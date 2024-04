Bafta du jeu vidéo : le jeu médiéval fantastique "Baldur's Gate 3" écrase ses concurrents

Le jeu de rôle Baldur's Gate 3, basé sur le monde de Donjons et Dragons, a écrasé ses rivaux en remportant une multitude de prix jeudi 11 avril à Londres lors de la cérémonie annuelle des Bafta du jeu vidéo. Situé dans un royaume fantastique peuplé de sorciers, d'elfes, de barbares et d'autres personnages, le jeu réalisé par le studio belge Larian Studios a remporté le Prix du jeu de l'année.

Il a également remporté le EE Players' Choice Award, décerné par le public, ainsi que les Bafta de la musique, de la narration et des interprètes, ce qui porte à cinq le nombre de récompenses obtenues lors de la remise des prix dans le centre de Londres.

Le jeu médiéval-fantastique, qui fait partie d'une saga de jeux populaires remontant à la fin des années 1990, avait déjà remporté le Premier Prix lors des Game Awards 2023 à Los Angeles en décembre.

Il a connu un succès commercial fulgurant depuis sa sortie en août, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires sur PC, Playstation 5 et Xbox Series, selon le studio.

"The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom" Prix de la réalisation technique

Parmi les autres lauréats des Bafta du jeu, qui en sont à leur 20e année, figure The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom qui a reçu le Prix de la réalisation technique. Dernier opus des aventures du guerrier elfe Link, il a connu un succès fulgurant depuis sa sortie en 2023 sur Switch, la console du géant japonais du jeu vidéo Nintendo. Avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus en trois jours, Tears of the Kingdom est devenu le jeu Nintendo le plus rapidement vendu de tous les temps : plus de 20 millions d'exemplaires en 2023, selon Nintendo.

La franchise de jeux Zelda comprend plus d'une douzaine de titres – dont plusieurs classés parmi les meilleurs jeux vidéo de tous les temps – et s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires. Ce dernier volet est la suite de Breath of the Wild de 2017, salué comme l'un des meilleurs titres de la Switch. Parallèlement, Super Mario Bros Wonder, un autre jeu Switch de la franchise de Nintendo, a remporté le Bafta de la famille et le Prix du multijoueur. Le jeu PS5 Alan Wake 2 a remporté deux Bafta, tandis que l'acteur Nadji Jeter a été récompensé pour son interprétation du rôle principal de Miles Morales dans Marvel's Spider-Man 2.