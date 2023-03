"Jāṅgala", une plongée au cœur de la jungle indienne au Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux

La nouvelle exposition proposée par le Muséum de Bordeaux invite le public à un voyage en Inde, à la découverte de sa jungle, des différents écosystèmes qui l’entourent et des espèces qui les peuplent. Avec en fil rouge pour les plus jeunes, les animaux emblématiques du "Livre de la jungle" de Rudyard Kipling.

Jāṅgala : une plongée au cœur de la jungle indienne : le voyage auquel nous convie la nouvelle exposition du Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux commence en réalité... en plein désert. Car ce que nous apprend cette exposition, c’est que le terme sanskrit "jāṅgala" désigne en fait des plaines arides. Le mot jungle tel que nous l’utilisons, au sens de forêt luxuriante, a été popularisé par Rudyard Kipling dans son Livre de la jungle. L’exposition propose de découvrir les animaux qui peuplent les quatre milieux naturels qui forment la péninsule indienne : les zones désertiques et les forêts sèches, les forêts tropicales humides, les lisières des forêts tropicales et enfin, les contreforts de l’Himalaya.

Sur les traces de Shere Khan, Bagheera et les autres

Les plus jeunes seront ravis de retrouver les animaux emblématiques de l’œuvre de Kipling, tigre, python, ours, éléphant ou panthère noire. Des espèces présentes dans les lisières, ces zones de transitions entre deux milieux. Ces lisières existent entre les forêts tropicales sèches et les forêts humides de l’Etat du Madhya Pradesh où vécut pendant plus de six ans Rudyard Kipling et qui l’ont inspiré pour Le Livre de la jungle publié en 1894, puis Le Second Livre de la jungle sorti l'année suivante.

L’exposition met en avant également les insectes et notamment les papillons afin d’aborder différents aspects biologiques et écologiques. Enfin, le Muséum a conçu ce parcours pour qu’il soit le plus inclusif possible, en mettant en éveil tous les sens du visiteur grâce à des sollicitant la vue, mais également le toucher, l’ouïe et même l’odorat, avec diverses effluves animales et végétales qui vous plongeront au cœur de la "jāṅgala" indienne.

Le voyage se poursuit au Jardin Botanique de Bordeaux avec le parcours Jāṅgala, sentier botanique en Inde, qui mettra en lumière la flore indienne et ses espèces caractéristiques de la péninsule, ainsi que les liens qui unissent les hommes et les plantes à travers les usages alimentaires, médicinaux ou encore religieux.

"Jāṅgala : une plongée au cœur de la jungle indienne" – Jusqu’au 17 septembre 2023 - Muséum d’histoire naturelle, 5 place Bardineau 33000 Bordeaux – Tous les jours sauf le lundi, de 10h30 à 17h30 – Tarifs de 2 à 8 €.