“Dragon’s Dogma 2”, “Rise of the Ronin”, “Outcast 2: A New Beginning”, “Alone in the Dark”, on joue à quoi en mars ?

Mars, dieu de la guerre ! C’est également le mois où les jeux vidéo déclenchent les hostilités avec les créatures titanesques de "Dragon’s Dogma 2" qu’il va falloir abattre, les combats de sabre sans merci de "Rise of the Ronin" ou le colt amélioré d’"Outcast 2".

Voici venir de grosses sorties en ce mois de mars : Dragon’s Dogma 2 propose une nouvelle façon de jouer ensemble quand Outcast 2: A New Beginning fait revivre son cowboy de l’espace. Rise of the Ronin dégaine son katana pendant qu’Alone in the Dark fait un retour remarqué avec deux recrues de choix. Mais vous pourrez aussi partir au bout du monde au volant d’Expeditions: A MudRunner Game ou savourer le voyage dans le passé d’Open Roads. Enfin les amoureux de la Switch ne seront pas en reste et pourront essayer les innombrables tenues de Princess Peach: Showtime. A vos manettes !

"Expeditions: A MudRunner Game" : jusqu’au bout du monde

Si vous vous rêvez en explorateur insatiable prêt à tout pour aller là où les autres ne vont pas, ce jeu est fait pour vous. Expeditions: A MudRunner Game est un simulateur qui mélange organisation, orientation et pilotage tout terrain. Découvrir les vestiges d’une civilisation disparue ou retrouver l’épave d’un avion, chacune des quarante missions proposées vous oblige à bien préparer votre paquetage avant de partir à l’aventure. Plus vous avancez dans le jeu et plus vous disposez d’une flotte de véhicules importante ainsi que de technologies révolutionnaires. Vous pourrez ainsi jeter un pont au-dessus d’un obstacle infranchissable ou utiliser une ancre pour vous désembourber.

Même si l’aspect technique et préparation est présent avec notamment la possibilité de recruter du personnel spécialisé, l’essentiel du jeu semble reposer sur la conduite de véhicules tout-terrain dans les pires conditions possibles. À vous d’utiliser l'ensemble des outils mis à votre disposition pour surmonter les obstacles naturels les plus infranchissables.

"Expeditions: A MudRunner Game" / Focus Entertainment / Sortie le 5 mars sur PS5 et PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

"Unicorn Overlord" : une tactique trop classique ?

Un prince déchu qui veut reconquérir sa couronne, un anneau de légende, un mal qui étend son emprise sur le monde... Voilà la recette on ne peut plus classique avec laquelle Unicorn Overlord cherche à attirer les amateurs de jeux de rôle médiéval fantastique japonais. Plus de soixante personnages sont annoncés avec lesquels vous pourrez créer des liens et qui viendront renforcer votre armée.

Question combat, le titre, bien inspiré par Fire Emblem, espère néanmoins dépoussiérer le genre bien connu du jeu de rôle tactique. Ainsi, les déplacements devraient prendre beaucoup plus d’importance car les ennemis bougent leurs troupes en même temps que vous et cherchent à vous encercler ou à attaquer vos points faibles.

"Unicorn Overlord" / Sega / Sortie le 8 mars sur PS5 et PS4, Xbox Series et Switch

"Outcast 2: A New Beginning" : Space cowboy

À sa sortie en 1999, Outcast avait stupéfié les joueurs par la beauté de son monde, la qualité de son système de jeu et sa faculté à vous entraîner dans une grande aventure. Vingt-cinq ans plus tard, THQ Nordic a racheté Appeal Studios et espère qu'Outcast 2: A New Beginning sera aussi réussi que le premier épisode. On prend donc les mêmes ingrédients et on recommence. Ressuscité par les divins Yods, Cutter Slade, l’ancien marine au verbe haut reprend du service et s’en va de nouveau sauver la planète Adelpha de l’emprise d’une menace robotique.

Jeu de tir à la troisième personne en monde ouvert, Outcast 2: A New Beginning vous permet d’utiliser tout un tas de composants pour faire de votre arme le prolongement naturel de votre manette. L’exploration peut se faire à l’aide d’un jet pack qui permet de prendre de la hauteur et de s’esquiver avec grâce lorsque la situation devient désespérée. Quant à la faune et à la flore d’Adelpha, leurs aspects mystérieux devraient receler de nombreuses surprises.

"Outcast 2: A New Beginning" / Appeal Studios / Sortie le 15 mars sur PS5, Xbox Series et PC

"Alone in the Dark (2024)" : à la folie

Depuis 1992 la série Alone in the Dark ne cesse de faire trembler d’effroi les joueurs. Entre mystères vaudous et mythe lovecraftien, ses histoires sont des tortures pour l’esprit et se développent dans un univers toujours glaçant. Cette version de 2024 ne semble pas déroger à la règle, même si elle veut s’éloigner du remake pour aller vers la réécriture.

Les personnages et le contexte sont toujours les mêmes : Emily Artwood et Edward Carnby doivent explorer une maison hantée pour en découvrir tous les secrets. Interprétés par Jodie Comer (Killing Eve) et David Harbour (Stranger Things), les deux héros au passé trouble portent l’histoire et vous pourrez les incarner à tour de rôle lors de vos investigations.

Manoir à explorer, énigmes à résoudre et créatures infernales attendent les courageux aventuriers qui oseront franchir le voile de ténèbres d’Alone in the Dark.

"Alone in the Dark (2024)" / THQ Nordic / Sortie le 20 mars sur PS5, Xbox Series et PC

"Dragon’s Dogma 2" : retour de flamme

Avec son histoire bancale et ses graphismes à la ramasse, le premier Dragon’s Dogma, sorti en 2012, n’avait pas vraiment de quoi conquérir les foules. Pourtant, ses combats amusants ont fini par plaire à plus d’un joueur au départ récalcitrant. Pour ce nouvel épisode, Capcom entend bien faire de Dragon’s Dogma 2 autre chose qu’un jeu pour passer le temps entre deux blockbusters.

Les graphismes sont désormais au goût du jour et dessinent un monde médiéval fantastique plutôt réussi dans lequel des créatures titanesques dévastent tout sur leur passage. On sait peu de choses sur l’histoire si ce n’est que vous devrez vous emparer d’un trône en terrassant un dragon, rien de bien original là-dedans. La nouveauté devrait plutôt venir du système de combat, avec l’utilisation de compagnons en provenance d’autres joueurs.

Comme dans tout jeu de rôle qui se respecte, vous allez créer votre avatar en choisissant d’en faire un guerrier, un voleur, un magicien, etc... Dragon’s Dogma 2 vous demande également de générer un autre personnage appelé pion qui viendra compléter votre équipe mais sera également disponible pour d’autres joueurs. Au moment de composer votre commando, vous pourrez donc recruter des guerriers, des voleurs ou des magiciens générés par d’autres joueurs et leur permettre ainsi de gagner en expérience et en talents. Les perspectives ouvertes par ce système semblent assez alléchantes, reste à voir si elles tiennent leurs promesses lors de la sortie du jeu le 22 mars.

"Dragon’s Dogma 2" / Capcom / Sortie le 22 mars sur PS5, Xbox Series et PC

"Rise of the Ronin" : choc de culture

Rise of the Ronin fait partie des jeux les plus attendus de ce début d’année et ce n’est pas un hasard. L’exclusivité Playstation 5 a tapé dans l’œil de plus d’un amoureux du Japon médiéval et l’expertise martiale du studio Team Ninja (Nioh), qui n’est plus à prouver, fait déjà saliver les amateurs de sabre.

Un Ronin est un samouraï sans maître, pas forcément très bien considéré. Mais ce qu’il perd en honneur, il le gagne en liberté ce qui est plutôt une bonne chose pour les joueurs. Vous aurez donc le choix d’intervenir ou pas dans les conflits qui secouent le Japon de la fin du XIXe siècle et ainsi influencer le cours de l’histoire. Cette période chaotique voit arriver les premières armes à feu en provenance de l’Occident et vous pourrez donc en profiter pour étoffer votre arsenal grâce à l’amitié d’un inventeur particulièrement ingénieux capable de créer de véritables lance-flammes.

Plus habitué à se concentrer sur les combats, le studio Team Ninja s’est, cette fois-ci, attaché à construire une véritable histoire prenant place dans le Bakumatsu, cette sombre période de l’histoire japonaise qui voit s’affronter plusieurs clans opposés quant à la façon de traiter avec les Occidentaux. Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer plusieurs personnages historiques et de vous confronter aux effets qu’a eus sur la population locale l’apparition des "vaisseaux noirs" en provenance d’Europe, porteurs de changements profonds pour la société japonaise.

"Rise of the Ronin" / Team Ninja / Sortie le 22 mars sur PS5

“Princess Peach: Showtime” : show must go on

A l’heure où toutes les têtes se tournent vers une hypothétique présentation de la nouvelle Switch, Nintendo continue d’alimenter sa console qui frôle désormais les 140 millions d’exemplaires écoulés. C’est dire si Princess Peach: Showtime a du public en réserve pour assister au ballet de costume qui se prépare.

Le théâtre de l’Étincelle a été attaqué par une mystérieuse créature masquée et seule la princesse Peach peut sauver la représentation. Cette dernière a accès aux costumes du théâtre qui lui permettent de se transformer et d’acquérir tout un tas de capacités rigolotes. Voleuse, cowboy, pâtissière, Peach sait tout faire et peut même se muer en super-héroïne pour affronter les envahisseurs.

"Princess Peach: Showtime" / Nintendo / Sortie le 22 mars sur Switch

"Open Roads" : le secret est au bout de la route

Lorsqu’une mère et sa fille aux rapports délicats trouvent une pile de vieilles lettres bien cachées dans leur grenier, leur vie bascule. Evoquant des cambriolages anciens et un trésor perdu près de la frontière canadienne, ces écrits surprenants vont les envoyer sur la route à la recherche de vieilles demeures de familles aux secrets bien enfouis. Entre enquête et road trip, le jeu cherche à développer la relation singulière entre la mère et sa fille en utilisant un système de dialogue novateur censé faire progresser la narration en révélant petit à petit les failles des personnages.

"Open Roads" / Annapurna Interactive / Sortie le 28 mars sur PS5 et PS4, Xbox One et Series, Switch et PC

Et aussi :

"WWE 2K24" / 2K Games / Sortie le 8 mars sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et PC

"MLB The Show 24" / Sony Interactive Entertainment / Sortie le 19 mars sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et Switch

"The Legend of Legacy HD Remastered" / NIS America / Sortie le 22 mars sur PS5 et PS4, Switch et PC

"South Park: Snow Day" / THQ Nordic / Sortie le 26 mars sur PS5, Xbox series, Switch et PC

"Bullwark: Falconeer Chronicles" / Wired Productions / Sortie le 26 mars sur PS5 et PS4, Xbox One et Series et PC