalement décidé de porter son survival-horror, MADiSON, sur PlayStation 4 et Xbox One. Cette décision risque de ravir ou plutôt de terrifier les fans du genre car les joueurs y incarneront Luca de manière subjective.

Le jeu raconte l'histoire d'un jeune homme qui se réveille dans un endroit inconnu avec les mains tâchées de sang. Ce dernier est pris au piège par le démon MADiSON qui le force à réaliser un rituel sanglant commencé il y a des décennies. Pour sortir de cette tourmente, le personnage principal est équipé d’un Polaroïd. Ce précieux objet permettra évidement de prendre des photos qui seront utiles tout au long de l'aventure. Car ces images sont une des clés pour résoudre diverses énigmes et survivre. L’environnement de l’œuvre s’inspire grandement de titres du même style comme "P.T" de Hideo Kojima ou encore de "Project Zero". Une influence qui laisser à penser qu’il vaudra mieux jouer la lumière allumée.

"MADiSON", développé par Nosebleed Games. Disponible le 7 janvier 2022 sur PC - PlayStation 4 - Xbox One

"Weird West", un mystérieux voyage au Far West

Annoncé en décembre 2019, lors de la cérémonie des Game Awards, Weird West va enfin voir le jour en ce début d'année 2022. Conçu par les créateurs français à l'origine du studio Arkane et des jeux Dishonored et Prey, l'intrigue de ce jeu d'action-RPG se déroule dans un étrange far west en vue du dessus à la troisième personne. On y trouve bien évidemment des cow-boys, mais aussi des loups-garous, des hommes à tête de cochon ou autres monstres en tout genre.

Le titre mise avant tout sur les choix des joueurs. Car chaque décision a une incidence sur la suite du récit et sont irréversibles. Une mécanique qui a des conséquence sur les héros, pusiqu'il faudra gérer en permanence leurs états de santé au risque de les perdre définitivement. Tout au long de cette aventure, le joueur incarnera tour à tour cinq personnages aux pouvoirs particulier dont les destins seront liés. Ces cinq chasseurs de primes peuvent faire équipe ou bien cavalier seul afin découvrir ce que réservent ces terres de l'Ouest.

"Weird West", développé par WolfEye. Disponible le 11 janvier 2022 sur PC - PlayStation 4 et Xbox One

"God of War", Kratos débarque sur PC

Après avoir connu un énorme succès commercial et critique lors de sa sortie en 2018 (plus de 20 millions d'exemplaires vendus), God of War arrive sur PC avec son lot d'améliorations graphiques. L'ancienne exclusivité PlayStation 4 développée par Santa Monica Studio propose cinq types de configuration pour pouvoir fonctionner sur les ordinateurs dont deux plus poussées que l'original. Autre fonctionnalité prise en charge par ce portage, la possibilité de jouer avec des manettes Dualshock 4 de la PS4 et Dualsense de la PS5 pour retrouver des sensations digne de la console.

Avec ce travail, les joueurs pourront (re)découvrir l'odysée de Kratos et de son fils dans les montagnes enneigées des pays nordiques. Un changement assez radical pour le hit de Sony qui d’habitude prenait racine dans la mythologie grecque.

"God of War", développé par Santa Monica Studio. Disponible le 14 janvier 2022 sur PC

"Tom Clancy's Rainbow Six Extraction", l'union fait la force

La suite de Tom Clancy's Rainbow Six aura été attendu par ses fans. Dévoilé à l'E3 2019 et prévu pour le 16 septembre 2021, avant d'être repoussé pour ce début d'année, le spin-off du titre débarque avec un jeu orienté survival-horror en coopération pensé pour trois joueurs. L'histoire est censé se dérouler dans le futur de Rainbow Six, où le parasite Chimera, responsable d'une épidémie au Nouveau-Mexique, est réapparu. Afin d'endiguer l'évolution du problème et cette menace alien, les joueurs contrôleront les membres opérateurs du REACT qui sont les mêmes que dans Rainbow Six. L'opus propose 12 niveaux avec la particularité qu'ils peuvent être rejoués plusieurs fois de manière différentes. Car le système de missions est généré aléatoirement à chaque partie pour allonger la durée de vie.

De plus, Ubisoft promet que le jeu sera cross-play dès sa sortie. Ceci permettra aux aux utilisateurs de différentes générations de console de pouvoir jouer ensemble.

"Tom Clancy's Rainbow Six Extraction", développé par Ubisoft. Disponible le 20 janvier 2022 sur PC - PS4 & PS5 - Xbox One & Series - Stadia

"Expeditions : Rome", à la conquête du pouvoir

"Incarnez un jeune légat et livrer bataille pour l’Empire Romain" : telle est la promesse énoncée par THQ Nordic (éditeur) et Logic Artist (développeur) avec leur nouveau jeu de gestion-stratégique Expeditions : Rome. Le titre reprend les codes classiques du genre avec un aspect tactique très prononcé. Notamment avec des combats qui se livrent au tour par tour. Les développeurs ont laissé le soin d'une personnalisation complète du personnage au passé lourd. Car celui-ci est chassé de Rome. La raison ? L’assassinat de son père par un opposant politique. Pour revenir, il va devoir apprendre à maîtriser l'art de la guerre afin de réprimer une révolte grecque. Et pour cela plusieurs possibilités s'offriront à lui pour devenir le nouveau maître de Rome.

"Expeditions : Rome", développé par Logic Artists. Disponible le 20 janvier 2022 sur PC

"Diplomacy is not an Option", faire régner l'ordre

"Diplomacy is not an Option" est un jeu de stratégie en temps réel de la catégorie des "Tower Defense". Un genre assez ancien qui consiste à défendre une zone contre des vagues successives d'ennemis. Ici, on incarnera un seigneur féodal, au Moyen-Âge, qui doit faire face à des hordes de personnages sanguinaires. Tout au long de la partie, une multitude de décisions seront à prendre pour résister à cet envahissement permanent. Car l’objectif est de défendre la ville quoi qu’il en coûte. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En réussissant ces premiers combats, la couronne royale missionnera le héros d’aller conquérir de nouvelles terres pour en tirer des richesses. Il faudra choisir entre force ou cohabitation pour les récupérer.

Pour rendre l’ensemble cohérent, ce "tower defense" se base sur un système de lois (de la guerre, physique, économique, sociales, magique ou de la vie). Et c’est la gestion de ces différents principes qu’il faudra bien mener pour réussir à l’emporter. Pour celles et ceux qui veulent déjà se frotter au titre, il est disponible en accès anticipé.

"Diplomacy is not an Option", développé par Door 407. Disponible le 26 janvier 2022 sur PC

"Pokemon Legends : Arceus", place au monde ouvert

Après le remaster sortie en novembre 2021 de "Pokemon Diamant Étincelant et Perle Scintillante", Nintendo offre aux nombreux passionnés de la licence un nouvel opus qui se veut très innovant. Le titre, très attendu par les fans, casse les mécaniques habituelles de la saga qui ont quelques peu lassé certains joueurs.

Ici, fini les écrans de chargements lors de combat sauvages. Les combats au tour par tour qui perdurent depuis la création de la série, disparaissent aussi. Mais la véritable nouveauté est surtout l'arrivée d'un monde ouvert et d'une exploration totale dans la ville de Hisui, qui est en réalité le nom passé de la cité Sinnoh. Pour ce Pokemon, Game Freak a mis l'accent sur l'aspect RPG, aventure grâce à une carte assez grande mais aussi via une gestion de la fatigue intégrée.

À voir si tout ce renouveau conviendra aux dresseurs en herbes qui demandent du changement depuis plusieurs années.

"Légendes Pokemon : Arceus", développé par Game Freak. Disponible le 28 janvier 2022 sur Switch

"Uncharted : Legacy of Thieves Collection", Nathan Drake se porte sur PS5 et PC

Les épisodes PS4 de la licence à succès de chez Naughty Dog Uncharted 4 : A Thief's End (2016) et Uncharted : The Lost Legacy (2017) se refont une beauté pour la nouvelle année en débarquant sur PS5 et PC.

Cette refonte visuelle permettra de se (re)plonger dans les aventures de Nathan Drake (Uncharted 4) et Chloé Frazer et Nadine Ross (The Lost Legacy). A l'image de ce qui a été réalisé pour God of War (voir ci-dessus), le jeu profitera ici de trois modes graphiques. Le premier nommé fidélité, permettra aux joueurs de profiter des jeux en 4K natif bloqué à 30 fps. Le deuxième appelé mode performance sera également en 4K natif mais tournera à 60 fps. Enfin, le dernier intitulé mode performance+ proposera du 120 images par seconde en 1080p. Une annonce qui donnera aux fanatiques de la série de quoi patienter avant la sortie du film.

"Uncharted : Legacy of Thieves Collection", développé par Naughty Dog. Disponible le 28 janvier 2022 sur PS5 - PC.