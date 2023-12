Reportage "Il y a 110 ans, c'était fait à la main" : les mots croisés fêtent leur anniversaire, malgré la domination croissante de l'ordinateur

C'est sans doute l'un des jeux les moins chers et les plus populaires : les mots croisés ont 110 ans ce jeudi 21 décembre. La première grille a été créée et publiée le 21 décembre 1913, dans le supplément du journal américain New York World, le Fun. Mais désormais la plupart des mots croisés sont créés par ordinateur. Franceinfo est parti à la rencontre de ceux qui conçoivent ces grilles.

Des grilles composées par des ordinateurs

Antoine Hinge est un verbicruciste : il crée des mots croisés et les publie tous les week-ends dans Libération. "Pourquoi je fais ça ? Principalement parce que ça m'amuse, il faut bien l'avouer." Antoine, qui a une thèse en informatique, est un "data scientist", c'est donc un verbicruciste 3.0.

"Il y a 110 ans, c'était forcément tout fait à la main", raconte Antoine Hinge. "Aujourd'hui, il y a beaucoup de mots croisés déjà créés à la machine, par des ordinateurs, avec sûrement une équipe d'édition. Mais globalement, les grilles sont remplies et définies par des ordinateurs", explique-t-il. C'est le cas pour les mots croisés que l'on trouve dans le commerce ou dans la presse quotidienne régionale. Antoine, lui, choisit ses mots et crée ses définitions, mais il admet travailler également avec l'informatique pour composer sa grille.

La puissance du logiciel va être de m'énumérer toutes les grilles possibles. Antoine Hinge, verbicruciste à franceinfo

"Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une grille avec une personne derrière, le fait d'avoir une vision de quel mot est plus intéressant qu'un autre, détaille-t-il. Je trouve ça plus intéressant quand c'est porté par un auteur que quand c'est porté par une machine de manière un peu bête".

Mais les mots croisés sont un jeu "d'esprit" que l'intelligence artificielle a beaucoup de mal à remplacer, par exemple avec ce mot de 15 lettres : "lasemainedugout". "La définition était : période de la chasse aux papilles. Et je ne suis pas le cruciverbiste le plus difficile de la profession !", s'exclame Antoine Hinge.