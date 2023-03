Bafta Games Awards : "Vampire Survivors" élu meilleur jeu vidéo aux et cinq récompenses pour "God of War Ragnarök"

Les Baftas Games étaient décernées pour leur 19e édition à Londres, dans le cadre de la 8e édition du London Games festival.

Les British Academy Video Games Awards ou Bafta Games qui récompensent les meilleurs jeux vidéo de l'année ont été remis jeudi soir 30 mars à Londres, dans le cadre de la 8e édition du London Games festival qui se tient jusqu'au 8 avril.

Vampire Survivors a remporté le prix du meilleur jeu et celui du meilleur design. Il s'agit d'un jeu au graphisme et au style minimaliste, où le joueur tente de survivre aussi longtemps que possible contre des vagues successives de monstres. Le jeu God of War Ragnarök a remporté quant à lui cinq Bafta, mais a vu celui de meilleur jeu lui échapper.

God of War Ragnarök, prix du public

God of War Ragnarök a été récompensé dans les catégories animation, audio, musique, et meilleur comédien pour Christopher Judge et meilleur second rôle pour Laya DeLeon Hayes. Il a en outre remporté le prix du jeu de l'année, déterminé par un vote du public. Le jeu pour Playstation est le neuvième volet de la série à très grand succès des jeux d'action God of War, qui suivent les aventures d'un demi-dieu grec, Kratos, et se sont poursuivies depuis 2018 dans l'univers de la mythologie nordique.

Le visuel du jeux vidéo "God of War Ragnarök" (2023). (SANTA MONICA STUDIO)

Les Baftas Games étaient décernées pour leur 19e édition à Londres. Selon son directeur Michael French, Londres est l'une des villes qui abrite le plus de développeurs de jeux vidéos, et ce grâce à la vivacité de sa scène indépendante, avec "plus de 700" studios parsemés à travers la capitale britannique.