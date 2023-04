"Minecraft Legends", "Terra Nil", "Star Wars Jedi : Survivor", "Dead Island 2" : on joue à quoi en avril ?

Pour célébrer le printemps, le monde de Minecraft se dévoile dans une nouvelle formule mêlant stratégie et combat. Le sabre laser de Cal Kestis se rallume dans "Star Wars Jedi : Survivor" et la chasse aux zombies - seul ou à plusieurs - est de nouveau ouverte avec "Dead Island 2".

L'offre jeux vidéo de ce mois d'avril devrait ravir les gamers par sa densité et sa diversité. Minecraft Legends plonge les amateurs de jeux cubiques dans une aventure originale scénarisée, dans laquelle il faudra réfléchir avant de sortir et d'enchanter son épée. Cal Kestis fait son grand retour dans Star Wars Jedi : Survivor. Dead Island 2 vous propose de partager votre survie dans un Los Angeles zombifiée avec des amis et Terra Nil offre un jeu style "city-builder" basé sur la reconstruction d'un écosystème naturel. À vos manettes !

"Terra Nil" : douce sonnette d'alarme

Lassé des jeux de construction qui reposent sur la création de gigantesques bâtiments imposants et délétères ? Terra Nil est fait pour vous ! Pas de conquête par la création de civilisations, pas question de faire évoluer des communes en métropoles, ce jeu indépendant propose un gameplay essentiellement focalisé sur la reconstruction d'un écosystème. Plutôt que de favoriser la consommation de ressources, le jeu puise dans la situation de crise climatique à laquelle nos sociétés modernes sont confrontées. Concrètement, s'il fallait un credo à Terra Nil, cela serait "restaurer la nature plutôt que l'exploiter".

Dans une ambiance très douce et sereine, les joueurs devront transformer une terre stérile en un paradis écologique, développant par la même occasion faune et flore variées. Zones humides, prairies de fleurs sauvages et forêts denses seront au programme pour contribuer à restaurer des biomes entiers d'étendues naturelles. Un jeu parfait pour se relaxer, tout en faisant fleurir virtuellement des écosystèmes fonctionnels.

"Terra Nil" / Free Lives / disponible le 28 mars, sur PC et Netflix.

“Meet Your Maker” : dessine-moi un niveau

Quand Mario Maker rencontre un jeu d’horreur sanguinolent. Le studio Behaviour Interactif à l’origine du nerveux Dead By Daylight revient avec sa sortie majeure de l’année, le jeu de construction et FPS à la première personne Meet Your Maker. Dans un monde dévasté, les joueurs sont des Gardiens, serviteurs qui possèdent le pouvoir de construire et fortifier des avant-postes labyrinthiques qui serviront à extraire ainsi qu’à protéger la ressource rare du jeu : du Matériel Génétique pur. Seconde mécanique de gameplay essentielle : parvenir à infiltrer les bases conçues par les autres joueurs pour y dérober leur "MatGen" sans aller droit dans le mur.

Entre construction et infiltration, on trouvera avec Meet Your Maker une promesse originale : celle de jouer sur des niveaux entièrement créés par les joueurs pour les joueurs. Préparez les pioches pour ce jeu qui devrait offrir des centaines d’heures d'exploration sur les avant-postes façonnés à la main par des adversaires réels plus inventifs que jamais.

“Meet Your Maker” / Behaviour Interactive / sortie le 4 avril 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One

"Sherlock Holmes : The Awakened" : détective sans frontières

Après un premier opus Sherlock Holmes, le studio ukrainien Frogwares présente le deuxième bébé de la portée inspirée tout droit de la plume d’Arthur Conan Doyle : Sherlock Holmes : The Awakened. Dans la peau du plus célèbre des détectives, vous commencez à enquêter sur une série de disparitions mystérieuses en Europe et aux Etats-Unis. Des énigmes qui semblent liées à une secte vénérant un dieu ancien. Une nouvelle enquête qui fera savoureusement cogiter les fans de réflexion et nostalgiques des aventures de Mr Holmes.

Remake complet de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés, sorti en 2006, Sherlock Holmes : The Awakened propose des graphismes améliorés mais aussi de nouvelles quêtes secondaires et un scénario principal élargi. Ajout important : que les joueurs prennent garde à bien surveiller la jauge de folie de Sherlock et ses camarades. Plus cette dernière se remplit, plus il sera difficile d’y voir clair dans une enquête qui s’annonce déjà particulièrement sombre. Pas si élémentaire, non ?

"Sherlock Holmes : The Awakened" / Frogwares / disponible le11 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch.

"Minecraft Legends" : combats cubiques

Les passionnés du plus aimé des jeux "bac à sable" peuvent se frotter les mains, Minecraft revient dans une nouvelle aventure très différentes du concept qui a forgé la renommée du titre. Développé par Mojang, Minecraft Legends reprend les codes du jeu Minecraft. Mais ici, pas de petites maisons en bois et de jolis potagers, mais un scénario scripté, qui amène les joueurs à la découverte des secrets d'un monde cubique.

Seul ou accompagné, formez des alliances et menez-les dans des batailles stratégiques pour protéger le monde de Minecraft d’une invasion de Piglins, sorte de créatures maléfiques. Un jeu d’action et de stratégie pixellisé qui ravira les fans de l'univers riche et malléable sorti de l'imaginaire de Notch.

“Minecraft Legends” / Mojang / le 18 avril 2023 sur PC et Xbox One et Series en 2023.

"Dead Island 2" : les anges de la mort

Un revenant, dans les tuyaux depuis 2015, Dead Island 2 resurgit enfin de terre après des années de développement chaotique. Le 21 avril 2023, les chasseurs de zombies reprendront du service avec ce second volet d’une saga appréciée pour son mode coopération en ligne. Au cœur de la cité zombifiée de Los Angeles, il faudra rivaliser d'agilité et de réflexes pour éliminer un maximum de monstres revenus à la vie. Ce survival-horror ultra gore pourra se jouer en multijoueur jusqu'à trois personnes, donnant l'occasion de mêler coopération et sang-froid dans de grandes parties de chasse aux morts-vivants.

Bardé de pouvoirs dévastateurs, les fans vibrent à l'idée de pouvoir tester leur capacité en survie dans ce bac à sable mâtiné de combats artisanaux. Katanas, machettes, armes à feu ou encore marteau, le choix sera vaste pour chasser du zombie. Jouable en solo, Dead Island 2 proposera également un mode coop jusqu’à trois joueurs, pour démembrer des morts-vivants entre amis : des beaux moments de complicité en perspective.

“Dead Island 2” / Deep Silver Dambuster Studios / disponible le 21 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One

"Star Wars Jedi : Survivor" : le retour de Cal Kestis

Trois ans et demi après Star Wars Jedi : Fallen Order, Electronic Arts rallume les sabres laser de Cal Kestis, l'un des derniers représentants des Jedi, pour Star Wars Jedi : Survivor. Cette suite directe replonge le joueur cinq ans après les événements arrivés dans Fallen Order. Le constat est le même : la répression menée par l'Empire enfonce encore un peu plus la galaxie (lointaine, très lointaine) de Cal dans l'obscurité. Le jeune Jedi va donc progresser sur un tout nouveau terrain de jeu en combattant nouveaux comme anciens protagonistes.

Tout comme le premier opus, Star Wars Jedi : Survivor sera articulé sur le principe de Dark Souls, avec une difficulté accrue et des boss qui ne pardonnent pas les erreurs. L'aspect RPG sera également présent, le tout en évoluant dans des lieux inexplorés vus dans les films ou dans les jeux. Puisque la route sera longue et semée d'embûches, le héros ne sera pas seul, mais accompagné de BD-1, un droïde qui pourra vous prêter main forte pendant les combats. À découvrir sur PS5, Xbox One et PC le 28 avril.

"Star Wars Jedi : Survivor" / Electronic Arts / sortie le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series

