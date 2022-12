"Need for Speed Unbound", "Marvel Midnight Suns", cérémonie des Game Awards, on joue à quoi en fin d’année ?

Need for Speed Unbound est sans conteste la plus grosse sortie de décembre, mais ce mois-ci on gardera également un oeil sur les Game Awards, la cérémonie qui doit couronner le meilleur jeu de l’année. L’occasion de revenir sur la liste des nominés.

A l’approche de Noël, un nouveau Dragon Quest ainsi qu’un Marvel Midnight Suns en combat tactique sortent enfin. Avec Need for Speed Unbound, le pilote qui sommeille en vous aura l’occasion de se frotter aux bolides de la police. Les fans de la série d'animation Rick et Morty vont pouvoir découvrir de quoi est capable l’auteur quand il s'attaque au jeu vidéo dans High on Life. Ceux qui aiment se faire peur ont ce mois-ci le choix entre les cauchemars de la sorcière de Blacktail et les démembrement gores de The Callisto Protocol. A vos manettes !

“Need for Speed Unbound” : rodéo street art

La série Need for Speed a toujours cherché à se démarquer des habituels jeux de voiture en proposant des modes plus fun avec un côté “bandit des rues” assumé. Need for Speed Unbound reste dans la même trajectoire avec ses violentes courses poursuites contre la police mais intègre des graphismes street art dans ses vidéos, comme pour s’éloigner d’un côté trop réaliste à l’heure où la société cherche à lutter contre les rodéos urbains.

Cet opus développé par Criterion Games reste malgré tout un jeu où tout est permis : griller des feux, faire des drifts et des cascades en tous genres ne vous fera pas perdre de points, bien au contraire. Un mode "frimeur" appelé "Takeover" récompense d’ailleurs la conduite “stylée”, celle où l’on fracasse du matériel en faisant des dérapages et des sauts. Avec plus de 140 bolides disponibles, les casse-cou auront de quoi se déchainer sur les routes heureusement virtuelles de la ville de Lakeshore.

“Need for Speed Unbound” / Electronic Arts / Sur PS5, Xbox Series et PC le 2 décembre

“The Callisto Protocol” : à ne pas mettre entre toutes les manettes

The Callisto Protocol est très attendu par les amateurs de grands frissons. Réalisé par Glen Schofield, qui était aux commandes de Dead Space, le jeu vous traine dans les entrailles de la prison de Callisto pour vivre une expérience immersive particulièrement gore. Décapitations, éviscérations, démembrements, les scènes sont d’une violence telle que le jeu a été interdit au Japon.

Il faut donc avoir le cœur bien accroché et aimer se faire peur pour espérer s’échapper de cette prison infernale. Les développeurs promettent une angoisse permanente avec des attaques de monstres variés et la possibilité de se servir des décors pour empaler ses ennemis...

“The Callisto Protocol” / Striking Distance Studios / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – PC le 2 décembre

“Dragon Quest Treasures” : à l’abordage !

La saga Dragon Quest célèbre cette année ses 35 ans d’existence. Anciens et nouveaux joueurs sont invités à embarquer sur le vaisseau pirate de Dragon Quest Treasures. Ce jeu d’action et d’aventure, devenu une exclusivité Switch, raconte l’histoire de deux enfants qui cherchent à prouver leur valeur tout en échappant à la tutelle d’une bande de pirates.

De l’exploration, de l’infiltration, des combats, voilà le plan de route dessiné par Square Enix qui inclut également le recrutement de familiers, le tout dans un style graphique plus enfantin que par le passé. Un titre qui semble moins orienté jeu de rôle et à l’accès plus facile pour un jeune public. Avec son bestiaire très varié et ses chasses au trésor il pourrait séduire les apprentis pirates en mal d’aventures.

“Dragon Quest Treasures” / Square Enix / Sur Switch le 9 décembre

“Marvel Midnight Suns” : Marvel à la carte

Captain America, Iron Man mais aussi Docteur Strange ou même Wolverine, voici les super héros que vous allez pouvoir convoquer dans Marvel Midnight Suns. Firaxis, le studio à l’origine de la série XCOM s’attaque à l’univers Marvel et propose un jeu de rôle avec des combats tactiques au tour par tour. Mais attention ce n’est pas un copié-collé d’XCOM, bien au contraire ! Une fois lancée la mission, pas d’approche furtive. Le combat commence immédiatement et les capacités des héros sont piochées dans un deck de huit cartes que vous aurez préalablement sélectionnées. Ces cartes permettent de soigner, de lancer des sorts ou d’attaquer plus ou moins violemment.

Vous démarrez avec trois héros et faite face à tout un tas de super Villains issus de la galaxie Marvel. L’environnement a son importance et une partie de la stratégie consiste à provoquer des dégâts supplémentaires en se servant des décors de façon intelligente. Entre deux missions, les héros se retrouvent dans leur QG pour faire progresser l’histoire, améliorer le matériel et faire des recherches technologiques. Enfin lorsque Tony Stark et Docteur Strange sont dispos bien sûr !

“Marvel Midnight Suns” / Firaxis / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC le 2 décembre

“High on Life” : parle à mon flingue !

Quand le créateur de la série d’animation américaine pour adultes Rick & Morty se lance dans le jeu vidéo, ça donne High on Life, un OVNI totalement loufoque où des aliens perturbés cherchent à transformer les êtres vivants en drogue. Dans ce jeu d’exploration et de tir à la première personne très coloré, vous êtes armé d’un flingue anthropomorphe particulièrement bavard qui ne peut s’empêcher de commenter vos prestations.

Sur la planète High on Life, les extraterrestres sont partout, leur look improbable et leur humour grinçant. Bref voilà un endroit qui a tout pour plaire aux amateurs d’humour cartoonesque.

“High on Life” / Squanch Games / Sur Xbox One et Series – PC le 13 décembre

“Blacktail” : sorcière au fond des bois

Serez- vous une bonne ou une mauvaise sorcière ? Blacktail vous laisse le choix. Vous incarnez Baba Yaga, une figure surnaturelle bien connue des contes russes. Au sortir d’une enfance perturbée par le regard des autres qui l’accusent de malédiction, mystérieusement abandonnée par sa sœur, la jeune Baba Yaga se retrouve seule et se renferme derrière un masque de bois. C’est désormais à vous de décider si elle deviendra une gentille protectrice des habitants de la forêt ou si elle sera leur pire cauchemar.

Dans ce jeu d’action et d’aventure, il faudra jouer de l’arc et des sortilèges pour permettre à la jeune sorcière d’accomplir son destin.

“Blacktail” / The Parasight / Sur PS5 - Xbox Series et PC le 15 décembre

Game Awards : votez pour le jeu de l’année 2022 !

Le 8 décembre prochain, à Los Angeles, les Game Awards décerneront le prix du meilleur jeu vidéo de 2022 et on connait déjà les nominés :

Sorti au mois de février, Horizon Forbiden West a conquis le cœur de nombreux joueurs avec sa qualité graphique et son contenu gargantuesque. Elden Ring offre, quant à lui, une liberté inégalée et prouve, par le nombre de ses ventes, qu’un jeu dit “difficile” peut séduire des foules. Stray s’est imposé à patte de velours parmi les nominés avec la grâce toute féline de son héros griffu et apparait comme un outsider crédible. Le studio français Asobo peut rêver d’accéder au toit du monde tant la qualité narrative de A Plague Tale Requiem et son univers historique inquiétant font l’unanimité. Xenoblade Chronicles 3 fait partie des surprises mais la poésie qu’il dégage a certainement touché les membres du jury autant que les joueurs. Enfin God of War : Ragnarök qui vient tout juste de sortir a, semble-t-il, mis la barre très haut avec son divin duo père-fils et sa promesse de fin du monde.

Si vous avez une préférence sachez que vous pouvez participer au vote jusqu’au 7 décembre. Même si le choix des joueurs n’intervient que pour 10% du résultat final, les 90% restant revenant au jury, il y aura quand même un impact. Alors à vos bulletins !