Jeux vidéo : un hacker fait fuiter les premières images du futur GTA 6

C'est l'une des suites les plus populaires du jeu vidéo et chaque nouvel opus est très attendu par la communauté. C'est pourquoi le piratage d'images de Grand Theft Auto 6, actuellement en cours de développement, fait énormément parler les fans de la franchise. C'est un hacker qui a revendiqué dimanche 18 septembre la diffusion non autorisée d'images exclusives de la nouvelle suite de GTA. Selon le site spécialisé PCGamer, il s'agit d'une "des plus grandes fuites de l'histoire du jeu vidéo".

L'opus précédent, GTA 5, était sorti en 2013 et a connu un énorme succès avec plus de 160 millions d'exemplaires vendus. Sa suite GTA 6 est en développement depuis plusieurs années. En début d’année 2022, l’éditeur avait confirmé travailler de manière active sur le titre, mais aucune date de sortie n'a été communiquée.

Un piratage via la messagerie Slack ?

C'est un utilisateur du forum GTAForums qui a revendiqué ce piratage : "Teapotuberhacker", le nom virtuel de cet internaute, a posté 90 vidéos qui viennent toutes de GTA 6 selon lui. Les captures d'écran et les clips ont été postés sur plusieurs réseaux sociaux dont YouTube ou Twitter. Les images montrent des personnages du futur jeu et des scènes d'action dans la ville de Vice City.

Les images de GTA 6 dévoilées par le hacker proviendraient de phases de tests du jeu, qui diffèrent de la version finale. (DR)

Le hacker a expliqué avoir piraté ces images en obtenant l'accès Slack (une messagerie en ligne) d'un employé de Rockstar, l'éditeur du jeu vidéo. Autre élément intéressant rapporté par PCGamer, les vidéos dévoilées sont issues de phases de test du jeu et ne seront peut-être pas présentes dans la version finale de GTA 6.

Des sources internes authentifient les images

Au lendemain de ces fuites, l'éditeur et développeur Rockstar n'a pas confirmé l'authenticité des images. Mais plusieurs médias affirment que les images dévoilées semblent bien sorties du développement de GTA 6. "J'ai eu la confirmation par des sources au sein de Rockstar que les fuites massives autour de GTA 6 ce week-end sont bien réelles", affirme Jason Schreier, un journaliste du média américain Bloomberg, sur son compte Twitter.

Pour le site TechCrunch, "il semble que les images apparaissent authentiques ou que s'il s'agit de faux ces derniers ont été créés avec un haut degré de précision pour les détails".