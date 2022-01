"Horizon : Forbidden West", "Elden Ring", "Total War : Warhammer III"... On joue à quoi en février ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour ce mois de février, il y aura de quoi explorer de vastes mondes avec le far west dans "Horizon : Forbidden West" et un immense territoire médiéval dans "Elden Ring". Il y aura aussi des combats à mener contre des hordes du chaos dans "Total War : Warhammer III".

Le mois de février est peut-être le plus court de l'année mais pas le moins chargé en grosses sorties. Deux belles promesses seront accessibles sur les catalogues en ligne et dans les boutiques de jeux vidéo ce mois-ci. D'abord, le très prometteur Horizon : Forbidden West va ravir les joueurs qui avaient adoré son prédécesseur Horizon : Zero Dawn, un monde post-apocalyptique enchanteur qui avait également séduit les critiques en 2017. Ce premier opus a donc désormais une suite qui s'annonce tout aussi envoûtante. Deuxième gros morceau de février, Elden Ring, un jeu de rôles qui plonge les gamers dans un univers médiéval fantastique. Plus accessible qu’un Dark Souls, dont la difficulté est renommée, le jeu s’oriente plutôt vers l’exploration. On vous dit tout de ces deux sorties majeures et de toutes les nouveautés du mois.

"Légendes Pokémon : Arceus", place au monde ouvert

La licence qui a fêté ses 25 ans en 2021 innove avec ce nouvel opus très innovant. Le titre, très attendu par les fans, a cassé propres codes pour se lancer dans un "monde ouvert" : une vraie révolution pour les joueurs qui vont devoir abandonner le combat au tour par tour et découvrir une toute nouvelle façon de chasser. Pour ce Pokémon, Game Freak a mis l'accent sur l'aspect RPG, aventure grâce à une carte assez grande mais aussi à travers une gestion de la fatigue intégrée. Test complet à venir sur franceinfo.

"Légendes Pokémon : Arceus", développé par Game Freak. Disponible le 28 janvier 2022 sur Switch

"Horizon : Forbidden West", à la conquête de l'Ouest

Avec ses créatures uniques mi-animales, mi-mécaniques et son monde post-apocalyptique coloré, Horizon : Zero Dawn avait enchanté joueurs et critiques lors de sa sortie en 2017. C’est donc avec une excitation immense que les fans attendent la suite des aventures d’Aloy. L’héroïne bondissante est en route pour l’Ouest américain afin de dévoiler un peu plus les nombreux mystères qui entourent l’univers du jeu. Les quelques images distillées par le studio néerlandais Guerrilla Games sont plutôt prometteuses. Plateaux enneigés, jungle luxuriante ou fonds sous-marins, l’exploration s’annonce particulièrement variée avec une Aloy qui semble encore plus dynamique dans ses déplacements grâce à son grappin et un mini parachute. Les créatures sont toujours aussi belles que belliqueuses et beaucoup empruntent leurs formes au bestiaire de la préhistoire. Question gameplay, le studio a voulu conserver la variété qui a fait le succès du premier opus. Il sera donc toujours possible de pirater, d’infiltrer, de piéger ou de shooter à distance, les combats au corps-à-corps semblent avoir été améliorés et l’héroïne pourrait être encore plus létale qu’auparavant. Quant au monde ouvert, il devrait être gigantesque, on parle d’une centaine de Giga nécessaire à l’installation du jeu sur Playstation.

Horizon : Forbidden West sur PS5 – PS4 à partir du 18 février

"Elden Ring", le nouvel Eden des amateurs de jeux de rôles ?

Elden Ring est l’autre jeu très attendu de ce mois de février. S’il est une vraie nouveauté, ses créateurs, eux, ne sont pas des petits nouveaux. From Software est à l’origine de Dark Souls et on retrouve au générique Georges RR Martin, l’auteur de Game of Thrones. Ce jeu de rôle médiéval fantastique en monde ouvert vous emporte dans le Royaume des Entre-Terre à la poursuite de demi-dieux afin de leur arracher des Grandes Runes et de restaurer un peu d’ordre au milieu du chaos. Du guerrier en armure au mage éthéré, vous avez le choix entre 10 archétypes pour créer votre personnage dont l'évolution promet d’être libre.

Le système de combat s’appuie sur celui de la série des “Souls” avec des parades et des contre-attaques, même s’il semble être moins punitif que ses prédécesseurs. Il sera également possible d’invoquer des alliés, de jouer avec des amis, voire d’envahir le territoire d’autres joueurs. Sans être techniquement à la pointe, l’ambiance mélancolique et le bestiaire surprenant donnent une vraie identité au titre. Plus accessible qu’un Dark Souls, dont la difficulté est renommée, le jeu s’oriente plutôt vers l’exploration. De nombreux boss sont disséminés un peu partout et il va falloir bien chercher pour en trouver certains. Mais attention, les récompenses sont à la hauteur des efforts fournis et s’il est possible en théorie de rusher en ligne droite jusqu’à la fin du jeu, ceux qui prendront le temps de nettoyer la carte en sortiront grandis et mieux armés pour affronter la suite.

Elden Ring sur PS4 et PS5, Xbox One et Series et PC le 25 février

"Dying Light 2 : Stay Human", Yamakasi contre Zombies

Exploration, parcours et combat contre des zombies, voilà la recette du succès du premier Dying Light sorti en 2015. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les développeurs du studio Techland ont choisi de reproduire ce cocktail en l’agrémentant de quelques nouveautés. Les adeptes retrouveront donc facilement leurs marques dans ce nouvel épisode où l’on peut s’accrocher à quasiment chaque élément de décor. La recherche de voies pour accéder à certains bâtiments est une grosse composante du titre. Une mini-voile de parapente fait d’ailleurs son apparition et rajoute sensations et capacités de déplacement. Vous incarnez Aiden Caldwell, un spécialiste du parcours à la recherche de sa sœur qui semble s’être aventurée un peu trop loin dans un quartier rempli d’infectés. La ville est tenue par des factions antagonistes qui se battent pour le contrôle de l’approvisionnement en eau et en nourriture, il va donc falloir négocier pour accéder à certains quartiers. Le jeu est très narratif avec de nombreux personnages à rencontrer et de multiples décisions à prendre. Le cycle jour / nuit du premier opus est également reconduit mais il est désormais plus dangereux de sortir après le coucher du soleil, car on risque alors de devenir soi-même un infecté.

Dying Light 2 : Stay Human sur PS4 et PS5, Xbox One et Series, Switch et PC le 4 février

"Total War : Warhammer III", la fin de la trilogie

C’est la fin de la trilogie Warhammer pour la série Total War. Le jeu de stratégie au tour par tour s’invite dans les contrées du Chaos pour un final qui se veut épique. Vous aurez accès aux factions humaines de Kyslev et de Grand Cathay qui sont inspirées par la Russie impériale et la Chine médiévale. Les hordes du Chaos quant à elles sont issues des Dieux Khorne, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh. Le conflit s’annonce donc titanesque entre les belligérants avec ces armées toujours aussi imposantes qui sont la marque de fabrique des Total War. En termes de nouveautés, la campagne vous oblige à combattre les démons dans des batailles scénarisées avec des positions à tenir coûte que coûte malgré les assauts répétés des légions infernales. Sur ces cartes, des points de construction font leur apparition et permettent d’ajouter des structures défensives comme des tours ou des remparts. Les bataillons semblent mieux répondre aux ordres et leurs mouvements sont plus fluides. Enfin, bonne nouvelle : le conflit se déroulant dans la dimension du Chaos, les vents magiques soufflent à plein régime et permettent aux sorciers d'user de leur magie sans retenue.

Total War : Warhammer III sur PC le 17 février

"Sifu", le kung fu à travers les âges

Le terme kung fu signifie la maîtrise à travers le travail et l’entraînement. Le studio français Sloclap en a fait son credo en cherchant à faire progresser le joueur dans sa pratique de l’art martial. Les développeurs sont des fans et ça se voit, le titre respire la tradition chinoise jusque dans ses décors qui intègrent les règles du feng shui. Les bagarres sont chorégraphiées comme des films de Bruce Lee et le joueur est appelé à se servir de son environnement pour utiliser des armes ou des barricades improvisées. Vous incarnez un apprenti en quête de vengeance qui va devoir combattre une multitude d’ennemis. Pour symboliser la durée d’apprentissage des arts martiaux, le studio a intégré un système de vieillissement assez original. À chaque fois que vous mourez, vous pouvez reprendre la partie en dépensant l’expérience acquise mais en devenant un peu plus vieux. Vos coups deviennent alors plus précis mais votre résistance faiblit petit à petit jusqu’à un âge fatidique à partir duquel vous ne pourrez plus vous relever. Une vie suffira-t-elle pour devenir un maître du kung fu ?

Sifu sur PS5, PS4 et PC le 8 février

"Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream", 25 ans dans l'Atelier

La série Atelier fête ses 25 ans d’existence avec la sortie d’un nouvel épisode qui vient écrire la suite des aventures de Sophie et Platcha. Dans ce jeu de rôle japonais les apprenties alchimistes seront amenés à partir en quête d’un arbre gigantesque aperçu dans un rêve. L’occasion d’essayer une ribambelle de nouveaux costumes dont les héroïnes sont particulièrement friandes.

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream sur PS4, Switch et PC le 25 février

"OlliOlli World", changement de dimension

Pour son troisième épisode, OlliOlli World est passé à la 3D. Le jeu de skateboard change donc de dimension mais pas seulement, son design visuel a été intégralement revu avec un coté fun et cartoon complètement assumé. Comme d’habitude, il va falloir enchaîner les runs en réalisant des figures pour obtenir le plus de points possibles. Côté gameplay, les riders habituels du titre devraient retrouver leurs tricks avec en bonus quelques nouveautés dont un usage bienvenu des décors et, bien évidemment, de la 3D.

OlliOlli World sur PS4 et PS5, Xbox One et Series, Switch, PC le 8 février