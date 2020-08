La sortie du très attendu Halo Infinite, jeu vidéo Xbox, repoussée à 2021

Autre conséquence de la pandémie, le nouvel opus de la franchise Halo ne sortira pas en même temps que la prochaine Xbox.

Halo Infinite, dernier opus très attendu de la célèbre franchise de jeux vidéo développée par Microsoft, ne sortira pas avant 2021 et ne sera donc pas disponible au lancement de la nouvelle console Xbox du groupe, a annoncé son développeur. "Nous avons pris la décision difficile de décaler la sortie à 2021 pour nous assurer que l'équipe aura le temps nécessaire pour développer une expérience de jeu conforme à notre vision", a écrit mardi 11 août, sur Twitter Chris Lee, directeur de studio chez 343 Industries, une filiale de Microsoft chargée du développement des nouveaux jeux de la franchise.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Le développement du jeu retardé

L'entreprise justifie ce choix par les impacts relatifs à l'épidémie qui ont affecté le développement du jeu. "Il n'est pas tenable, pour le bien-être de l'équipe comme pour le succès global du jeu, de le lancer pour les fêtes", a ajouté Chris Lee. Le studio avait diffusé un premier aperçu du jeu lors d'un évènement promotionnel de Microsoft en juillet, accueilli froidement par les critiques qui avaient dans l'ensemble jugé les graphiques décevants pour un jeu se voulant "le plus ambitieux" de la série.

Lancée en 2001, Halo met en scène dans un jeu de tir à la première personne une guerre interstellaire entre humains et aliens. Dérivée en romans, bandes-dessinées et films, la franchise a largement participé au succès de la console Xbox de Microsoft. La prochaine version de celle-ci, la Xbox Series X, doit sortir en novembre, alors que la fin d'année sera également marquée par la sortie de sa concurrente la Playstation 5 de Sony. Cette nouvelle génération de consoles, dotées de performances accrues, est très attendue par les fans, la génération précédente datant de 2013 (PS4 et XBox One).