Le ZEvent, marathon caritatif du jeu vidéo, fait son retour à la rentrée

Le ZEvent, marathon caritatif du jeu vidéo réunissant plusieurs dizaines de streamers français, fera son retour du 6 au 8 septembre à Montpellier et en direct sur la plateforme Twitch, deux ans après sa dernière édition, ont annoncé les organisateurs dimanche 4 août. Organisé par le streamer Zerator, le ZEvent 2024 a annoncé la présence d'une trentaine de stars du web, dont le youtubeur Joueur du Grenier, la streameuse Baghera Jones ou Domingo.

Une centaine d'autres streamers participera en ligne. Selon l'ébauche de programme postée sur les réseaux sociaux, ce marathon du jeu vidéo permettra de récolter des dons pour cinq associations: le Secours populaire, Cop 1 Solidarités étudiantes, Chapitre 2, Bureaux du coeur et Solidarité paysans.

L'événement sera précédé d'un concert organisé le 5 septembre au Zénith de Montpellier, dont le programme n'a pas encore été annoncé.

"Une nouvelle formule"

Le marathon caritatif avait fait une pause, en 2023, après six éditions qui avaient permis de récolter des dizaines de millions d’euros pour des associations. En 2022, l'évènement avait permis de récolter plus de 10 millions d’euros pour quatre associations et ONG environnementales (Sea Shepherd France, la Ligue pour la protection des oiseaux, WWF et The Sea Cleaners), battant ainsi son record.

"On est en train de bosser sur le futur du Z Event, a confié ZeratoR, son créateur, en 2023. On a beaucoup de réunions, régulières, avec Dach [le co-créateur du marathon], mais aussi avec d’autres gens. Ça avance. Le Z Event continuera d’exister. Continue d’exister."