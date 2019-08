"Pokémon GO" franchit la barre du milliard de téléchargements

Il avait seulement fallu deux mois au jeu mobile pour atteindre les 500 millions de téléchargements.

Elle va finir par tous nous attraper. La société Pokémon a publié sur YouTube, mercredi 31 juillet, une série de vidéos en japonais indiquant que le jeu Pokémon GO a été téléchargé plus d'un milliard de fois depuis son lancement (en juillet 2016). Le jeu pour mobile, développé par la société Niantic, avait atteint les 500 millions de téléchargements en seulement deux mois.

Selon le cabinet Sensor Tower, le jeu en réalité augmentée, basé sur la célèbre licence de Nintendo, a généré 2,65 milliards de dollars (2,39 milliards d'euros) de recettes. Un chiffre qui pourrait bien s'élever à 3 milliards (2,7 milliards d'euros) avant la fin de l'année 2019.

Ces revenus massifs font du phénomène mondial le second jeu pour mobile ayant engendré le plus de recettes en trois ans. Il se situe juste derrière Clash of Clans, mais devant Clash Royal et Candy Crush. Grâce à des mises à jour régulières, Pokémon GO arrive à maintenir son nombre d'utilisateurs actifs.