Histoire : la Monnaie de Paris rend hommage à Napoléon à l’occasion du bicentenaire de sa mort

Pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, en 2021, la Monnaie de Paris a décidé de frapper plusieurs pièces de collection en argent, en or et en tirage limité.

Derrière les murs de la Monnaie de Paris, les rois de France ainsi que Napoléon ont fait battre monnaie. 200 ans après la mort de l’empereur, la Monnaie de Paris lui rend hommage. La rédaction du 12/13 a pu assister à la première frappe d’une pièce de 10 euros en argent, à l’image du grand homme. “C’est une prouesse technique d’avoir pu faire une pièce qui a cette forme. On reconnaît bien sûr la forme du bicorne. Et c’est toujours plus difficile de faire une pièce de monnaie qui ont une forme qui ne soit pas ronde”, explique Marc Schwartz, le président-directeur général de la Monnaie de Paris.



L'œuvre d’art est vendue pour 90 euros

Ce travail a nécessité des mois de recherche pour le graveur Joaquim Jimenez et son équipe, qui ont dessiné la pièce. “Vous avez une silhouette de Napoléon un peu nostalgique, parce qu’il est à Saint-Hélène. Et il regarde le soleil couchant, qu’on peut aussi assimiler au soleil d’Austerlitz”, indique le graveur. L'œuvre d’art est vendue pour 90 euros, et devrait prendre beaucoup plus de valeur dans les prochaines années.