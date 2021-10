Jeux vidéo : "Fifa 22", "Far Cry 6", "Riders Republic"... On joue à quoi en octobre ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour ce mois d'octobre, de nouveaux fronts s'ouvrent sur les champs de bataille de "d'Age of Empire" et "Far Cry 6", pendant que "Les Gardiens de la Galaxie" viennent mettre de l'ordre dans l'espace. Sur le terrain sportif, il y aussi un beau menu avec le "Fifa 22" et le jeu de glisse "Riders Republic".

Noël approchant, octobre est souvent un mois prolifique pour les sorties de jeux vidéo. Cette année, beaucoup ont cherché à retourner à la source de leurs succès comme Far Cry, Metroid et Age of Empires qui s’inspirent de leurs précédents opu. Fifa 22 est lui un habitué des sorties automnales, mais d’autres apportent un peu de fraîcheur et de nouveauté à l’image des incontournables Gardiens de la Galaxie qui comptent bien faire une entrée fracassante dans l'univers vidéoludique.

"New World", le premier gros titre d'Amazon Game Studios

C'est une nouvelle étape pour Amazon Game Studios, la division jeux vidéo du géant américain. Créée en 2012, cette filiale sort enfin son premier gros titre avec New World. Ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur dans le genre heroic fantasy est une méga-production au budget de plusieurs dizaines de millions d'euros. Disponible sur PC via le catalogue Steam, New World ambitionne de devenir un nouveau World of Warcraft. Difficile pour le moment de savoir si la communauté des gamers va accrocher à la création d'Amazon. Les créateurs promettent en tout cas de nombreux développements dans l'univers du jeu dans les mois à venir. Pour ce qui est du scénario de cet opus, il s'agit d'une plongée sur l’île mystérieuse d’Aeternum qui fait l’objet de légendes fantastiques. Sans réserves ni alliés à la suite d'un naufrage, vous devrez évoluer dans un monde dangereux où les lois fondamentales sur la vie (et la mort) n’ont pas cours.

New World disponible depuis le 28 septembre sur PC via Steam.

"Fifa 22", du nouveau mais pas pour tout le monde

Comme chaque automne, EA Sports sort du vestiaire avec une version plus ou moins nouvelle de sa simulation de football. Cette année l’innovation principale est ”l’hypermotion”, une nouvelle technologie qui a permis au studio d’enregistrer en temps réel les mouvements de 22 joueurs pendant une vraie partie de foot. L’intelligence artificielle semble y avoir gagné quelques neurones, notamment défensivement. Malheureusement, cette technique est trop gourmande en ressources pour les anciennes consoles et ne pourra donc être appréciée que sur les Next Gen. Il risque donc d’y avoir un vrai fossé entre les deux versions de ce nouveau Fifa et il est pour l’instant impossible de savoir ce que donneront les parties en ligne. Les adeptes du mode Carrière pourront enfin créer leur propre club et customiser objectifs, stades et maillots. Une barre d’expérience fait également son apparition dans les modes "Carrière Joueur" et "Clubs Pro" et viendra récompenser les bonnes performances des sportifs de canapé.

Fifa 22 sera disponible le 1er octobre sur PS4 et PS5 – Xbox One et Series – Switch - PC.

"Far Cry 6", il était une fois la révolution

Retour aux sources pour la série Far Cry qui renoue avec l’ambiance tropicale de ses débuts. Sur l’île de Yara, un puissant dictateur, incarné par Giancarlo Esposito, le “Gus” de la série Breaking Bad, impose sa loi de façon particulièrement brutale. Vous êtes un partisan nouvellement acquis à la cause révolutionnaire et prêt à tout pour faire tomber le régime. L’île est un clone de Cuba où la débrouille et le recyclage sont le quotidien des habitants. On voit donc fleurir des armes improbables comme ce fusil lance-disque qui permet de faire un mix sanglant de la Macarena ou des véhicules trafiqués à l'extrême.

Si l'objectif de l’épisode reste très classique, à savoir dégommer un gros méchant en lui grignotant son territoire, les moyens pour y parvenir apportent leur lot de nouveautés : des vêtements upgradables qui donnent des bonus et viennent compenser la disparition de l’arbre de compétence ou le retour des “amigos”, les animaux de compagnie locaux qui vont du simple roquet au crocodile vaguement apprivoisé. Ubisoft a cherché dans ses anciens épisodes les éléments qui plaisaient au public pour en faire une sorte de best of. Rien de bien révolutionnaire là-dedans, mais on peut faire confiance au studio pour nous servir un cocktail tropical de personnages hauts en couleur, dont il a le secret, et qui devrait se laisser déguster par les aficionados du genre.

Far Cry 6 disponible le 7 octobre sur PS4 et PS5 – Xbox One et Series – PC.

"Metroid Dread", un dédale en 2D pour la sortie de la Switch Oled

Metroid est ce qu’on appelle une série culte, une sorte de madeleine de Proust pour certains joueurs qui se sont abîmés les yeux à cartonner ses aliens et à découvrir les passages secrets de ses labyrinthes. Mais la 3e dimension est passée par là et le jeu a changé. Aujourd’hui, Nintendo cherche à redonner aux joueurs leurs sensations originelles et à renouer avec cette bonne vieille 2D. 19 ans après Fusion, la chasseuse de prime Samus revient botter les fesses des aliens dans ce nouvel épisode qui se veut énergique et virevoltant. Si la qualité graphique n’est pas au rendez-vous, l’accent est mis sur la dynamique des mouvements et des sauts. Une nouvelle espèce de chien robotique quasi indestructible et particulièrement létale vient accroître la difficulté du titre et faire varier le gameplay. Mais si Metroid a lâché la 2D il y a longtemps, d’autres s’en sont inspirés, notamment des studios indépendants talentueux qui ont continué le combat (Mark of the Ninja, Hollow Knight...). Le titre aura donc fort à faire pour se faire une place auprès des adeptes du genre qui risquent de ne pas se contenter de l’appellation “Metroid” pour s’enthousiasmer.

Le jeu sera la première sortie à découvrir sur la Switch version Oled, nouvelle version de la console hybride de Nintendo qui sort le 8 octobre. Elle propose un écran 7 pouces, plus grand que les 6,2 pouces de la version 2017, et un écran de technologie Oled donc, aux couleurs plus intenses et plus contrastées. Et pour ceux qui ont justement plus l'habitude de jouer directement sur l'écran de la console plutôt que sur la télévision, le support ajustable situé derrière la machine sera plus large (celui du précédent modèle était fragile et peu stable) et bénéficiera d'une inclinaison ajustable. L'audio sera également amélioré avec des haut-parleurs intégrés. Une nouvelle station d'accueil avec un port ethernet sera également disponible, un plaisir pour ceux qui jouent en ligne et qui ont besoin d'une connexion stable.

Metroid Dread sera disponible le 8 octobre, ainsi que la nouvelle Nintendo Switch modèle Oled.

"Les Gardiens de la galaxie", e space en voie d’extinction

Qui n’a pas rêvé de se retrouver dans la peau de Peter Quill avec son déhanché lascif et son walkman vintage au milieu de son improbable escouade de mercenaires extra-terrestres ? Après un Marvel Avengers qui a reçu un accueil plutôt mitigé, Square Enix s’attaque aux Gardiens de la Galaxie. Rocket, Drax, Gamorra et l’inébranlable Groot sont là pour accompagner le fameux Starlord dont vous allez pouvoir prendre les commandes. Le jeu est un solo narratif orienté action avec, on l’espère, l’humour habituel qui caractérise la série. Le studio québécois Eidos Montréal a préféré s’attacher à l’imagerie des comics plutôt qu’à celle des films et propose une histoire originale se situant quelques années après un conflit galactique majeur et opposant la très populaire équipe de mercenaires à une dangereuse organisation : l’Eglise universelle de la Vérité. Avec à la clé, l’inévitable extinction de l’univers. Vous n'incarnez pas que Peter Quill. Toute la bande participe en effet à la baston et vous pouvez coordonner leurs actions ce qui donne des scènes parfois confuses, mais toujours à grand spectacle. En tant que chef de meute, il va falloir régulièrement faire des choix qui vont influer sur l’histoire et sur les relations dans le groupe sachant qu’il est fort peu probable que tout se passe comme prévu.

Les Gardiens de la Galaxie disponible le 26 octobre sur PS4 et PS5 – Xbox One et Series – Switch - PC.

"Riders Republic", de la glisse extrême dans les parcs nationaux américains

Ubisoft Annecy vous invite à participer à sa Riders Republic. Plusieurs fois reporté, le titre s’est fait attendre mais compte bien surfer sur la vague communautaire des adeptes de sports extrêmes. Au-delà des habituels ride à ski ou en wingsuit, le studio propose désormais de dévaler des pentes sur un VTT avec de nouvelles sensations en perspective. Vous avez le choix entre des compétitions à 6 contre 6 où la qualité des figures fait la différence, et des courses de masses avec jusqu’à 64 participants sur PC et consoles Next Gen. Un hub permet de rencontrer du monde, se tenir informé et dénicher des skills peu communes pour pouvoir frimer sur les pistes. Entre deux courses, vous pourrez emprunter des rocketwings, sorte de wingsuit équipé d’un réacteur pour découvrir les quelques 250 km² de parcs nationaux américains fidèlement reproduits et dont l’exploration sera récompensée.

Riders Republic disponible le 28 octobre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – PC.

Age of Empire s IV, "l'âge de la raison"

Les fondations de la série Age of Empires remontent à 1997 avec un premier titre qui est devenu rapidement un des piliers du jeu de stratégie en temps réel. Ce genre qui a été très populaire sur PC est sur le déclin depuis quelques années, la faute à l’explosion des consoles sur lesquelles il est quasiment impossible de l’adapter. L’empire Microsoft a néanmoins décidé de retourner sur le champ de bataille en s’inspirant de son illustre épisode Age of Kings pour ce qui est de la période historique. Car d’Histoire, il est bel et bien question dans ce jeu qui se veut fidèle à la réalité et présente ses campagnes comme de véritables documentaires avec des personnages ayant bien existé. Chine, Sultanat de Delhi ou encore Angleterre, huit factions seront jouables, chacune ayant ses particularités et ses propres troupes comme des éléphants ou de l’artillerie. Plus que renouveler le genre, les développeurs ont plutôt cherché à satisfaire les fans qui devraient rapidement retrouver leurs marques et le plaisir de diriger un empire vers son apogée.

Age of Empires IV disponible sur PC le 28 octobre.

Et à venir en novembre... "Call of Duty : Vanguard"

En novembre, les joueurs seront sur tous les fronts avec le débarquement du dernier Call of Duty qui les envoie combattre en avant-garde pour précipiter la fin de la Seconde Guerre mondiale.