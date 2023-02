"Pokemon Sleep", un nouveau jeu mobile qui veut aider ses utilisateurs à mieux dormir

"Transformez votre sommeil en divertissement" : après "Pokemon Go", la Pokémon Company lancera à l'été 2023 son nouveau jeu "Pokémon Sleep", axé sur une activité plus relaxante que son prédécesseur, le sommeil.

Avec Pokémon Go, sorti en 2016, les joueurs chassaient à l'aide de leur téléphone portable des créatures qu'ils pouvaient visualiser aussi bien dans leur salon que dans un parc.

Pour ce nouvel opus Pokémon porté sur mobile, la direction artistique sera tout autre. Le principe est simple : "Plus vous dormirez longtemps, plus votre score sera élevé le matin", a annoncé la Pokémon Company. Le nouveau jeu nommé Pokémon Sleep sera lancé à l'été dans la plupart des pays du monde.

La dynamique Ronflex

En sommeil depuis quatre ans, le projet Pokemon Sleep est bel et bien mis en marche. Les bandes annonces du nouveau jeu suggèrent qu'un tracker de sommeil pour smartphones pourra analyser le sommeil des joueurs pour fournir des statistiques. "Votre aventure se déroule sur une petite île où vous effectuerez des recherches sur la façon dont les Pokémons dorment. Vous travaillerez avec un grand Ronflex qui vit sur l'île et Neroli, un professeur qui étudie les styles de sommeil des Pokémons", a ajouté la société dans un communiqué de presse, publié lundi 27 février au soir.

"Plus vous dormirez longtemps, (...) plus vous verrez de Pokémons apparaître autour de Ronflex", a précisé la société, incitant les joueurs à "se reposer mieux". Les fans pourront également acheter un "Pokémon GO Plus +" - un gadget en forme de Pokéball que les utilisateurs peuvent placer près de leur oreiller, avec la voix de Pikachu offrant "des messages mignons quand il est temps de se réveiller ou de se coucher".

Un phénomène mondial

Le jeu Pokémon Go, lancé en 2016, a été un phénomène international. Totalement gratuit, il utilise des emplacements satellites, des graphiques et des caméras pour superposer des personnages de dessins animés dans des environnements réels, mettant les joueurs au défi de capturer et de dresser les mignonnes créatures. Cependant, certaines dérives sont apparues, liés à cette nouvelle mécanique de jeu, mettant en danger la vie de certains fans. Des joueurs ont en effet été accusés d'être responsables d'accidents de la route et d'autres infractions alors qu'ils parcouraient les rues hypnotisés par leur smartphone.

Pokémon est un succès mondial depuis son lancement sous forme de jeu de rôle en 1996 sur la console Game Boy de Nintendo. La franchise, dont le slogan est "Attrapez-les tous", comprend également des films et une émission de télévision animée extrêmement populaire.