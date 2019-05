Le réalisateur du film "Sonic" promet de revoir le design du hérisson bleu après les réactions horrifiées des fans

La mise en ligne d'une bande-annonce du film, où le célèbre héros de jeux vidéo est représenté en images de synthèse, a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Des jambes démesurées, un corps bizarrement frêle et des dents bien trop humaines : c'est peu dire que certains choix étranges dans la représentation en images de synthèse du personnage de Sonic, dans la bande-annonce du film Sonic the Hedgehog, dévoilée le 30 avril, ont laissé de nombreux fans perplexes, ou même en colère. Au point que le réalisateur Jeff Fowler a promis, jeudi 2 mai, un geste inhabituel : revoir sa copie d'ici à la sortie du film, prévue en novembre.

"Le message est clair... Vous n’êtes pas satisfaits du design et vous voulez des changements. Cela va arriver", a promis ce dernier, dont c'est le premier film comme réalisateur, et dont la spécialité est ... l'animation en 3D. "Tout le monde au sein de Paramount et Sega", qui produisent le film, "est déterminé à ce que ce personnage soit le meilleur possible", a assuré Jeff Fowler, dont le message a été bien accueilli sur Twitter. "Hollywood qui écoute les retours de consommateurs ? Dans quelle dimension est-on ?"

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast ✌️ — Jeff Fowler (@fowltown) 2 mai 2019

"J'ai vu la bande-annonce du film Sonic. Je m'attendais à ce que les adultes le trouvent amusant aussi. Je suis inquiet", a tweeté de son côté le créateur du personnage, Naoto Oshima. Traditionnellement, Sonic est plutôt représenté de petite taille, avec un corps plus rond et un visage moins "humain".

今まで色々なソニックが現れたが全てを好きでいたい。私はソニック映画のトレーラーを観た。大人も楽しめるものを期待していたが心配です。

So far, various Sonics have appeared. I loved all Sonics. I saw a trailer of Sonic's movie. I was expecting adults to have fun too. I am worried. pic.twitter.com/QgBfrTJ700 — Naoto Ohshima (@NaotoOhshima) 2 mai 2019

"Très réussi, Sonic le film, je ne vois pas une seule différence", avait ironisé un internaute sur Twitter en découvrant la bande-annonce. "Bonne journée à absolument tout le monde à l'exception des dents humaines effrayantes du Sonic le hérisson en images de synthèse", avait réagi une journaliste, tandis qu'une autre se demandait "pourquoi ses dents sont-elles si humaines ?"

you nailed it sonic movie I don’t see any difference pic.twitter.com/j1xapOI1T0 — TAHK0 ☕️ (@TAHK0) 30 avril 2019

Good morning to absolutely everyone and everything other than live action Sonic the Hedgehog’s creepy human teeth xx pic.twitter.com/yJX6WPW7Li — Alanah Pearce (@Charalanahzard) 30 avril 2019

WHY ARE HIS TEETH SO HUMAN pic.twitter.com/qanTExwjJI — Preeti Chhibber (@runwithskizzers) 30 avril 2019