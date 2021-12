Jeux vidéo : "Halo Infinite", le Master Chief signe un retour convaincant sans être renversant

Très attendu par ses fans, le Master Chief débarque enfin sur les Xbox Series et PC pour un sixième épisode canon de la saga nommé "Halo Infinite". Après avoir rencontré de nombreux obstacles en cours de route au point d'être moqué et repoussé d'un an, qu'en est-il du FPS phare de la Xbox ? Le test de franceinfo.

À l'instar de Mario avec Nintendo, le Spartan 117 a accompagné toutes les consoles de Microsoft depuis la sortie de la première Xbox en 2001. Quasiment un an jour pour avec la sortie des Xbox Series, le studio 343 Industries ne déroge pas à la règle en proposant Halo Infinite, le sixième épisode canon de la série.

L’aventure du Major fait suite aux péripéties qui lui sont arrivées lors du précédent jeu, Halo 5 : Guardians. Notre héros inconscient et flottant dans l’espace est sauvé par un pilote. Une fois récupéré et remis sur pied, le Master Chief est prêt à en découdre avec les Parias qui ont pris possession de la Terre.

Une jouabilité nerveuse et plaisante

Depuis Halo 4, ce sont les équipes de développement de 343 Industries qui ont pris les commandes de la licence. Ils ont eu la lourde responsabilité de remplacer Bungie à l’origine des trois premiers jeux. Pour cet opus, les développeurs se sont fortement inspirés de ce qui a fait le succès de la première trilogie. Pas forcément surprenant, car le studio souhaitait concevoir un "reboot" pour attirer les joueurs étrangers à la licence. Grâce à cette direction, la jouabilité qui en découle fera sans doute plaisir aux fans de la première heure.

La prise en main du titre est agréable. Sauf pour la physique et la maniabilité des véhicules loin d’être réalistes et intuitives. Mais rapidement, on prend plaisir à tirer sur les nombreux ennemis présent dans chaque zone mais pas uniquement… Car l’ajout d’un grappin au sein de l’armure du héros offre plus de liberté dans les combats. Il facilite les fuites pour pouvoir régénérer sa santé. Mais surtout, il permet d’attraper facilement des bombes explosives pour les balancer sur des Parias ou pour les bastonner au corps à corps. Le tout dans une fluidité assez impressionnante.

Cependant, le gameplay repose parfois un peu trop sur cette fonctionnalité, bien qu’utile et cohérente dans l’univers. Un peu regrettable car ce Halo propose une bonne variété d’armes et d’accessoires. Et tous sont d’une efficacité différentes selon les ennemis, permettant des approches stratégiques variées. Une dimension à prendre en compte au moment d’affronter les divers boss, qui sont de plus en plus redoutable au fur et à mesure de la progression.

Une ambiance globale peu déroutante

Halo Infinite est loin d’être une claque graphique. Il n’est pas totalement digne d’une console nouvelle génération. En revanche, tout n'est pas à jeter. Car les jeux de lumières sont très bien réalisés et viennent masquer un manque de soin sur quelques points. Comme par exemple, l’absence d’une végétation vivante au rythme des personnages... Ce qui peut sortir les joueurs de l’immersion. Concernant les décors, que ce soit dans le monde ouvert ou les passages en couloirs, ils semblent être dupliqués. Et cette impression de copier-coller renforce l’idée de répéter les mêmes missions. Un aspect dommageable quand la promesse du jeu était axée sur un semi-monde ouvert et donc l’exploration. De plus, l’histoire de la campagne souffre d’une linéarité et de manque de moments grandioses, qui a fait la saveur des précédents épisodes.

Concernant l’ambiance sonore, elle ne souffre d’aucun accroc dans sa partition. L’humour est toujours présent et la musique nous embarque facilement. Même si l’aventure se termine au bout d’une dizaine d’heures et seulement en solo pour l’instant (le mode coop devrait arriver pour l’année prochaine). À moins de prendre du temps pour réaliser les quêtes secondaires très classiques et sans grand intérêt.

Un mode online très réussi

Conservant la force de la campagne, à savoir le gameplay, le online d’Halo Infinite est particulièrement accrocheur. Téléchargeable gratuitement et indépendamment du titre, il donne la possibilité de pouvoir jouer avec des amis, qui ne sont pas nécessairement familiers à la licence. Et l’intégration d’un tutoriel permettant d’apprendre les bases va dans ce sens. Pour autant, il plaira aux avertis car les modes respectent parfaitement les codes de la série, sans tomber dans une version au rabais d’autre FPS du genre. À coup sûr, ce mode en ligne rallongera la durée de vie de ce Halo Infinite. Car 343 Industries a mis le paquet sur le nombre de cartes et le online. Au détriment du mode solo qui aurait mérité un peu plus d’attention.

"Halo Infinite", développé par 343 Industries. Disponible depuis le 8 décembre 2021 sur Xbox One et Series - PC.

