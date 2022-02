"Horizon Forbidden West" : quand le jeu vidéo devient une mini galerie d'art dans le métro à Paris, Lille et Marseille

Pour la sortie du jeu vidéo "Horizon Forbidden West" sur PlayStation 5 et PlayStation 4, l'éditeur Sony a créé des galeries d’art axées sur le thème du jeu. Celles-ci se tiennent à Marseille, Paris et Lille jusqu'au mercredi 2 mars.

Un univers post-apocalyptique et futuriste s’invite dans le métro... À l'occasion de la sortie du jeu Horizon Forbidden West sur Playstation, Sony Interactive Entertainment appelle ses fans à découvrir une exposition au sein de galeries d'art souterraines jusqu'au 3 mars 2022.

Un joli coup de com pour le jeu vidéo événement de ce mois de février, mais aussi un événement portés par plusieurs artistes, visible dans trois grandes villes dont Paris, sur les quais de la station Gare Saint-Lazare. Les oeuvres sont également exposées à Lille, dans le couloir de la gare de Lille Flandres ou encore à Marseille, dans la station Rond-Point du Prado, sur la ligne 2.

Une saga à inspiration artistique

Au total, huit artistes ont été invités pour proposer leur vision de l'univers du jeu sur le thème d'Horizon Forbidden West, et de l'héroïne principale, Aloy, dans l'Ouest interdit.

Peinture de l'héroïne Aloy, par l'artiste Simple G, dans le métro Rond-Point du Prado, à Marseille (Tristan Alirezai)

Un événement idéal pour les artistes, qui ont eu le bonheur d'exprimer leurs talents et de déclarer leur amour à cette série vidéoludique, représentée par l'héroïne aux cheveux de feu.

"Horizon est un monde avec des paysages magnifiques et des personnages hauts en couleur. L'histoire est prenante et la culture tribale dépeinte dans le jeu m'a beaucoup inspiré, confesse Oskunk, illustrateur et customiseur français, spécialisé dans la réalisation de graffitis.

Oeuvre de l'artiste Oskunk, sur le quai de la station de métro Saint-Lazare, à Paris (Jérôme Benzadon)

Une saga de jeux qui, pour certains, est une grande source d'inspiration artistique. De même que pour le personnage principal portant l'âme du jeu sur ses épaules.

"Une femme forte et déterminée qui ne s'arrête devant aucun obstacle. Autant dans son design qu'à travers le gameplay, avoir ce genre d'image féminine dans le jeu vidéo est extrêmement appréciable, explique Pikanoa, graphiste française, du personnage d'Aloy. Elle est forte, sensible, responsable et "badass" !"

Oeuvre d'art par l'artiste Pikanoa, dans la station de métro Saint-Lazare à Paris. (Pikanoa)

Cinq ans après la sortie du premier opus, la saga Horizon veut donc marquer les esprits dans le quotidien des Français... y compris sous terre. Horizon Forbidden West, suite tant attendue de la franchise Horizon, développée par le studio Guerrilla Games, est sortie le vendredi 18 février sur PS5 et PS4. Dans ce jeu d'action-aventure, le personnage d'Aloy va devoir affronter des menaces robotiques imposantes dans des paysages variés et va devoir faire face à de nouveaux dangers tout en levant le voile sur des sombres mystères .

Création des artistes dans les villes suivantes :

– Paris : Oskunk, Pikanoa, Chek, Star97, Fleur Blume et Kan

– Lille : WD Wild Drawing

– Marseille : Simple G