"Mario Strikers", "Diablo Immortal", "Elder Scrolls Online : High Isle"... On joue à quoi en juin ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. En juin, il y a de belles batailles à mener dans les mondes bien connus de "Diablo" et de "Monster Hunter Rise" ou dans l'innovant "Fire Emblem Warriors : Three Houses". Mario fait également son retour dans un jeu de foot déjanté.

Les gamers vont devoir sortir le glaive et le bouclier en ce mois de juin 2022. Dans le catalogue des sorties de jeux vidéo, les grosses nouveautés concernent surtout des simulations de combat ou des aventures à mener en solo dans des mondes hostiles. Dans Elder Scrolls Online : High Isle, il faudra agir avec doigté pour éviter une guerre généralisée, alors que dans Monster Hunter Rise : Sunbreaks il n'y a, au contraire, pas à hésiter : la seule option pour s'en sortir vivant est de vaincre les monstres. Et dans Fire Emblem Warriors : Three Houses, ce sont même de gigantesques armées qui s'affrontent.

Mais il n'y a pas que ça à l'agenda. C'est aussi le retour du célèbre plombier de Nintendo dans Mario Strikers : Battle League Football. Un opus inédit qui devrait ravir les fans du genre.

"Diablo Immortal" : les changements sont légion

Diablo, la célèbre licence Hack’n Slash de Blizzard change de formule et de support. Si l’annonce du virage exclusif sur mobiles Android et iOS avait diablement déçu les fans en 2018, il semble que ces derniers se soient apaisés en rejoignant et en appréciant les phases de test. La qualité des smartphones permet désormais d’avoir de la haute définition et le titre sera disponible également sur PC. On pourra donc jouer indifféremment sur les deux supports.

Autre évolution, Diablo Immortal devient massivement multijoueur et même s’il sera toujours possible de faire l’histoire principale et certaines quêtes en solo, c’est en groupe que les donjons les plus riches risquent d’être uniquement accessibles. Guildes, raids, hub, on retrouve tous les ingrédients d’un MMO adapté aux sombres limbes de Diablo.

Question gameplay, le titre devient un peu plus “arcade” mais devrait conserver les incontournables qui ont fait le succès de la saga, à savoir des tonnes d’objets, d’armes et d’armures à butiner sur les cadavres de ses ennemis. Six classes de personnages plutôt classiques seront disponibles à la sortie, d’autres verront le jour au fil du temps. Le jeu est gratuit mais n’en demeure pas moins malin avec une boutique pour acheter des bonus qui ne seront pas que cosmétiques. Reste donc à savoir s’il faudra mettre la main au portefeuille pour être compétitif et profiter pleinement de l’univers infernal de Diablo.

Diablo Immortal / Blizzard Entertainment / sur PC – Android – iOS le 2 juin 2022.

"Elder Scrolls Online : High Isle" : irréductibles Brétons

Cela fait maintenant 8 ans qu’Elder Scrolls Online propose ses aventures aux fans de médiéval fantastique. High Isle, sa sixième extension vous envoie user vos talents chez les Brétons, un peuple encore peu utilisé dans le lore de la licence. Le jeu de rôle en ligne s’éloigne un peu de la magie et des boss habituels pour se concentrer sur une intrigue faite de complots et de rebondissements.

L’archipel féodal des Brétons est sur le point de basculer dans la guerre et les pacifistes s’opposent à des ascendants belliqueux. Conspirations, piraterie, traîtrises et manipulations politiques sont au programme dans ce chapitre qui devrait vous occuper une trentaine d’heures en ligne droite. Si vous êtes nouveau joueur, sachez que la collection Elder Scolls Online : High Isle vous permet d’accéder au jeu complet ainsi qu’aux cinq extensions précédentes, une bonne façon de découvrir cet univers gigantesque. Le titre propose également Récits de Gloire : un tout nouveau jeu de cartes à collectionner de deck building prometteur où l’on aura la surprise de mélanger ses propres cartes avec celles de son adversaire avant de commencer la partie.

The Elder Scrolls Online : High Isle / Bethesda Softworks / sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – PC le 6 juin.

"Mario Strikers : Battle League Football" : la guerre du foot

Chaussez vos baskets et affûtez vos crampons, Mario Strikers est de retour après la version Mario Strikers Charged Football datant de 2007. Le jeu de foot développé par Next Level Games n’a rien d’une simulation, bien au contraire. Ici tous les coups sont permis : on peut jouer avec la main, pousser ses adversaires contre le grillage électrifié ou plaquer ses propres coéquipiers pour les envoyer valser plus loin. Des orbes apparaissent régulièrement sur le terrain. Si vous les attrapez, vous pourrez déclencher une hyper frappe. Un tir spécial qui permet de marquer deux points d'un coup.

En plus du gardien, quatre personnages issus de l’univers Mario sont jouables dans chaque équipe et jusqu’à 8 joueurs peuvent s’affronter en même temps sur une seule console. Vitesse de pointe ou puissance de frappe, des accessoires peuvent également modifier les performances des footballeurs et donner un net avantage stratégique dans la mêlée. Enfin, Nintendo annonce la possibilité de créer son propre club qui pourra réunir jusqu’à 20 joueurs et permettra de disputer des compétitions en ligne pour décrocher la première place mondiale dans une sorte de Mario Champions League.

Mario Strikers : Battle League Football sur Switch le 10 juin

"The Quarry" : à la vie, à la mort

Préparez-vous à la terreur. The Quarry, la nouvelle production de Supermassive Games (Until Dawn) vous entraîne dans une nuit cauchemardesque en pleine campagne américaine. Alors que les moniteurs d’une colonie perdue au milieu des bois s’apprêtent à profiter d’une dernière soirée bien méritée après le départ des enfants, l’horreur s’invite à la fête.

Le titre alterne séquences de narration glaçantes et actions rapides avec la manette dont les conséquences peuvent être parfois létales. Ce qui oblige le joueur à une vigilance de tous les instants. Au casting, on retrouve David Arquette de Scream, Ariel Winter de Modern Family ou encore Lance Heriksen de la série Alien. Le jeu vous fait tenir le destin des protagonistes entre vos mains et vous devrez donc décider qui survivra à cette nuit effroyable. Les choix que vous faites influencent l’histoire au point que le studio a prévu plus d’une centaine de fins différentes.

The Quarry / Supermassive Games 2k / sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series le 10 juin

"Sonic Origins" : une compilation super sonique

Surfant sur le succès du film Sonic 2 au cinéma, Sega fait un retour aux sources avec Sonic Origins, une compilation des tous premiers épisodes de la série sortis sur Megadrive. On a donc droit à Sonic 1, 2 et 3 mais aussi Sonic & Knuckles et Sonic CD. Les nostalgiques pourront retrouver leurs sensations de jeunesse dans le mode classique qui se rapproche des versions d’origines. Pour ceux qui ont les yeux qui piquent quand les pixels sont trop gros, un mode anniversaire leur permettra de bénéficier d’une meilleure résolution ainsi que de vies illimitées.

Attention, à partir du 20 mai, tous les jeux présents sur la compilation seront retirés de la vente. Si vous souhaitez jouer à un seul de ces jeux il ne sera plus possible de l'acheter individuellement mais seulement en s’offrant l’intégralité de la collection.

Sonic Origins / Sega / PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch - PC / 23 juin

"Fire Emblem Warriors : Three Houses" : triple guerre stratégique

Préparez-vous à étriper des soldats par milliers. Dans Fire Emblem Warriors : Three Houses vous incarnez un héros aux pouvoirs tels qu’il peut abattre des dizaines d’ennemis à la fois. C’est le Hack’n Slash qui cartonne en ce moment au Japon, notamment depuis le succès d’Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau qui se déroule dans l’univers de Zelda.

Ici, c’est le monde et les personnages de Fire Emblem Warriors : Three Houses qui est à l’honneur. Vous aurez donc le choix entre manier la lance de Dimitri, l’arc de Claude ou cogner avec la hache d’Edelgard, les représentants des trois grandes puissances de Fodlan. Chacun ayant bien évidemment son propre gameplay. Entre les batailles qui se déroulent dans une arène où vous affrontez des vagues successives d’ennemis, il vous faut gérer des territoires et des alliés.

Un peu de stratégie donc dans ce monde de brutes où vous devrez faire progresser vos troupes grâce à l’entraînement, penser à soigner vos amis et à faire des choix capitaux pour enfin gagner la guerre.

Fire Emblem Warriors : Three Hopes / Switch / 24 juin

"Madison", une âme de photographe

Ambiance maison hantée et portes qui grincent pour Madison, le jeu d’horreur psychologique qui s’inspire ouvertement de Project Zero sorti en 2002. Vous êtes prisonnier d’un démon qui vous exploite afin de terminer un rituel sanglant commencé il y a des décennies. Pour vous en sortir, vous disposez d’un appareil photo Polaroid.

Cela peut paraître un peu léger comme équipement, mais cette caméra a des pouvoirs qui vous permettent de connecter votre plan avec l’au-delà. Exploration et énigmes devraient se succéder et vous permettre d’en apprendre un peu plus sur les phénomènes paranormaux qui bloquent votre progression. Le jeu est téléchargeable en ligne mais si vous êtes fétichiste, sachez que la version physique ne sera disponible que sur Playstation.

Madison / Bloodious Games / PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch – PC / 24 juin

"Capcom Fighting Collection" : ambiance salle d'arcade

Capcom Fighting Collection regroupe 10 jeux de combats de l’éditeur. Une compilation pour ceux qui cherchent à retrouver l’ambiance des salles d’arcade dans leur salon avec la possibilité de s’affronter en ligne pour défier les meilleurs combattants de la planète. Voici la liste complète : Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior I et II, Vampire Hunter 2, Cyberbots, Super Puzzle Fighter II Turbo, Hyper Street Fighter II, Super Gem Fighter Minimix et Red Earth. A noter que sur le lot, seul Red Earth n’a jamais bénéficié d’un portage sur console et PC.

Capcom Fighting Collection / PS4 – Xbox One – Switch – PC / 24 juin

"Monster Hunter Rise" : une nouvelle chasse au dragon

Première extension pour Monster Hunter Rise avec Sunbreak. Cette extension vous emmène découvrir de nouveaux terrains de chasse à l’avant-poste d’Elgado afin de faire face à une terrible menace : un dragon ancien du nom de Malzeno. En plus de ce terrible adversaire plusieurs nouveaux monstres font leur apparition : une Wyverne volante Seregios qui peut vous larder avec ses écailles, un Somnacanth Aurore dont le souffle glacial vous gèle sur place ou encore un Alumdron Magma qui a la capacité de transformer le sol en lave.

Transfert esquive, talents modifiables en plein combat, course améliorée sur les murs, l’extension propose également aux chasseurs d’innover dans leur manière de traquer leurs proies. Elle rajoute également des quêtes Parangon, des aventures à accomplir en solo simplement accompagné d’un personnage non-jouable qu’il faudra débloquer au fil de la partie et qui possédera des capacités spéciales pour vous aider.

Monster Hunter Rise : Sunbreak / Capcom / Switch – PC / 30 juin