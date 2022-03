Pégases 2022 : ce qu'il faut savoir sur la cérémonie française récompensant les jeux vidéo de l'année

Cérémonie annuelle organisée par l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, les Pégases sont l'équivalent français des "Game Awards" aux États-Unis. Au programme de la soirée du jeudi 10 mars qui se déroulera à la Cigale, la remise de prix aux jeux les plus marquants de l'année. L'événement est à suivre en direct sur le site France.tv.

C'est le grand soir pour "les César des gamers" ! Cérémonie créée en même temps que l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo (ATTJV) en juin 2019, les Pégases accueillent leur troisième édition le jeudi 10 mars 2022. Elle se déroulera en direct à Paris, dans la salle de spectacle La Cigale. Au cours de cette soirée de gala qui promet des annonces inédites sur les jeux vidéo à venir, des prix seront remis par catégorie aux jeux qui ont marqué l'année, en compagnie de nombreux acteurs et personnalités de l'industrie du jeu vidéo.

En présence de Roselyne Bachelot et Cédric O

Des membres du gouvernement français seront présents afin d'assister à la remise des lauréats : Roselyne Bachelot, ministre de la Culture ainsi que Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Des développeurs, responsables culturels ou encore des performances artistiques se partageront le plateau devant un public composé de 800 personnes.

Les Pégases, fondés par le Syndicat national du jeu vidéo qui réunit les professionnels français du secteur, sont attribués à la suite d'un vote effectué par les 1 500 membres de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Au total, 85 jeux concouraient initialement dans les 19 catégories, sélection réduite à trois jeux par catégorie à l'issue d'un premier tour de vote.

"Road 96" et "Deathloop" à l'honneur

Pour cette édition, plusieurs oeuvres vidéoludiques se retrouvent nominés dans divers types de catégories. Un titre indépendant, Road 96 du studio DigixArt, domine les nominations. Cette aventure narrative s'inspirant de films de Tarantino, des frères Coen et de films de roadtrip, a été développée à Montpellier. Le jeu -dont le scénario est influencé par les choix du joueur qui modifient les trajets et le pays d'arrivée - est nommée dans sept catégories, dont celle prestigieuse du "meilleur jeu vidéo". Elle est également en lice pour les prix du "meilleur univers" et du "meilleur univers sonore".

Road 96 devance Deathloop, nommé à six reprises. Le jeu de tir à la première personne des Lyonnais du studio Arkane est également prétendant au titre du meilleur jeu de l'année. Il a été le plus nommé des Game Awards 2021, événement gaming américain, en décembre dernier. Neuf nominations lui ont été désignées durant l'événement américain dont la "meilleure direction artistique" et la "meilleure réalisation". Parmi les nommés, on retrouve aussi Humankind, jeu de stratégie au tour par tour, se retrouvant dans quatre catégories.

En 2021, c'est l'équipe bordelaise d'Asobo qui avait été distinguée pour la deuxième année de suite, avec le prix de la meilleure production française décernée au simulateur de vol Flight Simulator, qui faisait son retour après quatorze années d'absence.

Deux nouveaux prix ont été créés cette année, dont celui du public, donnant lieu à un vote en ligne ouvert aux internautes.

Plusieurs oeuvres vidéoludiques se retrouvent nominés dans plusieurs types de catégories : Deathloop, Road 96 ou encore Humankind (ARKANE STUDIOS / BETHESDA/ DIGIXART / SEGA)

La liste des nommés

Excellence visuelle

. Deathloop

. Edge of Eternity

. Young Souls

Meilleur univers de jeu vidéo

. Deathloop

. Edge of Eternity

. Road 96

Meilleur jeu vidéo étudiant

. Bulle – Histoire Interactive

. Jivana

. Lysfangha

Meilleur univers sonore

. Deathloop

. Humankind

. Road 96

Excellence narrative

. Assassin’s Creed Valhalla – La Colère des Druides

. Deathloop

. Edge of Eternity

. Road 96

Meilleur jeu vidéo mobile

. Masterchef : Let’s cook

. Northgard

. Unmaze

Au-delà du jeu vidéo

. Humankind

. Road 96

. Rubicon: a Conspiracy of Silence

Meilleur jeu vidéo indépendant

. Road 96

. The Last Spell

. Curse of the Dead Gods

Meilleur game design

. Deathloop

. Humankind

. The Last spell

Meilleur service d'exploitation (Game as a service)

. Curse of the Dead Gods

. Just Dance 2022

. Riders Republic

Meilleur jeu vidéo

. Deathloop

. Humankind

. Road 96

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

. Lego Star Wars : Castaways

. Sparklite

. Summoners War: Sky Arena

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

. Chicory: A Colorful Tale

. Oddworld : Soulstorm

. The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo étranger

. Little Nightmares II

. Psychonauts 2

. The Forgotten City

Meilleur premier jeu vidéo

. Save me Mr Tako: Definitive Edition

. Solasta: Crown of the Magister

. Young Souls

Meilleur accessibilité

. Just Dance 2022

. Masterchef : Let’s Cook

. Road 96

En direct de la Cigale, la cérémonie est à suivre en direct sur le site de France.TV, mais aussi sur Twitch via la chaîne LeStream et sur JV et MGG TV. La soirée sera présentée par Salomé Lagresle, déjà connue des lecteurs de JV pour son host régulier du magazine hebdomadaire l'Hebdo diffusé sur LeStream.