"Fire Commander", "Deathloop", "Life is Strange : True Colors"... On joue à quoi en septembre ?

Chaque mois, franceinfo vous propose une sélection de jeux vidéo à découvrir sur consoles et ordinateurs. Pour ce mois de septembre 2021, les pompiers sont mis à l'honneur dans "Fire Commander" et les enquêtes policières sont à l'affiche de "Life is Strange : True Colors" et de "Lost Jugement". Mais il est toujours possible de se glisser dans la peau de deux chasseurs de tête dans "Deathloop".

C'est la rentrée. Terminé les parties de jeux vidéo tard dans la nuit avec la certitude que le réveil ne sonnera pas le lendemain. L'été, le sablier s'écoule du bon côté pour les gamers adeptes des nuits blanches, alors qu'avec l'arrivée de l'automne c'est l'heure du retour en classe ou en open-space selon l'âge de chacun. Mais, s'il faut davantage composer avec les horaires pour jouer de la manette en septembre, la vie continue. Finir un jeu demandera simplement un peu plus de temps, entre les devoirs à faire à la maison et le dossier à boucler au bureau.

Cette rentrée offre une belle sélection avec pas mal de nouveautés. En lien avec l'actualité tragique de cette saison estivale 2021 et les mégafeux qui ont ravagé la planète de la Californie au département du Var, on citera le prometteur Fire Commander, un jeu tactique novateur dans lequel le joueur commande une équipe de pompiers. Dans Deathloop, une uchronie développée par le studio lyonnais Arkhane, c'est une belle ambiance des années 60 mêlée à un phénomène paranormal qui séduira les gamers.

Il y a également un jeu cultissime au programme avec la version remastérisée de Diablo II pour qui c'est aussi la rentrée.

"WRC 10" : une édition anniversaire

C'est une manière de réaliser une rentrée sur les chapeaux de roue. Le jeu de rallye WRC 10 est le nouvel épisode de la série à succès WRC. Connue pour être la simulation off-road de référence, WRC fête cette année les 50 ans de la compétition et propose donc de revivre ses moments les plus forts au volant de voitures mythiques. L'occasion de découvrir l'histoire du rallye -la Grèce a par exemple accueilli le rallye de l'Acropole, une épreuve mythique pendant des années- tout en s'amusant. Au programme : 6 rallyes historiques, 4 inédits, 120 spéciales ou encore 52 équipes officielles.

WRC 10 sera disponible le 2 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch – PC.

"Dice Legacy" : quand les dés décident du destin d'une ville médiévale

C'est un mélange entre le jeu de société Risk, la simulation Age of Empire et le genre SF. Rien que ça ! Dice Legacy est un jeu de gestion où dans un monde médiéval secret installé sur l'anneau d'une planète. Les joueurs doivent utiliser des dés pour bâtir leur cité. Contrairement aux classiques du genre où le joueur doit cliquer le plus vite sur sa souris et sur les touches de son clavier tout en prenant les bonnes décisions, le déroulement du jeu dépend aussi des résultats des dés. Plus généralement, la quête alterne entre exploration, collecte de ressources, construction et conquête, tout en explorant les terres sauvages entourant le royaume.

Dice Legacy sera disponible le 9 septembre sur Nintendo Switch et PC.

"Life is Strange : True Colors" : une enquête dans les montagnes

Le décor de Life is Strange : True Colors est aussi apaisant que le mystère dessiné en toile du fond de ce jeu est intriguant. Dans un petit patelin au coeur des Rocky Mountains aux Etats-Unis, le personnage principal, une jeune musicienne nommée Alex Chen, débarque de la ville. Dans ce massif reculé, elle apprécie les bonheurs simples de la vie... jusqu'à ce qu'elle comprenne que son frère n'est pas décédé dans ce que tout le monde appelle "un accident". Alex Chen mène alors l'enquête en s'aidant de son pouvoir magique qui lui permet de ressentir les émotions des gens. Une capacité surnaturelle qui se retourne parfois contre elle. Le studio Square Enix, qui a produit ce jeu, était déjà à l'origine de Life is Strange Before the Storm, qui avait rencontré un petit succès.

Life is Strange : True Colors disponible le 10 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch – PC.

"NBA 2K22" : l'art du rebond

La simulation de basket revient sur les parquets avec son édition 2022. Les joueurs de la nouvelle saison NBA, qui démarre le 20 octobre prochain, sont tous présents dans le jeu. Luka Doncic, la nouvelle star slovène de la NBA, en est l'une des têtes d'affiches comme en témoigne son apparition sur la jaquette du jeu vidéo. Une présentation du gameplay a été dévoilée le 31 août. Il n'y a pas de révolution à attendre, mais l'accent sera davantage mis sur la défense avec des tirs à trois points plus difficiles à rentrer par exemple que dans la version 2K21.Le QI défensif des joueurs sera ainsi augmenté. Autre point important, NBA 2K22 sera décliné sur deux versions différentes avec un opus NetxGen pensé spécialement pour la PS5 et la Xbox Series et un autre plus classique dévolu aux autres consoles.

NBA 2K22 sera disponible sur PS4 - PS5, Xbox One - Xbox Series, Switch, PC.

"WarioWare : Get It Together" : des mini-jeux déjantés sur Switch

L'un des personnages les plus hilarants de l'univers de Mario est de retour dans un opus de mini-jeux sur la Switch. Dans WarioWare : Get It Together, Wario et sa bande se sont retrouvés aspirés dans leur dernière création, et c'est à vous de les aider à se sortir de là. Il faut jouer du joystick pour réussir une myriade de mini-jeux déjantés (qu'il s'agisse d'épiler les dessous de bras ou de s'échapper de sacs poubelles). Le jeu est disponible en solo ou, encore plus jouissif, dans un mode duo sur une même console ou en mode multijoueur local.

WarioWare : Get It Together sera disponible le 10 septembre sur Nintendo Switch.

"Deathloop" : deux assassins rivaux

Le studio lyonnais Arkane, à l’origine de Dishonored nous entraîne cette fois dans Deathloop, une uchronie qui se passe dans les années 60 sur une île où un phénomène paranormal a été exploité afin de créer une boucle temporelle permanente. Ses habitants, triés sur le volet, y vivent une éternelle jeunesse à laquelle vous allez devoir mettre fin. Plus facile à dire qu’à faire, car pour briser la boucle il va falloir assassiner huit cibles différentes dans la même journée dont l’une est un assassin redoutable qui pourra parfois être dirigé par un autre joueur. Colt, le personnage que vous incarnez, se réveille amnésique sur la plage et commence à explorer l’île afin d’acquérir armes et compétences. Il faudra au fil du temps comprendre le fonctionnement des différents quartiers afin de regrouper ses cibles et accomplir le carnage demandé. Heureusement des pouvoirs vous permettront de jouer avec l’espace et le temps pour accomplir votre mission.

Deathloop disponible le 14 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One – PC.

"Fire Commander" : gérez des pompiers en intervention

C'est un jeu qui colle sans le vouloir à l'actualité. Cet été 2021, des mégafeux ont détruit des millions d'hectares de forêts un peu partout sur la planète : en Californie, en Sibérie où le thermomètre a battu des records et même dans le département du Var ravagé par un incendie. Héros de ces combats contre les flammes, les pompiers sont mis en avant dans le jeu tactique Fire Commander dans lequel le joueur commande une équipe de pompiers qui doit intervenir pour aider les personnes en danger et lutter contre les forces de la nature. Vous devez également gérer votre caserne et débloquer de nombreux outils et véhicules qui vous aideront lors de vos interventions. Un petit chiffre avant de se mettre dans la peau d'un soldat du feu : la température d'une maison en train de brûler peut monter à 593 degrés.

Fire Commander disponible le 15 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – PC.

"Aragami 2" : le retour des ninjas de l'ombre

Ce jeu classique d'infiltration à la troisième personne revient pour un deuxième opus après le succès du premier. Les ventes d'Aragami avaient dépassé les 500 000 unités. L'histoire de cette suite se déroule 100 ans après les événements du jeu original. Il faut une nouvelle fois combattre les ennemis en prenant le contrôle de l'Aragami, un assassin mort vivant qui possède des pouvoirs maléfiques. Nouveauté de cette suite, il est désormais possible de faire équipe avec jusqu'à trois joueurs à la fois pour réaliser la quête principale d'Aragami 2. C'est le studio espagnol Lince Works qui a développé le jeu.

Aragami 2 sera disponible le 17 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series et PC.

"Diablo II : Resurrected", une version remastérisée

Pas de révolution pour Diablo II, mais une belle remastérisation de cet opus légendaire et de son extension Lord of Destruction. Les fans seront ravis par de nouveaux graphismes plus travaillés et une cinématique plus fluide remise au goût des années 2020. Du côté du gameplay et des systèmes du jeu d’origine rien ne bouge. Il faudra toujours gravir la Tour oubliée, se frayer un chemin dans les jungles de Kurast et ouvrir les portes des Enfers pour terrasser Diablo en personne. Puis monter au sommet du mont Arreat pour affronter Baal, seigneur de la Destruction, dans le donjon de la Pierre-Monde. Diablo II: Resurrected peut se jouer en solo, ou en coop jusqu’à 8 joueurs.

Diablo II : Resurrected disponible le 23 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series – Switch – PC.

"Lost Jugement" : enquête policière dans Yokohama

Direction un Japon moderne avec Lost Jugement. Ce jeu vidéo d'action-aventure est développé par Ryu ga Gotoku Studio et édité par Sega. Il est la suite du jeu Judgment. L'action se situe à Yokohama dans le quartier d'Ijincho où un ancien meurtre oublié refait surface. Le personnage principal, Yagami, se met sur la piste criminelle. Le système de jeu ressemble au premier épisode de Judgment. Outre le tigre et la grue, Yagami a désormais un nouveau style de combat : le serpent.

Lost Judgment sera disponible le 24 septembre sur PS5 – PS4 – Xbox One et Series.