"Mario + The Lapins Crétins", "Bayonetta 3", "Call of Duty Modern Warfare II" : on joue à quoi en octobre ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. En octobre, la bataille reprend dans "Call of Duty Modern Warfare II", le plus célèbre des moustachus fait appel à des amis déjantés dans "Mario + The Lapins Crétins" et la sorcière glamour fait son retour dans "Bayonetta 3".

Les fêtes de Noël approchent déjà à grands pas, et comme tous les ans, le mois d'octobre fait partie des plus prolifiques en matière de sorties de jeux vidéo. De nombreuses suites de licences à succès sont au rendez-vous, comme l'alliance déjantée de Mario et des Lapins Crétins tout droit sortie des studios d'Ubisoft. Overwatch 2 ouvre le bal avant l'arrivée du très attendu Call of Duty Modern Warfare II et du retour de la sorcière la plus glamour du jeu vidéo dans Bayonetta 3. À vos manettes !

"Overwatch 2" : en mode free

Avec sa prise en main simple et rapide et ses parties addictives, Overwatch, le jeu de tir par équipe de Blizzard, s’est rapidement fait une place dans l’univers pourtant très concurrentiel des “shooters” compétitifs. Overwatch 2 est donc très attendue par les pros de la gâchette et son passage en mode free to play devrait lui assurer encore davantage de combattants potentiels.

Pas de gros changements en perspective si ce n’est un joueur de moins dans chaque équipe. Les matchs se dérouleront donc à cinq contre cinq. Six cartes inconnues et trois héros supplémentaires sont annoncés pour la sortie. Un nouveau mode de jeu fait également son apparition avec un robot dont il faut prendre le contrôle et qui avance alors inexorablement dans le camp adverse.

Au lancement d’Overwatch 2, le premier opus va s’arrêter mais pas de panique, les joueurs pourront transférer leurs “skins” dans la nouvelle version. Attention toutefois s’il vous reste des “Lootbox”, celles-ci vont disparaître, pensez donc à les ouvrir avant le 4 octobre. Même si le jeu est gratuit de prime abord, il a tout de même une formule payante avec notamment des passes de combat pour chaque saison. Enfin Blizzard annonce un tout nouveau mode coopératif, mais pas avant 2023.

"Overwatch 2" / Blizzard Entertainment / free to play sur PS4 – Xbox One – Switch et PC le 4 octobre

"Dakar Desert Rally" : p erdu dans le désert

Dakar Desert Rally a mis trois ans pour peaufiner la trajectoire de son nouveau jeu de course et compte bien vous perdre dans les méandres d’une des cartes les plus gigantesques de l’histoire du jeu vidéo. Saber Interactive a reproduit l’Arabie Saoudite à l’échelle 1:5 ce qui équivaut à la réduire à la taille de l’Allemagne, soit 430 000 km². Comme dans le rallye dont il s’inspire, la navigation sera donc une composante essentielle du jeu et il sera très facile de tourner en rond dans ces étendues désertiques.

Mais les amoureux du pilotage devraient se faire plaisir également puisque le studio a prévu trois modes de course dont un avec des checkpoints facilement identifiables ce qui permettra de se focaliser sur la conduite. 150 véhicules sont prêts à prendre la ligne de départ dont des camions, des buggys et des motos, un choix conséquent qui devrait permettre de satisfaire un large public. La météo aura également son importance de jour comme de nuit et vous pourrez même vous faire quelques spéciales dans la neige au milieu des montagnes.

"Dakar Desert Rally" / Saber Interactive / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – PC le 4 octobre

"Chef Life : a Restaurant Simulator" : bienvenue dans Masterchef

Dans Chef Life : A Restaurant Simulator, c'est vous le patron ! Choix des plats, des ingrédients, préparation, décoration de la salle, vous contrôlez absolument tout. Si au départ vous ne possédez qu’une simple gargote, il ne tient qu’à vous de sublimez vos plats afin de devenir un vrai repaire de gastronomes et pourquoi pas, obtenir une étoile au guide Michelin.

Le jeu mise sur vos capacités à découper des oignons aussi bien que sur vos qualités de gestionnaire ou encore votre sens artistique afin de créer des assiettes inoubliables. Le service devra évidemment être parfait afin que les clients reviennent dépenser sans compter et vous permettent d’agrandir encore votre salle tout en refaisant intégralement la déco.

"Chef Life : A Restaurant Simulator" / Nacon / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC le 7 octobre

"WRC Generations" : u n dernier pour la route

C’est le dernier jeu de rallye officiel pour le duo Kylotonn et Nacon qui se sont fait souffler la licence WRC par Electronic Arts et Codemasters. Mais plutôt que de faire le service minimum, ils ont préféré lâcher les chevaux et profiter une dernière fois des avantages de la licence pour offrir un best of de leurs plus belles réalisations aux amoureux des dérapages contrôlés. En plus des voitures officielles de la saison, vous pourrez prendre le volant de 37 véhicules de légendes sur 165 spéciales différentes à travers 22 pays.

Comme dans la vraie compétition, vous aurez accès également aux nouvelles voitures hybrides qui permettent d’avoir une assistance électrique plus ou moins forte, à régler en fonction du terrain car le gain de puissance pourrait bien vous envoyer dans le décor. Les amateurs de rallye pourront se tirer la bourre dans des ligues qui verront s’affronter chaque semaine les meilleurs pilotes sur des spéciales chronométrées. Seuls trois chronos seront pris en compte et les classements seront remis à zéro toutes les 11 semaines.

"WRC Generations" / Nacon / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC le 13 octobre

"The Last Oricru" : jeu de rôle à l’ancienne

The Last Oricru est un jeu de rôle indépendant au look et au fonctionnement assez classique. Un univers médiéval, de la magie, une pointe de SF et des races qui se font la guerre, voilà les ingrédients habituels du genre que l’on retrouve dans le titre. Les développeurs promettent que les choix des joueurs auront une influence considérable sur le déroulement des évènements à tel point qu’il faudrait refaire le jeu plusieurs fois pour comprendre toute l’histoire. Si vous n’aimez pas traîner seul dans les donjons la nuit, sachez que vous pourrez être accompagné par votre voisin de canapé en mode écran partagé.

"The Last Oricru" / Prime Matter / Sur PS5 – Xbox One et PC le 13 octobre

"Dragon Ball : The Breakers" : à cache-cache avec Freezer

Dragon Ball : The Breakers est une surprise. Après le succès de Kakarot, personne n’attendait la licence sur un jeu multijoueur asymétrique. Le principe est pourtant alléchant : un joueur incarne un méchant classique de Dragon Ball comme Cell ou Freezer, les sept autres jouent des survivants, c’est à dire des civils. Les uns vont chercher à échapper aux griffes du monstre quand l'autre fera tout pour massacrer ceux qui osent lui faire face.

Les survivants n’ont pas la partie la plus facile et devront arpenter la carte à la recherche d’équipement et de clés pour pouvoir activer une machine temporelle et espérer rester en vie le plus longtemps possible. Ils auront également accès à quelques pouvoirs de "Super Saiyan" mais de façon visiblement assez modérée et la course à pied restera sans doute l'option principale, surtout au début. Le méchant, lui, pourra bénéficier des trois évolutions de son personnage et deviendra de plus en plus puissant. Contrairement à Kakarot, les premières images dévoilées ne déchirent pas la rétine et il faudra donc attendre la sortie pour voir si les promesses de fun se concrétisent dans les faits.

"Dragon Ball : The Breakers" / Bandai Namco / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – Switch et PC le 14 octobre

"A Plague Tale : Requiem" : mort aux rats

A Plague Tale raconte l’histoire de deux enfants perdus tentant d’échapper à la terrible peste qui ravagea l'Europe au XIVe siècle. Dans le premier opus, sorti en 2019, de nombreux joueurs avaient tremblé pour Amicia et Hugo qui devaient échapper aux gardes et aux innombrables rats. A Plague Tale : Requiem, qui fait partie des jeux très attendus de cette fin d’année, va leur permettre de les retrouver six mois plus tard afin de les accompagner de nouveau dans leur effrayant périple. Direction la côte méditerranéenne à la recherche d’un remède contre la maladie dont souffre le jeune Hugo.

L’infiltration et la discrétion sont toujours au cœur du jeu même si les deux héros semblent avoir gagné en pouvoir et en force. La jeune Amicia a accès désormais à une petite arbalète et des couteaux, il devrait donc y avoir un peu plus de combats que dans le premier épisode. Le monde semble être plus ouvert, ce qui devrait permettre des approches un peu différentes. Quant à la qualité graphique, les premières vidéos dévoilées ont déjà fait baver les amateurs d’images bien léchées.

"A Plague Tale : Requiem" / Asobo Studio / Sur PS5 – Xbox Series – Switch et PC le 18 octobre

"Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope" : le coup du lapin

Mario, le célèbre plombier de Nintendo, s’associe aux irrésistibles Lapins Crétins pour sauver un univers menacé par le terrible Cursa qui cherche à en absorber toute l’énergie. Sous ce pitch un peu simpliste se cache un jeu d’action au tour par tour “nouvelle génération”. Les combats verront d’abord les héros agir avec tout un tas de possibilités d’attaques au corps à corps et d’armes à distances, puis les ennemis viendront essayer de flanquer une raclée aux lapins et à leurs alliés.

Dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, l’univers s’annonce plutôt vaste avec des environnements variés et des personnages à découvrir tout au long de l’aventure. Même Bowser viendra vous prêter main forte avec un lance-boule-de-feu particulièrement explosif.

"Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope" / Ubisoft / Sur Switch le 20 octobre

"Gotham Knights" : super Pôle emploi

Batman a disparu et Gotham City se cherche de nouveaux héros. À vous de choisir entre Batgirl, Robin, Redhood et Nightwing, qui vous semble le plus apte à faire régner l’ordre dans cette cité maudite. Dans ce jeu d’action, il va falloir vous faire un nom car, au début, personne ne vous connaît ni ne vous respecte. Les méchants bien sûr mais aussi les policiers et les passants vous voient tous d’un mauvais œil. Patrouiller, empêcher des crimes et enquêter sur des personnalités louches sera donc la meilleure façon de changer son image auprès de la population.

Dans Gotham Knights, il y a une histoire principale, des scénarios secondaires qui font intervenir des Super Vilains et des crimes aléatoires qui peuvent déboucher sur d’autres missions. Si vous vous sentez seuls, vous pourrez faire appel à un coéquipier mais ce dernier sera totalement libre de vous suivre ou d’accomplir sa part du boulot dans un autre quartier de la ville.

Les développeurs ont voulu mettre l’accent sur la liberté de mouvement et de choix, la quasi intégralité de la ville de Gotham devrait être accessible dès le début du jeu. Pour ce qui est des combats, ils devraient faire la part belle à l’utilisation des attaques élémentaires. N’oubliez pas que vous êtes un super héros et vous aurez donc droit au feu, au gel, à l’électricité ou au poison pour affaiblir les criminels de la cité sombre et essayer de faire de l’ombre à l’incontournable Batman.

"Gotham Knights" / Warner Bros Games / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – PC le 21 octobre

"Scorn" : dans les griffes du créateur d’Alien

Scorn est un jeu d’horreur qui mise sur l’immersion. Un jeu de tir à la première personne mais où vous commencez la partie armés de vos seuls ongles dans un environnement inconnu particulièrement inquiétant. Les décors et les monstres sont très clairement inspirés de l’œuvre d’Hans Ruedi Giger. Ce dernier est l’artiste qui a créé le vaisseau et la créature du film Alien, le huitième passager de Ridley Scott. Les fans de la saga retrouveront indéniablement sa patte dans les quelques minutes de gameplay dévoilées ci-dessous.

Le jeu s’adresse avant tout à ceux qui aiment frissonner en enfonçant leur main dans une machine à greffer visqueuse mi-organique, mi-mécanique pour la voir ressortir équipée d’une griffe rétractable à la Wolverine. Pour ce qui est de l’aventure, elle mêle action et puzzles à résoudre, le tout dans une ambiance où manipulations organiques et éviscérations sont le lot commun des espèces endémiques. Dans ce monde où vous devrez tout découvrir par vous-même, les munitions sont des denrées rares et vous faire le plus discret possible sera sans doute le meilleur moyen d’espérer survivre.

"Scorn" / EBB Software / Sur Xbox Series et PC le 21 octobre

"Star Ocean" : The Divine Force : Space Fantasy

Star Ocean : The Divine Force est le nouvel opus de la série de Square Enix. Son univers est un mélange de space opéra et de fantasy. Dans ce jeu de rôle japonais, vous incarnez à la fois un capitaine dont le vaisseau s’est écrasé sur une planète peu développée et une princesse locale à la recherche d’alliés pour combattre l’empire voisin qui menace son royaume. Si vous êtes un peu trop stressés par les combats, vous pourrez utiliser un mode tactique qui ralentit le temps et vous permet de regagner sang-froid et capacité à réfléchir.

"Star Ocean : The Divine Force" / Square Enix / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – PC le 27 octobre

"Call of Duty Modern Warfare II" : guerre moderne

Avec ses cinématiques hollywoodiennes et son rythme explosif, la série Call of Duty fait partie des blockbusters incontournables du jeu vidéo. C’est donc peu dire que Modern Warfare II fasse partie des titres les plus attendus de cette fin d’année. Dans son mode campagne, vous pourrez de nouveau prendre place au sein d’un commando de forces spéciales international et parcourir le monde pour enchaîner les missions. Que ce soit sur terre, sous l’eau ou dans les airs, il va falloir faire preuve d'abnégation pour tenter de stopper l’engrenage infernal qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale.

Toujours très proche de l’actualité tout en cherchant à ne froisser personne, les créateurs d’Infinity Ward défendent une histoire complexe où rien ne sera tout noir ou tout blanc, une zone grise dans laquelle trouver sa propre limite ne sera pas toujours facile. Mais Call of Duty, c’est également un mode multijoueur compétitif très apprécié des adeptes de la gâchette. La beta qui a eu lieu fin septembre a d’ailleurs confirmé cet engouement avec un pic à 125 000 joueurs en simultané rien que sur Steam. Malheureusement la fête a été gâchée par un nombre surprenant de tricheurs, armés de système à visée automatique par exemple. Infinity Ward a depuis indiqué qu’ils prenaient le problème au sérieux et allaient prendre des mesures en conséquence.

"Call of Duty Modern Warfare II" / Activision / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – PC le 28 octobre

"Bayonetta 3" : ma sorcière bien aimée

Huit ans après le dernier épisode, Nintendo invoque de nouveau la sorcière la plus sexy du jeu vidéo. Avec ses scénarios complexes et décalés, son humour et ses voyages temporels, la série Bayonetta a rapidement conquis le cœur des amateurs d’aventures loufoques. Un nouveau danger menaçant le ciel, l’enfer et tout ce qui qui se trouve entre les deux, la célèbre maîtresse des arcanes va devoir faire feu de tout bois pour éliminer ses ennemis.

Mais Bayonetta pourra également utiliser son incomparable déhanché pour invoquer des démons en pratiquant la danse de la soumission. On assistera à quelques combats titanesques entre créatures infernales. Si toutefois les charmes de la plantureuse sorcière, souvent dénudée, vous semblent trop indécents, sachez que vous aurez la possibilité d’utiliser une option permettant de l’habiller plus chastement lors des cinématiques et des combats.

"Bayonetta 3" / Nintendo / Sur Switch le 28 octobre

"Resident Evil Re : Verse"

Après le succès de Resident Evil : Village, voici venir sa version multijoueur Resident Evil Re : Verse. Cette mise à jour gratuite pour tous les détenteurs du jeu va vous donner l’occasion de participer à des affrontements à six contre six en utilisant des personnages iconiques de la saga. Le même jour sort l’extension Winter’s Expansion, payante celle-là, qui vous permettra de jouer la fin de l’histoire de la famille Winter en incarnant la fille d’Ethan et Mia, 16 ans après Resident Evil : Village.

"Resident Evil Re : Verse" et extension Winter’s Expansion/ Capcom / Sur PS5 et PS4 – Xbox One et Series – PC le 28 octobre